Deutscher Betriebsräte-Preis 2020 für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern

Zeitschrift “Arbeitsrecht im Betrieb” prämiert 7 Betriebsrats-Projekte

Unter scharfen Corona-Schutzauflagen sind am Donnerstag, 5. November, die Gewinner des Deutschen Betriebsräte-Preises 2020 so feierlich wie möglich ausgezeichnet worden. Die sonst vor über 800 Teilnehmern des Deutschen Betriebsräte-Tags stattfindende Ehrung fiel pandemiebedingt kleiner aus als in den Vorjahren. Viele Laudatoren, Festredner und nominierte Gremien waren per Video zugeschaltet. Per Stream ging das Ganze dann ab ins Internet. Viele hundert Zuschauer, Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Deutschen Betriebsräte-Tags nutzten das digitale Format, um das Geschehen live zu verfolgen.

Der Goldpreis 2020 geht an den Betriebsrat der Bahlsen GmbH & Co. KG, Werk Varel.

Mit dem Ziel “gleicher Lohn für gleiche Leistung” engagierten sich die Interessenvertreter hartnäckig dafür, dass Frauen für ihre Tätigkeiten dieselben Eingruppierungen erhalten wie ihre männlichen Kollegen. Die niedrigere Entlohnung von Mitarbeiterinnen trotz gleicher Qualifizierung ist damit Geschichte. Dieses langjährige und mit viel Ausdauer vorangetriebene Projekt gilt als “Leuchtturm” in der Süßwarenindustrie.

Die Auszeichnung in Silber verlieh die Jury an den Betriebsrat der HWK – Hüttenwerke Königsbronn. In einem beispiellosen Kraftakt konnte das Gremium die Schließung des Traditionsunternehmens verhindern und durch eine Firmenbeteiligung der Belegschaft tragfähige Zukunftsaussichten entwickeln. Bronze geht an den Betriebsrat der Hermes Germany GmbH, Hamburg. Hier standen die Durchsetzung und nachhaltige Mitarbeiterbeteiligung bei der Einsatzplanung im Zentrum des prämierten Projektes.

Aus aktuellem Anlass verlieh die Jury zudem zwei Corona-Sonderpreise. Sowohl die Betriebsräte der B. Braun Melsungen AG und der Stadtwerke Böblingen erreichten mit vielfältigen Maßnahmen, dass die notwendige Aufrechterhaltung des zum Teil systemrelevanten Geschäftsbetriebes nicht zu Lasten des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter ging. Außerdem würdigte die Jury die Interessenvertreter der Robert Bosch GmbH, Stuttgart, für ein innovatives Projekt zum digitalen Lernen mit dem Sonderpreis “Innovative Betriebsratsarbeit”. Das Gremium der Hewing GmbH, Ochtrup, erhielt die Auszeichnung in der Kategorie “Zukunftssicherung” für seinen nachhaltigen Einsatz zum Erhalt von Arbeitsplätzen.

Der Deutsche Betriebsräte-Preis würdigt mittlerweile zum zwölften Mal in Folge innovative und vorbildliche Leistungen von Betriebsräten in Deutschland. Der Preis, unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS), ist eine Initiative der Fachzeitschrift “Arbeitsrecht im Betrieb” aus dem Frankfurter Bund-Verlag.

Auch im kommenden Jahr wird die bundesweit vielbeachtete Auszeichnung erneut ausgelobt. Die Anmeldefrist dafür läuft bis zum 30. April 2021. Weitere ausführliche Informationen zur Jury, zu den Preisträgern und Nominierten sowie zu allen eingereichten Projekten siehe nachfolgend und unter www.dbrp.de

Deutscher Betriebsräte-Preis – Die Preisträger 2020

GOLD:

Betriebsrat der Bahlsen GmbH & Co. KG – Werk Varel

Projekt: “Der Leuchtturm der Süßwarenindustrie”

SILBER:

Betriebsrat der HWK – Hüttenwerke Königsbronn

Projekt: “653 Jahre Tradition dürfen nicht sterben”

BRONZE:

Betriebsrat der Hermes Germany GmbH, Hamburg

Projekt: “Work-Life-Balance durch Mitarbeiterbeteiligung in der Einsatzplanung”

Sonderpreise “CORONA”:

-Betriebsrat der B. Braun Melsungen AG

Projekt: “Arbeiten in der Pandemie – mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit”

-Betriebsrat der Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG

Projekt: “In der Not lernt der Betriebsrat fliegen! – Innovative Arbeitsorganisation durch engagiertes Krisenmanagement”

Sonderpreis “INNOVATIVE BETRIEBSRATSARBEIT”:

Betriebsrat der Robert Bosch GmbH, Stuttgart

Projekt: “Digitales Lernen als Tor zur Transformation”

Sonderpreis “ZUKUNFTSSICHERUNG”:

Betriebsrat der Hewing GmbH, Ochtrup

Projekt: “Arbeitsplatzsicherung”

Die Bund-Verlag GmbH, 1947 gegründet, ist ein Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht und führender Anbieter von Fachliteratur für Betriebs- und Personalräte. Im Verlag erscheint ein umfangreiches Buch-, Zeitschriften- und Onlineprogramm. Dazu zählt auch die führende Fachzeitschrift für Betriebsräte “Arbeitsrecht im Betrieb”.

Kontakt

Bund-Verlag GmbH

Christof Herrmann

Emil-von-Behring-Str. 14

60439 Frankfurt

069 795010-49

christof.herrmann@bund-verlag.de

http://www.bund-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.