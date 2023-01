Deutscher Kunden-Award: Gelbe Seiten ist mehrfacher Preisträger

Branchenportal erreicht in der Kategorie „Kundenzufriedenheit“ den ersten Platz

Frankfurt, 31. Januar 2023. Gelbe Seiten ist mehrfacher Preisträger des Deutschen Kunden-Awards 2022/23. Zu diesem Ergebnis kommt eine breit angelegte Verbraucherbefragung der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien. Demnach erreicht Gelbe Seiten unter den Branchenverzeichnissen den ersten Platz in der Kategorie „Kundenzufriedenheit“ und gehört auch beim „Kundenservice“ und beim „Preis-Leistungs-Verhältnis“ zu den Top-Anbietern der Branche.

Für die Untersuchung haben Expertinnen und Experten der Gesellschaft für Verbraucherstudien rund 340.000 Kundenmeinungen zu fast 2600 Unternehmen aus 258 Branchen eingeholt. Dabei wurden die Befragten so ausgewählt, dass sie einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abbilden.

„Die Studie ist ein weiterer Beleg für die hohe Zufriedenheit der Verbraucherinnen und Verbraucher mit Gelbe Seiten als führendem Branchenportal in Deutschland. Sie bestärkt uns auf unserem Weg, den Nutzen der Kundinnen und Kunden auf der Suche nach dem richtigen Dienstleister in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen. So sind und bleiben wir regelmäßiger Begleiter im Alltag von Millionen Deutschen“, sagt Dirk Schulte, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing-Gesellschaft.

Gelbe Seiten entwickelt seine Plattform stetig weiter, um Kundinnen und Kunden immer wieder neue Angebot zu machen, damit sie die Services der Website noch effektiver nutzen können. Dazu gehört zum Beispiel, dass Verbraucherinnen und Verbraucher über Gelbe Seiten nicht nur passende Dienstleister finden, sondern sich von diesen direkt und unkompliziert Angebote einholen können. Aber auch der Terminvereinbarungsservice, mithilfe dessen Kundinnen und Kunden über das Portal von Gelbe Seiten Termine festlegen und verschieben können, wird von den Nutzerinnen und Nutzern rege genutzt und hoch geschätzt.

Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien verfolgt mit der Untersuchung zwei Ziele. So sollen Verbraucherinnen und Verbraucher erstens eine Orientierung erhalten, welche Marken von Kundinnen und Kunden am besten bewertet werden. Zweitens geht es für die Unternehmen selbst um ein unabhängiges, objektives Feedback zur Einordnung der eigenen Performance. „Der Blick von außen ist für Gelbe Seiten ein wichtiges Kriterium bei der Frage, wie und wo wir uns noch verbessern können. Deshalb sind wir dankbar über die unabhängige Bewertung unseres Services“, so Schulte weiter.

Berücksichtigt wurden für die Studie ausschließlich Urteile von Personen, die in den vergangenen drei Jahren eine Kundenbeziehung zu dem zu beurteilenden Unternehmen hatten. Die Beurteilung erfolgte anhand der drei Scores „Kundenzufriedenheit“, „Kundenservice“ und „Preis-Leistung“. Die Scores wurden auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet.

Über Gelbe Seiten

Gelbe Seiten wird von DTM Deutsche Tele Medien und 16 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern als Buch, online und mobil über www.gelbeseiten.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Darüber hinaus ist Gelbe Seiten auch über moderne Voice und Messenger-Dienste verfügbar, u. a. über die Messenger von Apple und Facebook sowie bei Amazon Alexa über den Sprachbefehl „Alexa, öffne Gelbe Seiten“. Im Jahr 2022 verzeichneten die Produkte von Gelbe Seiten medienübergreifend ca. 651 Mio. Nutzungen*. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten Zeichen- GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht u. a. Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb.

*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2022; repräsentative Befragung von 15.762 Personen ab 16 Jahren, Juli-September 2022

