Deutscher Personalräte-Preis für smarte Lösung gegen Arbeitsverdichtung

Auszeichnung würdigt innovative Interessenvertreter:innen im öffentlichen Dienst

Der Personalrat der Rottal-Inn-Kliniken KU, Eggenfelden, erhält den „Deutschen Personalräte-Preis 2024“ in Gold. Das Gremium ging innovative Wege, um die hohe Belastung und zunehmende Arbeitsverdichtung des Klinikpersonals zu reduzieren: Mit der Einführung eines Springerpools können nun kurzfristige Personalausfälle kompensiert werden, was zu spürbar zurückgehenden Ausfallzeiten führt.

Für Inklusion und Nachhaltigkeit setzte sich der Gesamtpersonalrat der Landeshauptstadt Hannover ein und erhält dafür die Auszeichnung in Silber: Das Projekt setzt auf die Rehabilitation leistungsgewandelter Beschäftigter, verhindert damit Entlassung und Arbeitslosigkeit und eröffnet ihnen so die Möglichkeit zur Anschlussarbeit. Der Deutsche Personalräte-Preis in Bronze geht an den Personalrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Mit der Initiative „Freie in den Personalrat“ erreichte das Gremium, dass diese ständig wachsende Berufsgruppe nun auch im Sinne des Bundespersonalvertretungsgesetzes eigene Vertreter wählen darf.

Die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung der Landeshauptstadt München erhält den diesjährigen Sonderpreis der DGB-Jugend. Die jungen Interessenvertreter:innen sorgten mit einer breiten Mobilisierung der Nachwuchskräfte für zahlreiche Verbesserungen der Ausbildungsqualität. Das Versicherungsunternehmen Debeka verleiht als Kooperationspartner einen Sonderpreis an den Bundespolizeihauptpersonalrat beim Bundesministerium des Inneren und für Heimat, Berlin. Das Gremium erzielte eine wegweisende Dienstvereinbarung zur leistungsbezogenen Stufenlaufzeitverkürzung.

Der „Deutsche Personalräte-Preis“ ist eine Initiative der Fachzeitschrift „Der Personalrat“ aus dem Bund-Verlag, Frankfurt/Main. Die Auszeichnung würdigt seit 2010 die beispielhafte Arbeit und herausragende Projekte von Interessenvertretungen im öffentlichen Dienst. Preiswürdig sind Initiativen, die Arbeitsbedingungen, das Arbeitsumfeld oder soziale Regelungen für die Beschäftigten verbessern.

Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen des Schöneberger Forums in Berlin am 6.11.2024 vor rund 300 Gästen. Die jährliche Fachtagung für den öffentlichen Dienst wird veranstaltet vom DGB Bildungswerk e.V. und vom DGB. Christine Behle, stellvertretende Vorsitzende im ver.di-Bundesvorstand, hielt die Gold-Laudatio.

Auch 2025 wird der Deutsche Personalräte-Preis wieder verliehen. Weitere Informationen zu Preis, Jury und Bewerbungsverfahren: www.dprp.de

Die Bund-Verlag GmbH, 1947 gegründet, ist ein Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht und führender Anbieter von Fachliteratur für Betriebs- und Personalräte. Im Verlag erscheint ein umfangreiches Buch-, Zeitschriften- und Onlineprogramm. Dazu zählt auch die führende Fachzeitschrift für Betriebsräte „Arbeitsrecht im Betrieb“.

