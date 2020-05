Deutschland als Familie entdecken – Reisetipps von Eltern für Eltern

Reisezeit Gestalterin Nadine Breuer weiß, wohin gereist werden darf und wo der Spaß nicht zu kurz kommt.

Waldbronn, 18.05.2020. Urlaub im Sommer 2020 – vor ein paar Wochen hätten das viele noch nicht für möglich gehalten. Doch jetzt steht fest, dass spätestens Ende Mai überall in Deutschland die Hotels wieder öffnen werden. In einigen Bundesländern empfangen sie be-reits wieder Gäste, in anderen Bundesländern wird das Reiseverbot für Touristen demnächst aufgehoben.

Um den heimischen Tourismus zu unterstützen und der lokalen Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen hat Nadine Breuer gemeinsam mit 14 wundervollen Autorinnen unter dem Motto “Gemeinsam gegen Corona” einen Reiseführer für Familien geschrieben.

In dem gerade erschienen Buch “Deutschlands (Klein)-Städte mit Kindern entdecken”

berichten die Autorinnen über ihre Heimatorte und die Region. Sie verraten dem Leser, wo es das leckerste Eis gibt, auf welchem Spielplatz sie den größten Spaß haben und welche Wanderungen und Aktivitäten Groß & Klein begeistern.

Damit möchten sie kleinere Städte und Regionen sichtbar machen und als attraktives Ziel für einen Kurztrip oder einen Tagesausflug in den Fokus rücken.

Die gedankliche Reise startet im Vogtland und führt den Leser über Bayern und das Ruhrge-biet bis nach Schleswig-Holstein. Es gibt viel zu entdecken!

Das Buch ist als Taschenbuch & Kindle E-Book ab sofort über Amazon verfügbar.

https://amzn.to/2AtdBvz“

“Wer sich durch die Lektüre des Buches inspiriert fühlt und seinen Sommerurlaub an der Küs-te oder in den Bergen verbringen möchte, sollte bald buchen. Denn die Nachfrage nach den beliebtesten deutschen Urlaubsregionen schießt gerade durch die Decke und die Zahl der Betten, die angeboten werden dürfen, ist wegen Corona begrenzt”, sagt Nadine Breuer.

