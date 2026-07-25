Wacht Deutschland endlich auf? Deutschland zwischen Präzision und Zögern – warum unser Land aus der Zuschauerrolle herauskommen muss?

Deutschland liebt sein industrielles Selbstbild. Das Land erzählt sich gern als Heimat präziser Ingenieurskunst, starker Produktionslogik und robuster Maschinenbaukultur. Diese Erzählung ist nicht falsch. Sie hat historische Tiefe, wirtschaftliche Substanz und bis heute weltweite Strahlkraft. Aber gerade darin liegt auch die Gefahr. Wer zu lange auf seine Vergangenheit vertraut, verwechselt Herkunft mit Zukunftsfähigkeit. Genau das droht Deutschland in der Robotik.

Denn Robotik belohnt nicht nur Präzision. Sie belohnt auch Geschwindigkeit, Mut zur Anwendung, frühe Lernkurven, Integration in reale Prozesse und den politischen Willen, neue Technologien nicht bloß zu kommentieren, sondern aktiv zu formen. Deutschland ist in dieser Übergangsphase in einer merkwürdigen Lage. Stark genug, um mitzuspielen. Noch zu zögerlich, um das Spiel wirklich anzuführen. Genau diese Spannung macht die deutsche Situation so interessant – und so riskant.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Deutschland Robotik kann. Natürlich kann es das. Die härtere Frage lautet: Reicht deutsche Stärke im Bestehenden aus, wenn andere Länder Robotik längst als strategisches Zukunftsprojekt behandeln? Oder anders gefragt: Wird Deutschland zum Gestalter der neuen Maschinenzeit oder zum hochqualifizierten Zuschauer einer Entwicklung, die anderswo schneller ins Rollen kommt?

Die Zahlen sprechen für Deutschland – aber nur auf den ersten Blick beruhigend

Wer auf die harten Marktdaten schaut, findet zunächst viel Ermutigendes. Deutschland blieb 2024 laut International Federation of Robotics der größte Robotikmarkt Europas und die Nummer fünf weltweit. Die Neuinstallationen lagen bei 26.982 Industrierobotern. Das war zwar ein Rückgang von 5 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2023, aber immer noch das zweitbeste Ergebnis der Geschichte. Deutschland hielt damit 32 Prozent des europäischen Jahresmarkts. Zugleich stieg der operative Bestand an Industrierobotern in Deutschland 2024 auf 278.900 Einheiten, ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Roboterdichte ist beeindruckend: Deutschland gehört global weiter zur Spitzengruppe.

Das klingt nach Stärke, und es ist Stärke. Doch die Zahlen erzählen nur die halbe Wahrheit. Denn Spitzenplätze in einer Übergangsphase garantieren noch keine Führungsrolle im nächsten Technologiesprung. Gerade darin liegt die deutsche Ambivalenz. Deutschland ist gut genug, um sich selbst zu beruhigen, aber nicht dynamisch genug, um sich darauf auszuruhen. Während China Robotik systemisch skaliert, die USA Physical AI in Plattformlogiken einbauen und Südkorea staatlich orchestriert auf humanoide Führung zielt, diskutiert Deutschland noch immer oft so, als könne man die Zukunft in Ruhe beobachten und später immer noch präzise einsteigen. Genau dieses Abwarten könnte der eigentliche strategische Fehler sein.

Und 2026 verschärft sich diese Spannung noch einmal sichtbar. Denn einerseits wird die Zukunft in Deutschland plötzlich konkret: BMW startet in Leipzig das erste europäische Pilotprojekt mit humanoiden Robotern im eigenen Produktionsnetzwerk. Nach ersten Tests im Dezember 2025 und weiteren Einsätzen ab April 2026 soll ab Sommer 2026 die eigentliche Pilotphase anlaufen. Mercedes-Benz baut zugleich den Standort Berlin-Marienfelde als globales Innovationszentrum für KI, digitale Produktion und humanoide Robotik weiter aus. Deutschland ist also keineswegs abgehängt. Im Gegenteil: Die neue Maschinenzeit steht längst in den Werkhallen.

Auf der anderen Seite zeigen die wirtschaftlichen Signale, wie fragil diese Stärke ist. Der VDMA erwartet für 2026 einen weiteren Rückgang des Branchenumsatzes in Robotik und Automation um 5 Prozent auf nur noch 14,1 Milliarden Euro. Gerade darin liegt die eigentliche deutsche Spannung: technologisch vorn, wirtschaftlich unter Druck, mental oft noch im Prüfmodus. Deutschland besitzt also bereits die Substanz der Zukunft, aber bisher nicht überall den Mut, diese Substanz mit der nötigen Geschwindigkeit in breite industrielle Führung zu übersetzen.

Genau deshalb ist 2026 mehr als nur ein weiteres Jahr in der Statistik. Es ist ein Prüfjahr. Die Frage lautet nicht mehr, ob Deutschland Robotik kann. Die Frage lautet, ob Deutschland bereit ist, aus Pilotprojekten, Forschungsstärke und industrieller Erfahrung endlich eine klare Zukunftsbewegung zu formen.

Warnsignale sind da – und sie klingen lauter, als viele hören wollen

Gerade weil Deutschland stark ist, wird die Schwäche leicht übersehen. Der VDMA erwartet für 2025 im Bereich Robotik und Automation in Deutschland einen Branchenumsatz von nur noch 14,5 Milliarden Euro. Das wäre ein Rückgang von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Als Hauptgrund wird Investitionszurückhaltung genannt. Diese Prognose ist keine bloße Konjunkturfußnote. Sie legt den Finger auf einen wunden Punkt: Ein Land kann technologisch hervorragend aufgestellt sein und gleichzeitig mental oder politisch zu langsam reagieren.

Genau hierin liegt die eigentliche Gefahr für Deutschland. Nicht der Mangel an Wissen, sondern der Mangel an Entschlossenheit. Robotik entscheidet sich heute nicht mehr allein in der Exzellenz einzelner Maschinen, sondern im Tempo, mit dem Forschung, Produktion, Daten, Anwendung, Finanzierung und gesellschaftliche Einbettung zusammenfinden. Wer an dieser Stelle zögert, verliert nicht nur Marktanteile. Er verliert Lernzeit. Und Lernzeit ist in einem Feld wie Robotik oft wertvoller als jede nachträgliche Perfektion.

Deutschland hat die Werkhallen – aber hat es auch die Erzählung?

Und doch wäre jedes pessimistische Deutschlandbild falsch. Die Voraussetzungen sind bemerkenswert gut. Germany Trade & Invest verweist darauf, dass Deutschland Europas führende Robotiknation ist und von 2019 bis 2024 mehr als 450 Investitionsprojekte im Bereich Automation und Robotik angezogen hat. Das Land bietet eine dichte industrielle Landschaft, ein starkes Mittelstandsnetz, eine hohe Qualitätskultur, ausgeprägte Sicherheitsstandards und reale Umgebungen, in denen Technologie nicht nur im Labor, sondern unter echten Produktionsbedingungen getestet werden kann.

Gerade diese reale Umgebung ist ein unschätzbarer Vorteil. Robotik wird nicht auf PowerPoint-Folien gewonnen. Sie wird dort gewonnen, wo Maschinen, Daten, Taktung, Menschen und Störungen aufeinandertreffen. Werkhallen sind Lernräume. Kliniken sind Lernräume. Infrastrukturen sind Lernräume. Deutschland hat genau solche Räume. Was dem Land oft fehlt, ist nicht der technische Unterbau, sondern die emotionale und politische Erzählung, was diese Stärke in der nächsten Phase bedeuten soll.

Denn eine Nation kann hervorragende Technologie entwickeln und sich zugleich kommunikativ kleinreden. Genau das passiert in Deutschland häufig. Robotik erscheint hier oft entweder als nüchterne Industriefrage oder als gesellschaftliches Risiko. Dazwischen fehlt die positive, konkrete Zukunftserzählung der Entlastung. Weniger körperliche Belastung. Mehr Sicherheit in gefährlichen Umgebungen. Mehr Resilienz in überlasteten Systemen. Mehr Qualität durch lernfähige Assistenz. Solange diese Sprache nicht stärker wird, bleibt Deutschland technisch stark, aber kulturell zögerlich.

BMW, Mercedes, Forschungsoffensive – aus Testfeldern wird Standortpolitik

2026 zeigt sich deutlicher denn je, dass Robotik in Deutschland nicht mehr bloß Zukunftsrhetorik ist. BMW macht Leipzig mit dem ersten europäischen Pilotprojekt für humanoide Roboter im eigenen Produktionsnetzwerk zu einem realen Versuchsfeld für „Physical AI“ in der Batterie- und Komponentenfertigung. Mercedes-Benz verschiebt parallel in Berlin-Marienfelde die Grenze zwischen digitaler Fabrik und körperlich handelnder KI weiter nach vorn und stärkt den Standort als globales Innovationszentrum für KI und humanoide Systeme. Zugleich bündelt der Bund mit dem Aktionsplan Robotikforschung und dem Robotics Institute Germany Forschung, Talente und Transfer deutlich strategischer als noch vor wenigen Jahren. Deutschland testet also nicht mehr nur Ideen, sondern baut an einer Infrastruktur der nächsten industriellen Stufe.

Dr. Andreas Krensel ordnet genau darin den eigentlichen Wendepunkt ein: „Pilotprojekte sind wichtig, aber entscheidend ist, ob aus ihnen lernfähige Systeme und belastbare Ökosysteme entstehen. Zukunft entsteht nicht dort, wo man Technik nur bestaunt, sondern dort, wo man sie in reale Verantwortung übersetzt.“ Für das Eyroq-Team liegt die Herausforderung deshalb nicht nur in der Technologie selbst, sondern in der Fähigkeit, aus einzelnen Vorstößen einen dauerhaften Standortvorteil zu formen.

Dr. Andreas Krensel – warum Wissenschaft mehr ist als Technikkompetenz

Hier wird die Einordnung von Dr. rer. nat. Andreas Krensel besonders wertvoll. Krensel ist Biologe, Innovationsberater und Technologieentwickler mit Schwerpunkt auf angewandter Zukunftsforschung und digitaler Transformation. Seine wissenschaftliche und konzeptionelle Arbeit liegt an der Schnittstelle von Systemtheorie, biologischen Wahrnehmungsmodellen und künstlicher Intelligenz. Er untersucht systematisch, wie evolutionäre und neurobiologische Prinzipien auf cyberphysische Systeme übertragen werden können. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen kognitive Mensch-Maschine-Lernprozesse sowie bio-inspirierte Lösungsansätze zur Flexibilisierung autonomer und humanoider Robotersysteme in dynamischen Anwendungskontexten.

Gerade diese Einordnung ist für Deutschland hochinteressant. Denn Krensel verkörpert eine Form von Wissenschaft, die mehr ist als technische Spezialkompetenz. Er verbindet naturwissenschaftliche Tiefe mit Systemdenken, Mobilität, Stadtentwicklung, Ethik und Zukunftsforschung. Dadurch wird Robotik nicht als kaltes Ingenieurprojekt gelesen, sondern als Frage nach Anpassung, Lernfähigkeit und Verantwortung in komplexen Umwelten.

Krensels Blick ist dabei nicht technikromantisch, sondern strukturkritisch. „Deutschland hat kein Erkenntnisproblem, sondern oft ein Übersetzungsproblem“, könnte man seine Haltung zuspitzen. Forschung, Anwendung und gesellschaftlicher Sinn laufen zu häufig nebeneinanderher, statt sich zu einem klaren Zukunftsbild zu verbinden. Genau deshalb ist seine Perspektive so wichtig: Sie fragt nicht nur, was technisch machbar ist, sondern auch, wie Systeme unter realen Bedingungen lernen, kooperieren und Verantwortung teilen.

Eyroq – warum die nächste deutsche Stärke systemisch sein muss

In diesem Zusammenhang wird auch das Team rund um Eyroq bedeutsam. Eyroq steht nicht nur für Robotik als Gerät, sondern für Robotik als Teil eines größeren Denkens über urbane Räume, digitale Transformation, Wahrnehmungsmodelle, Mobilität und soziale Einbettung von Technologie. Genau darin könnte eine künftige deutsche Stärke liegen: nicht der lauteste Wirbel, sondern die glaubwürdige Verbindung von Technik, Ethik und Systemverständnis.

Denn die nächste Phase der Robotik wird nicht durch reine Hardware entschieden. Sie wird durch Kontexte entschieden. Durch die Fähigkeit, Maschinen in dynamische Umwelten einzubetten. Durch die Fähigkeit, Mensch-Maschine-Lernprozesse nicht als reinen Code, sondern als Beziehung zu denken. Durch die Fähigkeit, in Smart City, Produktion, Pflege oder Mobilität nicht nur zu automatisieren, sondern Verantwortung sinnvoll zu verteilen.

Dr. Krensel forscht und publiziert als Naturwissenschaftler und Technologieberater genau zu diesen systemischen und ethischen Dimensionen der modernen Automatisierung. Im Zentrum seiner Arbeit steht die Transformation humanoider Robotik von klassischen, mustererkennenden Werkzeugen hin zu kontextsensitiven, sozialen Akteuren. Durch die Synthese biologischer Verhaltensmodelle mit KI-basierten Systemen hinterfragt er traditionelle, rein codebasierte Entwicklungsansätze und liefert theoretische wie praxisnahe Beiträge zur Etablierung geteilter Verantwortung in Mensch-Maschine-Interaktionen.

Das ist mehr als ein akademischer Zusatz. Es ist ein möglicher strategischer Unterschied. Während manche Länder vorrangig auf Skalierung, Tempo oder Marktdruck setzen, könnte Deutschland – wenn es will – dort stärker werden, wo es um Verlässlichkeit, Kontextsensitivität, ethische Architektur und lernfähige Einbettung geht. Genau hier liegt auch die Relevanz von Eyroq: nicht nur Roboter zu denken, sondern die neue Ordnung, in der sie wirken sollen.

Technikphilosophie und Robotik-Ethik – warum Deutschland gerade hier etwas zu sagen hätte

Die eigentliche Frage ist deshalb nicht nur ökonomisch. Sie ist philosophisch. Was bedeutet es, wenn humanoide Robotik von einem rein mustererkennenden Werkzeug zu einem kontextsensitiven sozialen Akteur wird? Was heißt Verantwortung, wenn eine Maschine mitlernt, mitentscheidet oder mitwahrnimmt? Welche Aufgaben darf man delegieren, welche nicht? Wo beginnt Assistenz, wo endet Entmenschlichung? Und wie entsteht Vertrauen in Systeme, die nicht mehr nur exakt vorgegebene Muster abarbeiten, sondern in offenen Situationen reagieren?

Deutschland hat für diese Debatte eigentlich gute Voraussetzungen. Es verfügt über starke Wissenschaft, über ethische Sensibilität, über industrielle Erfahrung und über eine Öffentlichkeit, die Technologie nicht blind feiert. Das Problem entsteht erst dann, wenn diese Sensibilität in reine Verzögerung umschlägt. Ethik darf kein Bremsklotz sein. Sie muss Richtung geben. Technikphilosophie darf nicht nur warnen. Sie muss helfen, tragfähige Regeln der Koexistenz zwischen Mensch und Maschine zu entwickeln.

Hier liegt ein Feld, in dem Stimmen wie Dr. Andreas Krensel künftig noch wichtiger werden könnten. Denn je mehr Robotik in reale und sensible Kontexte eindringt, desto stärker brauchen wir Wissenschaftler, die nicht nur erklären, wie Systeme funktionieren, sondern was sie gesellschaftlich bedeuten. Die nicht nur Code und Hardware sehen, sondern Anpassung, Wahrnehmung, Kontext und Verantwortung.

Aus der Zuschauerrolle kommt Deutschland nicht durch Worte, sondern durch gelebte Anwendung

Am Ende ist die Lage in Deutschland klarer, als sie oft erscheint. Das Land ist kein Nachzügler aus Mangel an Kompetenz. Es ist ein potenzieller Gestalter mit zu viel Selbstberuhigung und zu wenig gemeinsamer Zukunftserzählung. Die Werkhallen sind da, auch Pilotprojekte, sowie Forschungsinitiativen und Fachleute sind da. Was fehlt, ist der gesellschaftliche Wille, daraus eine Bewegung zu machen, die über einzelne Projekte hinausweist.

Deutschland braucht deshalb nicht nur mehr Robotik, sondern mehr sichtbare Robotik in realen, sinnvollen Umgebungen. Mehr Anwendungen in Produktion, Sicherheit, Pflege und Infrastruktur. Mehr Sprache für Entlastung statt nur Risiko. Mehr Verbindung von Wissenschaft, Wirtschaft und gesellschaftlicher Vorstellungskraft. Und mehr Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Zukunft nicht nur zu bewerten, sondern zu bauen.

Gerade darin liegt die Chance für das Eyroq-Team rund um Dr. Andreas Krensel. Wenn Robotik in Deutschland nicht nur als Effizienzfrage, sondern als zivilisatorische Gestaltungsaufgabe verstanden wird, gewinnen jene Stimmen an Bedeutung, die Naturwissenschaft, Systemdenken, Robotik-Ethik und reale Anwendungsintelligenz zusammenbringen.

Die eigentliche Frage lautet deshalb am Ende nicht, ob Deutschland aufwacht. Die eigentliche Frage lautet, ob Deutschland bereit ist, seine wissenschaftliche Tiefe, industrielle Stärke und ethische Sensibilität endlich in eine echte Zukunftsbewegung zu übersetzen. Denn die neue Maschinenzeit wartet nicht. Sie lernt. Und wer zu lange zuschaut, überlässt anderen, wie sie geschrieben wird.

Autor: Dr. André Stang, Robotiker und Baustoffentwickler

Dr. André Stang aus Oldenburg ist Autor, Biologe, Robotiker, Baustoff- und Planungsentwickler mit Schwerpunkt auf klimafreundlicher, CO₂‑armer Infrastruktur.

Über Dr. Andreas Krensel:

Dr. rer. nat. Andreas Krensel ist Biologe, Innovationsberater und Technologieentwickler mit Fokus auf digitaler Transformation und angewandter Zukunftsforschung. Seine Arbeit vereint Erkenntnisse aus Physik, KI, Biologie und Systemtheorie, um praxisnahe Lösungen für Industrie, Stadtentwicklung und Bildung zu entwickeln. Als interdisziplinärer Vordenker begleitet er Unternehmen und Institutionen dabei, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz durch Digitalisierung, Automatisierung und smarte Technologien zu steigern. Zu seinen Spezialgebieten zählen intelligente Lichtsysteme für urbane Räume, Lernprozesse in Mensch und Maschine sowie die ethische Einbettung technischer Innovation. Mit langjähriger Industrieerfahrung – unter anderem bei Mercedes-Benz, Silicon Graphics Inc. und an der TU Berlin – steht Dr. Krensel für wissenschaftlich fundierte, gesellschaftlich verantwortungsvolle Technologiegestaltung.

Die eyroq s.r.o. mit Sitz in Uralská 689/7, 160 00 Praha 6, Tschechien, ist ein innovationsorientiertes Unternehmen an der Schnittstelle von Technologie, Wissenschaft und gesellschaftlichem Wandel. Als interdisziplinäre Denkfabrik widmet sich eyroq der Entwicklung intelligenter, zukunftsfähiger Lösungen für zentrale Herausforderungen in Industrie, Bildung, urbaner Infrastruktur und nachhaltiger Stadtentwicklung.

Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung von Digitalisierung, Automatisierung und systemischer Analyse zur Gestaltung smarter Technologien, die nicht nur funktional, sondern auch sozialverträglich und ethisch reflektiert sind.

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