DeutschlandCard startet neue Gewinnspielkampagne “Glücks-Ballon”

Teilnehmer*innen können Preise im Gesamtwert von mehr als 14.000 Euro gewinnen

Glücks-Ballon auswählen, zerplatzen lassen und gewinnen – so lautet in diesem Sommer das Motto des Multipartner-Bonusprogramms DeutschlandCard. Im Rahmen der neuen Gewinnspielkampagne können alle Programmteilnehmer*innen zwischen dem 26. Juli und dem 15. August ihre Zielsicherheit beweisen und Preise abstauben. Mit jedem Treffer erhalten sie die Chance auf tolle Hauptpreise, Punkte-Sofortgewinne, Prämienshop-Angebote oder Gewinn-Coupons der Partnerunternehmen.

So funktioniert die Aktion: Aus insgesamt 9 Glücks-Ballons können Teilnehmer*innen in der DeutschlandCard App sowie im Web unter www.deutschlandcard.de/glücks-ballon ihren Ballon wählen und platzen lassen. Direkt im Anschluss zeigt sich, welchen Gewinn er verborgen hat. Teilnehmer*innen müssen nach jedem Versuch entscheiden, ob sie den Preis behalten oder noch einen weiteren Versuch wagen möchten. Bei einem erneuten Versuch verfällt der bisherige Gewinn. Pro Tag können sie bis zu 3 Glücks-Ballons zerplatzen lassen.

Als Hauptpreise warten:

– 1 x 1 Samsung Fernseher

– 3 x 1 iPad Pro

– 5 x 1 Garmin Smartwatch

– 60 x 50 Euro Einkaufsgutschein von EDEKA

– 1 x 1 Jahr gratis tanken bei Esso

– 50 x 50 Euro Einkaufsgutschein von Netto Marken-Discount

Detlev Rubant, Geschäftsführer der DeutschlandCard erklärt: “Unsere Kampagne “Glücks-Ballon” weckt definitiv Kindheitserinnerungen. Es ist toll, dass wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern damit eine neue Aktion bieten können, die Spaß macht und gleichzeitig die Chance auf tolle Preise ermöglicht”.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter www.deutschlandcard.de/glücks-ballon sowie in der DeutschlandCard App.

Über die DeutschlandCard GmbH

Unter dem Motto “Punkte dich glücklich” sammeln bereits mehr als 20 Millionen Teilnehmer des Bonusprogramms DeutschlandCard Punkte bei den teilnehmenden Geschäften der Partnerunternehmen EDEKA und Marktkauf, Esso, Netto Marken-Discount, Hammer, ROFU, Staples, sonnenklar.TV, Vergölst Reifen- und Autoservice, teilnehmende Apotheken und teilnehmende Restaurants sowie mehr als 400 Online-Shops. Die Teilnehmer profitieren zudem regelmäßig von attraktiven Coupons beispielsweise in der DeutschlandCard App, auf der Webseite sowie in Newslettern und Punktestandsinformationen, mit denen sie ihr Punkte-Konto noch schneller füllen können. Die gesammelten Punkte können bei teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet, gegen Prämien eingelöst oder an gemeinnützige Organisationen gespendet werden.

Weitere Informationen: www.deutschlandcard.de

