Deutschlands größter 24/7 Automaten-Supermarkt hat in München eröffnet: Der Automaten-Supermarkt befindet sich in der Dachauer Straße 258, 80992 München und bietet rund um die Uhr eine vielfältige Auswahl an Produkten.

Eröffnung von Deutschlands größtem 24/7 Automaten-Supermarkt in München

Die Unternehmer M. Schlammer (35) und M. Kleinschmidt (33) haben mit einem Investitionsvolumen von rund 500.000 Euro diesen innovativen Supermarkt in Automatenform ins Leben gerufen.

Mit insgesamt 29 Automaten bietet der Supermarkt ein umfangreiches Sortiment, das von Kaffee, Getränken, Snacks und Lebensmitteln sowie Eis bis hin zu Non-Food-Artikeln reicht. Das Angebot ist außergewöhnlich vielfältig:

Zwei Automaten sind mit einer Vielzahl von Drogerieprodukten bestückt, während zwei weitere Tiefkühlgerichte und Eiscreme anbieten. Fünf Automaten sind mit haltbaren Lebensmitteln wie Konserven und Fertiggerichten gefüllt. Zusätzlich sorgen zwei Automaten mit Aufstrichen, Brot und Müsli für ein gutes Frühstück.

Neben diesen speziellen Automaten gibt es auch ein „Standard“-Sortiment mit Snacks, Süßigkeiten, Softdrinks und Alkohol. Ein XL-Automat kann sogar 1-Liter-Flaschen ausgeben, und ein Fächerautomat bietet besondere Pakete wie Pokemon-Artikel und Import-Süßigkeiten an.

Der Supermarkt bietet somit eine breite Produktpalette, die rund um die Uhr verfügbar ist.

Die Gründer möchten den Menschen die Möglichkeit geben, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten normale Lebensmittel zu fairen Preisen zu kaufen. Die Auswahl geht weit über die üblichen Süßigkeiten und Softdrinks hinaus und bietet den Kunden eine echte Alternative.

Über die Websites www.mein247.com und www.flottedrinks.de können Kunden das gesamte Sortiment des Automaten-Supermarktes sowie zusätzliche Artikel bestellen. Während auf „mein247“ eine breite Produktpalette, ausgenommen Alkohol und Zigaretten, erhältlich ist, konzentriert sich „flottedrinks“ auf den Verkauf von Alkohol, Zigaretten, Snacks und Softdrinks.

Die Flavura GmbH hat den 24/7 Automaten-Supermarkt mit den Automaten ausgestattet und betreut den technischen Service.

Weitere Informationen:

www.mein247.com

www.flottedrinks.de

www.flavura.de

www.flavura-kaffee.de

Flavura Kaffee und Vending Automaten

Flavura aus Berlin und Magdeburg ( www.flavura.de) ist der spezialisierte Automatenhersteller, Automatengroßhandel, Automatenaufsteller, Automatenservice, Automatenvertrieb und Fachhändler von hochwertigen Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zum Sortiment der Flavura Kaffeeautomaten und Vending Automaten gehören:

– Getränkeautomaten: Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Wasserautomaten & Wasserspender

– Leergutautomaten & Rücknahmeautomaten: Automaten für Leergut, Einweg- und Mehrweg-Getränkeverpackungen

– Eisautomaten

– Verpflegungsautomaten: Foodautomaten & Snackautomaten

– Vending Automaten: Verkaufsautomaten & Warenautomaten

– 24-7-Automatenshop: Automaten Minimarkt & Automaten Supermarkt

mit technischem Service für Kaffee, Getränke, Eis, Food & Snacks sowie Non-Food für Firmen und Gewerbetreibende.

Die Flavura Kaffeerösterei ist Hersteller, Produzent und Vertrieb der Kaffeemarke Flavura Kaffee.

Automatenfüllprodukte wie beispielsweise Getränke und Snacks für Vending-Automaten runden das Angebot von Flavura ab.

+++ Flavura Kaffee- und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz +++

Flavura Kaffee- und Vending-Automaten beliefert als Automatenaufsteller und Automatenservice Kunden mit Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Flavura Kaffee- und Vending Automaten sind im Einsatz u.a. in Agenturen, Büros, Firmen, Unternehmen & Konzerne, Autohäuser, Bäckereien & Tankstellen, Kantinen & Mensen, im HoReCa- & Gastronomie-Bereich (Hotel, Restaurant, Cafe), Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken, Schulen & Universitäten, Fitnessstudios, Sportvereine & Sportzentren, öffentliche Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen & Freizeitanlagen, Schwimmbad & Freibad, Kinos & Theater, Kindergarten & Kitas, Krankenhäuser & Kliniken, Altenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen sowie Behörden und Verwaltungen.

