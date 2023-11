deutschsprachigen Buches über Virtual Production

20 Dinge, die Du über Virtual Production wissen solltest

In einer Zeit, in der „Virtual Production“ zum Schlagwort des Jahres im Bereich der Filmproduktion avanciert, freut es mich, die Veröffentlichung des ersten deutschsprachigen Buches zu diesem Thema anzukündigen. Mein Werk, „20 Dinge, die Du über Virtual Production wissen solltest“, eröffnet eine aufregende Perspektive auf die unbegrenzten Möglichkeiten des digitalen Geschichtenerzählens.

In dieser Ära des Wandels in der Filmindustrie nehme ich die Leserinnen und Leser mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der digitalen Magie. Das Buch dient als Eintrittskarte in eine Welt, in der filmische Wunder durch Computercodes erschaffen werden. Es ist darauf ausgelegt, die Feinheiten und das Potenzial der Virtual Production zu entmystifizieren und die Leserschaft in die technologischen Wunderwerke einzuführen, die dieser innovativen Kunstform zugrunde liegen.

Durch mein Buch werden die Konzepte des virtuellen Filmemachens nicht nur verständlich, sondern auch zu einer Quelle der Inspiration für kreative Ambitionen. Ich biete Einblicke in Werkzeuge und Techniken, die Träume auf der digitalen Leinwand zum Leben erwecken und bereite die Leser darauf vor, in die unbegrenzten Möglichkeiten der Virtual Production einzutauchen.

Dieses Buch richtet sich an Filmemacher und Filmemacherinnen, digitale Künstler, sowie an alle abenteuerlustigen Seelen, die bereit sind, eine neue kreative Reise zu beginnen. Gemeinsam erkunden wir die faszinierende Welt der Virtual Production und beleben Filmträume Pixel für Pixel.

Ich lade alle ein, sich mir anzuschließen, um die faszinierenden Möglichkeiten, die Virtual Production bietet, zu erkunden und zu nutzen. Tauchen Sie mit mir ein und lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Filmemachens gestalten.

Kontakt für Medienanfragen:

Frank Govaere

fg@govaere.de

0176-31460934

Am Nußbaum 6

10178 Berlin

+4917631460934



http://www.govaere.de

