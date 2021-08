devolo-Patent sichert optimale VDSL-Performance

Aachen, 17.8.2021. Netzwerkspezialist devolo hat mit einem Firmware-Update für seine Magic-Reihe das neue Feature VDSL-Performer ausgerollt: Die von devolo patentierte Funktion verbessert das reibungslose Zusammenspiel von VDSL und Powerline Communication (PLC), denn sie stellt automatisch sicher, dass Kunden die bestmögliche Leistung erhalten – von ihrem VDSL-Anschluss und ihrem Powerline-Heimnetzwerk.

Manuelle Anpassung wird überflüssig

Mit VDSL ins Haus und mit PLC im Haus weiter: So kommt bei vielen Kunden schnelles Internet in jeden Winkel. Doch damit beide Technologien sich bestens verstehen und es nicht zum Übersprechen kommt, müssen manche Nutzer ihre PLC-Adapter von devolo bisher an das jeweilige VDSL-Profil anpassen. Dies ist über die devolo Home Network-App oder die kostenlose Software devolo Cockpit möglich. VDSL-Performer übernimmt diese Aufgabe für devolo Magic-Adapter nun eigenständig. Die Funktion wurde von devolo in enger Abstimmung mit international führenden Telekommunikationsanbietern und Router-Herstellern entwickelt und zum Patent angemeldet.

Aktiver Dialog zwischen Router und Magic-Adapter

Ein powerlinebasiertes Heimnetz ist typischerweise so aufgebaut: Ein PLC-Adapter wird per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden und speist das Powerline-Signal ins Stromnetz ein. Der Kunde steckt dann an beliebigen Steckdosen im Haus weitere Adapter ein, um sie so zu Internetzugangspunkten zu machen.

VDSL-Performer beruht auf einem Austausch zwischen dem VDSL-Router und den Magic-Adaptern. Diese fragen beim Router selbstständig verschiedene Parameter ab, darunter das VDSL- oder G.fast-Profil am Kundenanschluss sowie Daten zur Signalqualität. Anschließend berechnet jeder Adapter den möglichen eigenen Einfluss auf den Datenverkehr und passt den jeweiligen Sendepegel entsprechend an. Eine weitere automatische Messung prüft einige Stunden später die Einstellungen. So wird für jeden Anschluss und jeden Adapter die optimale Sendeleistung festgelegt und die maximale Performance sichergestellt.

Minimaler Aufwand für maximale Leistung

Die meisten Kunden profitieren bereits ohne ihr Zutun von VDSL-Performer. Denn wenn die standardmäßige automatische Update-Funktion ihrer devolo Magic-Adapter aktiviert ist, wurde das neue Feature schon auf ihre Geräte aufgespielt. Wer bei der Installation von Magic die Option zum Autoupdate bewusst abgewählt hat, kann die Funktion problemlos durch eine manuelle Firmware-Aktualisierung auf die Adapter bringen.

Dazu lassen sich ganz einfach die devolo Home Network-App oder das devolo Cockpit nutzen, weitere Informationen finden sich auf der devolo-Webseite https://www.devolo.de/vdsl Damit Router und PLC-Adapter sich austauschen können, muss auf dem Router das Standardprotokoll TR-064 aktiviert sein. Dies ist bei den gängigen Routern auf dem deutschen Markt der Fall. Mehr Informationen über kompatible Router erhalten Kunden unter https://www.devolo.de/ratgeber/vdsl-dim Sollte der heimische Router das Standardprotokoll nicht unterstützen, können Nutzer ihre Adapter weiterhin über die devolo Home Network-App oder via devolo Cockpit auf ihr jeweiliges VDSL-Profil einstellen.

Die devolo AG ist das führende europäische Unternehmen im Markt für Powerline- Kommunikationslösungen. dLAN® ist eine Technologie, die flexible Netzwerke über Bestandsverkabelungen wie Strom- oder Koaxialleitungen ermöglicht. Powerline-Lösungen werden sowohl in Privathaushalten als auch im gewerblichen Umfeld eingesetzt und halten Einzug im Bereich zukunftsorientierter Energiedatenverteilung und Home Automation. Seit 2009 ist das weltweit operierende Unternehmen Weltmarktführer im Powerline-Segment. Zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen sowie über 25 Millionen ausgelieferte Adapter belegen diesen Erfolg.

Mit Home Control bietet devolo das einfache Smart Home zum Selbermachen. Die neue Produktwelt auf Basis des weltweiten Funkstandards Z-Wave® macht aus jedem Zuhause im Handumdrehen ein Smart Home und sorgt so für mehr Komfort, mehr Sicherheit und einfaches Energiesparen.

devolo investiert seine Entwicklungsressourcen in eigene, patentierte Lösungen. Durch nachhaltiges Handeln steht devolo zu seiner Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Natur.

