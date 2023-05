devolo startet Geschäftskunden-Online-Shop: exklusive Angebote und neue Komfortfunktionen

Aachen, 11. Mai 2023 – Erstklassige Technik zu Sonderkonditionen direkt beim Hersteller bestellen. Dieses Angebot machen die Aachener Netzwerkspezialisten von devolo allen gewerblichen Anwendern. Im neu gestarteten Online-Shop kaufen Geschäftskunden wie Unternehmen, Schulen, Vereine oder Behörden ab sofort komfortabel ein und genießen besondere Vorteile.

Netzwerklösungen direkt vom Hersteller

devolo gibt den Start des neuen Geschäftskunden-Shops unter https://business.devolo.de/ bekannt. Der Online-Shop eröffnet B2B-Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen die Möglichkeit, direkt beim Hersteller einzukaufen. Das Angebot richtet sich an Unternehmen ebenso wie an Schulen, Behörden und Freiberufler. Geschäftskunden profitieren von regelmäßigen Preisaktionen und sichern sich bei größeren Stückzahlen durch Spezialgebinde zusätzliche Preisvorteile. devolo bietet mit Kauf auf Rechnung, klassischer Lastschrift sowie Ratenzahlung drei Bezahlmöglichkeiten an, liefert versandkostenfrei und stellt einen dedizierten B2B-Support zur Verfügung. Bisher kauften Businesskunden genau wie Privatkunden im gleichen Online-Shop.

Bequem einkaufen

Der neue Geschäftskunden-Online-Shop überzeugt durch zahlreiche auf B2B-Kunden zugeschnittene Komfortfunktionen: So lassen sich getrennte Warenkörbe erstellen, Einkaufslisten im CSV-Format importieren und bereits getätigte Bestellungen mit wenigen Mausklicks anpassen und erneut auslösen. Das spart Zeit und reduziert den Aufwand für den Einkauf. devolo möchte sicherstellen, dass Einkauf und Bestandsmanagement so einfach wie möglich sind.

Große Auswahl

B2B-Kunden stehen beim Einkauf alle devolo Lösungen rund um die lokale Vernetzung zur Verfügung. Mit der Produktreihe devolo Magic oder den aktuellen devolo WiFi 6 Repeatern lassen sich Räumlichkeiten modular und maßgeschneidert online anbinden – vom Einfamilienhaus über Büros bis zu Klassenzimmern. Die Hardware fügt sich lückenlos und ohne bauliche Maßnahmen in bestehende Infrastrukturen ein und bringt für kabellose Netze serienmäßig die Vorteile des WLAN-Standards WiFi 6 mit – dazu gehören beispielsweise gesteigerte Datenübertragungsraten sowie höhere Energieeffizienz.

Im FTTH-Segment bietet devolo mit der Giga Bridge die perfekte Lösung, um die Lücke zu schließen, die beim Glasfaserausbau oftmals zwischen ONT und Router entsteht. Das ist besonders interessant für Installateure – ebenso wie der Hutschienenadapter devolo Magic 2 LAN DINrail. Das komplette Angebot ist unter https://business.devolo.de/ einsehbar.

Es geht weiter

Der Start des neuen Online-Shops legt den Grundstein für einen deutlich größeren B2B-Auftritt von devolo. Für die kommenden Monate plant das Unternehmen den konsequenten Ausbau mit hilfreichen Ratgebern, informativen Case Studies und spannenden exklusiven Produkten.

Über devolo

devolo entwickelt intelligente Heimvernetzungslösungen, die Highspeed-Internet in jeden Winkel von Haus und Wohnung bringen. Kernprodukt ist devolo Magic, eine Technologie, die smarte wie flexible Netzwerke über die Stromleitung ermöglicht. Komplettiert wird das Produktportfolio durch innovative Mesh-WLAN-Systeme und Lösungen für Glasfaseranschlüsse. Mit mehr als 45 Millionen verkauften Powerline-Adaptern zählt devolo zu den Marktführern weltweit. Über 850 internationale Testsiege und Auszeichnungen belegen die Innovationsführerschaft. devolo wurde 2002 in Aachen gegründet und ist in mehr als 10 Ländern vertreten.

