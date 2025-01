DevOps Dozen Awards 2024: Checkmarx One als „Best DevSecOps Solution“ ausgezeichnet

Award zeichnet Checkmarx One als beste DevSecOps-Lösung aus, die es ermöglicht, Security frühzeitig und entlang des gesamten SDLC zu verankern

FRANKFURT, 30. Januar 2025 – Checkmarx, der Marktführer im Bereich Cloud-native Application Security, gibt bekannt, dass die Checkmarx One AppSec-Plattform bei den DevOps Dozen Awards 2024 der Techstrong Group als “ Best DevSecOps Solution“ in der Kategorie „Tools and Services“ ausgezeichnet wurde.

„Wir sind stolz und sehen uns in unserer Vision und unseren Erfolgen beim Ausbau von Checkmarx One zur AppSec-Lösung der Wahl für Cloud-native Unternehmen bestätigt“, so Ori Bendet, VP of Product bei Checkmarx. „Die Nachfrage nach einer robusten, ganzheitlichen und konsolidierten Plattform, die sich nahtlos in die Workflows unter Zeitdruck stehender Entwickler integrieren lässt, wächst rasant. Checkmarx hat es sich zum Ziel gesetzt, nicht nur die aktuellen Anforderungen von Development- und Security-Teams abzudecken, sondern auch die zukünftigen zu antizipieren, da sich die Bedrohungslandschaft ständig weiterentwickelt.“

Checkmarx One bietet die umfassendste Suite von Enterprise-AppSec-Lösungen innerhalb einer einheitlichen, Cloud-basierten Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Anwendungen von der ersten Codezeile bis zur Bereitstellung in der Cloud abzusichern. Die Plattform unterstützt alle Funktionalitäten, die Security- und Development-Teams benötigen, um AppSec in jeder Phase des SDLC zu verankern und ein erfolgreiches AppSec-Programm zu etablieren – ohne Entwickler in ihren bevorzugten IDEs und DevOps-Workflows zu stören.

Dazu die Techstrong Group: „Dieser Award zeichnet die beste DevSecOps-Lösung aus, die es ermöglicht, Security frühzeitig und entlang des gesamten Software Development Life Cycle (SDLC) zu verankern.“ Alan Shimel, Gründer und CEO der Techstrong Group, ergänzt: „Checkmarx One wurde für die Generation der Cloud-Entwicklung konzipiert und unterstützt DevSecOps-Teams dabei, ihre Anwendungen von der ersten Codezeile bis zur Bereitstellung in der Cloud abzusichern.“

Der „Best DevSecOps Solution“ Award ist die dritte Auszeichnung für Checkmarx innerhalb kürzester Zeit: Bereits im Dezember wurde das Unternehmen im GigaOm Radar Report for Software Supply Chain Security für das Jahr 2024 als „Leader“ und „Fast Mover“ eingestuft. Im selben Monat erhielt Checkmarx von Frost & Sullivan die Auszeichnung als „Competitive Strategy Leader in the Global Application Security Posture Management (ASPM) Industry“. Darüber hinaus wurde Checkmarx im Gartner® Magic Quadrant™ for Application Security Testing zum sechsten Mal in Folge als „Leader“ eingestuft. Weitere Informationen finden interessierte Leserinnen und Leser hier.

Über Checkmarx

Checkmarx unterstützt die weltweit größten Unternehmen dabei, Anwendungsrisiken zu minimieren, ohne die Entwicklung zu verlangsamen. Mehr Anwendungen, schnellere Pipelines und wachsende Bedrohungen tragen zu einem sprunghaften Anstieg des Risikos bei. Checkmarx macht dem Rätselraten bei der Identifizierung und Behebung der kritischsten Schwachstellen ein Ende. Von DevOps-Pipelines bis hin zur Developer Experience erhalten AppSec-Teams, was sie brauchen, und gleichzeitig können die Entwickler so arbeiten, wie sie es möchten. So verbessert Checkmarx die Zusammenarbeit zwischen Security- und Development-Teams – und das von einer einheitlichen AppSec-Plattform aus. Unternehmen vertrauen auf Checkmarx, wenn es darum geht, mehr als eine Billion Codezeilen pro Jahr zu scannen, den ROI zu verdoppeln und die Entwicklerproduktivität bei Security-Tasks um 50 Prozent zu steigern. Checkmarx. Always Ready to Run.

Folgen Sie Checkmarx auf LinkedIn, YouTube und X.

