Devoteam erweitert Portfolio durch Partnerschaft mit MobiChord um Lösung für das aktive Management der Verbrauchskosten bei Technologie-Services

– Effizientes Technologiekosten-Management (TEM) in Unternehmen

– Professionelle digitale Workflows für die Bereitstellung und Verwaltung von Technologiedienstleistungen auf der ServiceNow-Plattform

– Devoteam investiert weiter in ServiceNow-Technologien

Weiterstadt, 23. März 2020. Devoteam, digitaler Pure Player und führendes Unternehmen in EMEA bei allen Fragen zur Digitalen Transformation und MobiChord, ein in USA (UT) ansässiges IT Unternehmen, geben ihre Partnerschaft beim Angebot von effizienten Technologiekosten-Management (TEM) Lösungen für Geschäftskunden bekannt. Die MobiChord-Lösung ermöglicht es Unternehmen, die Kosten von Technologie-Services, wie Mobilfunk, IoT, Cloud- sowie Voice & Data-Services einfach und effizient implementieren. Durch die digitale Prozessautomatisierung können Firmen das Technologiekosten-Management selbst optimal und effizient administrieren.

Als native, zertifizierte und Scoped-ServiceNow-Lösung – dabei werden Dokumente / Information übernommen, verzeichnet und in der gewünschten Form wieder bereitgestellt – lässt sich MobiChord, schnell und ohne Auswirkungen auf ServiceNow Bestandssysteme implementieren.

Die TEM-Lösung für Mobilfunk-Services umfasst beispielsweise ein integriertes Management der Endgeräte, beginnend beim Bestellprozess, über die technische Integration in die unternehmensspezifische Infrastruktur, bis zur Rechnungsstellung durch die Service-Provider.

Dank der Automatisierung und Optimierung der Geschäftsprozesse auf Basis von Regeln, der Zuordnung der Kosten bis auf Kostenstellenebene und der Anbindung an die Buchhaltungssysteme werden die Geschäftsprozesse nachhaltig optimiert. Es werden signifikant Aufwände und Kosten gesenkt.

Vorkonfigurierte Kostenoptimierungslösungen gibt es nicht nur für Mobilfunkservices, sondern auch für andere Technologie-Services, wie IoT Services, Cloud Services und alle anderen Telekommunikations- und Technologiedienstleistungen.

Devoteam hat mit MobiChord eine neue Partnerschaft geschlossen, bei der Devoteam das Know-How über die Digitale Transformation, die methodischen Expertisen in der Umsetzung von hunderten von Kundenprojekten und MobiChord die Lösungsexpertise sowie Produktexpertise aus dem ServiceNow Umfeld gewinnbringend für die Geschäftskunden einbringen.

“Wir haben uns für MobiChord als Partner entschieden, weil wir mit der TEM-Lösung von MobiChord die Geschäftsprozesse Finanzen, Service und Asset Management auf der Plattform unseres strategischen Partners ServiceNow konsolidieren und so die vollständige Digitalisierung von TEM-Programmen bei Unternehmen realisieren können. Damit unterstützen wir unsere Kunden, die benötigten Waren und Dienstleistungen für Mitarbeiter schneller bereitzustellen und die Dienstleistungskette von deren Mitarbeitern eigenständig verwalten zu lassen”, erklärt Andreas Klinger, Geschäftsführer bei Devoteam GmbH.

“Bei MobiChord leben wir unser Motto: Erfolg für unsere Kunden durch digitale Prozessautomatisierung. Gemeinsam mit der Devoteam können wir hier nicht nur zusätzliche Mehrwerte generieren, sondern freuen uns auch sehr, einen strategischen Partner gefunden zu haben, dessen Firmenphilosophie perfekt zu uns passt und uns geschäftlich ideal ergänzt.” – Oliver Stöckl – Enterprise Sales Director bei MobiChord

Wir von Devoteam liefern innovative Technologie-Beratung für Unternehmen.

Als professioneller Partner für die digitale Transformation führender Organisationen in der gesamten EMEA-Region setzen sich unsere 7.600 Fachleute dafür ein, dass unsere Kunden ihre “Digital Battles” gewinnen. Mit unserer einzigartigen Transformations-DNA verbinden wir das Geschäft und die Technologie.

Wir sind in 18 Ländern Europas und des Nahen Ostens vertreten und stützen uns auf mehr als 20 Jahre Erfahrung. Wir gestalten Technologie für Menschen, damit sie für unsere Kunden, Partner und für unsere Mitarbeiter Mehrwerte schaffen.

Devoteam erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz in Höhe von 761,9 Millionen EUR.

Wir bei Devoteam sind Digital Transformakers.

Devoteam SA (DVT) ist im B-Fach der Euronext Paris (ISIN: FR 0000073793) gelistet, als Teil der Indizes CAC All Shares, CAC All-Tradables, CAC Mid&Small, CAC Small, CAC SOFT. & C.S., CAC TECHNOLOGY und ENT PEA-PME 150.

