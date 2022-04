Devoteam G Cloud eröffnet Registrierung für Hackathon-Event G Hack 2022

München, 04. April 2022 – Devoteam G Cloud hat die Registrierung für sein Hackathon-Event G Hack 2022 eröffnet, das am 30. April 2022 in München stattfinden wird. Damit bietet die Unternehmenssparte von Devoteam Software-Entwickelnden und Cloud-Enthusiasten die Möglichkeit, sich einer von drei Herausforderungen zu stellen, die allesamt auf eine nachhaltige Zukunft ausgerichtet sind. Mit dem Hackathon will Devoteam G Cloud aufzeigen, wie Google Cloud-Technologien zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen und für das Allgemeinwohl eingesetzt werden können. Interessierte können allein oder im Team antreten und ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro gewinnen.

Das Ziel der Hackathon-Challenge besteht darin, eine skalierbare, einsatzfähige und sichere Lösung mit Google-Cloud-Technologien zu entwickeln. Im Rahmen der Veranstaltung sollen die Teilnehmenden ein MVP (Minimum Viable Product) für Verbraucher und Verbraucherinnen bauen, das eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Landwirtschaft, Klimaschutz und Energie begünstigt. Während des physischen Live-Events haben Cloud-, Data-, Machine Learning- und Software-Ingenieure und -Ingenieurinnen sowie Data Scientists die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten sowie Ideen einzubringen und gemeinsam an bahnbrechenden Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu arbeiten.

Die Teilnehmenden können dabei unter drei Herausforderungen für die Entwicklung eines MVP wählen:

-Ethische Landwirtschaft: Ziel ist hierbei die Bereitstellung eines MVP, das es Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglicht festzustellen, ob ein Produkt aus ethischer Landwirtschaft stammt.

-Klimaschutz: Mittels des hierbei zu entwickelnden MVP werden Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzt, den CO2-Fußabdruck eines Produkts zu ermitteln.

-Nachhaltige Energie: Durch die Entwicklung dieses MVP können Verbraucherinnen und Verbraucher prüfen, welche Energiequellen für die Herstellung eines Produktes verwendet wurden.

Anhand feststehender Kriterien wie Robustheit, Skalierbarkeit und Automatisierung, Kreativität der Lösung, Datenstruktur und Verwaltung sowie Codestruktur und Sicherheit werden die jeweils eingereichten Lösungen schlussendlich durch ein Gremium bestehend aus drei Juroren bewertet.

Während der G Hack 2022 durch die entstehenden Lösungen einen wertvollen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft leistet, stehen natürlich auch Bildungsgedanke und Zusammenarbeit im Vordergrund der Veranstaltung. Dadurch, dass das Event allen Interessierten offensteht, können sowohl professionelle Hackerinnen und Hacker wie auch Laien und Interessierte an der Veranstaltung teilnehmen und sie als Basis und Grundlage für einen übergreifenden Wissensaustausch von Programmierkenntnissen und fachlicher Expertise nutzen.

Die Teilnahme am Hackathon ist kostenlos. Eine Registrierung ist ab sofort unter folgendem Link möglich: https://gcloud.devoteam.com/de/g-hack-2022/

Über Devoteam G Cloud:

Mit mehr als 2300 Kunden in 18 Ländern ist Devoteam G Cloud seit mehr als einem Jahrzehnt Google Cloud Premier Partner und Google Cloud Managed Services Provider mit Kompetenzzentren in Spanien und Polen und hat 8 Google Cloud-Spezialisierungen erreicht: Infrastruktur, maschinelles Lernen, Cloud-Migration, Work Transformation – Enterprise, Anwendungsentwicklung, Schulungs-Infrastruktur, Schulungsdaten, standortbasierte Dienste. Im Juli 2021 wurde Devoteam zum zweiten Mal in Folge zum Google Cloud Reseller Partner of the Year (EMEA) ernannt.

Devoteam G Cloud hat Hunderten von Unternehmen geholfen, mit Google Cloud zu wachsen und über 1 Million Nutzer zu Workspace zu bringen.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 8.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

