DFB-Pokalfinale 2023 Berlin – VIP-Reise & Tickets

Jetzt noch Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig live erleben!

12.05.2023: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Eintracht Frankfurt steht zum dritten Mal in sieben Jahren im DFB-Pokalfinale, Titelverteidiger RB Leipzig sogar zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren. Noch nie zuvor sind die beiden Mannschaften im Endspiel aufeinandergetroffen. Jetzt können die Fans von Frankfurt und Leipzig und alle Fußballenthusiasten dieses einzigartige Highlight des deutschen Fußballjahres noch hautnah erleben – mit dem VIP-Reisepaket von Vietentours! Die exklusive Fußballreise vom 02. Juni bis 04. Juni beinhaltet das begehrte Ticket für das Pokalfinale im Berliner Olympiastadion, zwei Übernachtungen im 4-Sterne-Spitzenhotel NH Berlin Alexanderplatz und weitere interessante Extras.

Erleben Sie jetzt das DFB-Pokalfinale 2023 als VIP! Die Anzahl der verfügbaren Pakete ist begrenzt, also sichern Sie sich ihre Ticket nach Berlin am besten noch heute. Buchen Sie einfach unter: DFB-Pokalfinale Tickets & Reisen

DFB Pokalfinale VIP-Reise Berlin

Die VIP-Reise beinhaltet, neben den Eintrittskarten zum Pokalendspiel, eine wunderschöne Schiffstour auf der Spree. Dabei dürfen sich die Vietentours-Gäste auf ein Büfett mit Getränken, mitreisende Fußballprominenz, Expertentalks, Musik und Moderation freuen. Die Fußballfans, die mit diesem Arrangement ihre DFB Pokalfinale Tickets schon gelöst haben, residieren in dem zentral gelegenen und exklusiven 4-Sterne-Hotel NH Berlin Alexanderplatz. Während der zwei Hotelübernachtungen in besonders schönem Ambiente, werden die Gäste mit einem sehr gehobenem Frühstücksbüffet verwöhnt. Die Transfers zum DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion werden von dem Spezialanbieter VIP Bus Connection durchgeführt.

DFB-Pokalendspiel 2023 mit Infotreffen WM 2026 – USA, Kanada & Mexiko

Das Reisepaket zum Pokalendspiel 2023 in Berlin ist zudem eine Gelegenheit an dem eigens von Vietentours organisierten Infotreffen zur Fußball-WM 2026 teilzunehmen. Die Fußball-Weltmeisterschaft wird diesmal in USA, Kanada & Mexiko ausgetragen. Wer sich sein Ticket für das DFB-Pokalfinale sichert, kann sich schon frühzeitig vor Ort für die Reisepakete zur Fußball-WM 2026 in Amerika vormerken lassen. 35 Jahre USA-Reisen & Sporteventreisen – damit ist Vietentours einer der erfahrensten Veranstalter in diesem Bereich – bekannt für seine professionelle Organisation und besonders beliebt wegen der familiärer Atmosphäre, in der die Reisen stattfinden.

Weitere Informationen zur VIP-Reise und den DFB Pokalfinale Karten finden Sie auch unter: DFB-Pokalfinale Vietentours

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Tickets und/oder Reisen zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl bis zur Fußball-WM. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

