DHfPG beim 15. Symposium Betriebliches Gesundheitsmanagement 2026

Neue Impulse für eine gesunde Arbeitswelt

Wie können Unternehmen ihre Mitarbeitenden langfristig gesund, motiviert und leistungsfähig halten? Welche Rolle spielen dabei Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und moderne Gesundheitsstrategien? Antworten auf diese Fragen liefert das 15. Symposium Betriebliches Gesundheitsmanagement am 09. Juni 2026 in Saarbrücken.

Unter dem Motto „Fit für die Zukunft: Trends, Innovationen und neue Impulse“ treffen sich Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis, um aktuelle Entwicklungen und innovative Ansätze im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) zu diskutieren.

Auch die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) ist bei der Veranstaltung vertreten. Prof. Dr. Bernhard Allmann (DHfPG/BSA) gibt in seinem Impulsvortrag spannende Einblicke in aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, Trends und Herausforderungen im BGM. Dabei zeigt er praxisnahe Strategien auf, wie Unternehmen Gesundheitsmaßnahmen erfolgreich gestalten und die Beteiligung von Mitarbeitenden nachhaltig steigern können.

Darüber hinaus leitet Prof. Dr. Allmann den Deep Dive „BGM: kleines Budget – große Wirkung“. Im Fokus stehen konkrete Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, die Gesundheitsmanagement trotz begrenzter Ressourcen wirkungsvoll umsetzen möchten. Anhand praxisnaher Beispiele erhalten die Teilnehmenden wertvolle Handlungsempfehlungen für den Unternehmensalltag.

Neben Vorträgen und Workshops bietet das Symposium weitere spannende Programmpunkte. In zusätzlichen Deep Dives werden unter anderem die Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz sowie familienfreundliche Konzepte wie betriebliche Pflege-Guides thematisiert. Eine abschließende Podiumsdiskussion lädt dazu ein, gemeinsam über die Zukunft einer gesunden Arbeitswelt zu diskutieren.

Die Veranstaltung findet im ABC-Gebäude des Flughafens Saarbrücken statt. Der Einlass beginnt um 08:30 Uhr, Veranstaltungsstart ist um 09:00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Mit ihrer Beteiligung am Symposium unterstreicht die DHfPG ihre Expertise im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement und ihren engen Praxisbezug in Studium, Weiterbildung und Forschung.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

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