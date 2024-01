DHfPG-Dozent als Experte im SZ-Magazin

„Die besten Sportarten, um stärker, ausdauernder oder entspannter zu werden“ – so lautet der Titel eines aktuellen Leitfadens im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Sportwissenschaftler und DHfPG-Dozent Prof. Dr. Daniel Kaptain gibt darin u. a. Tipps zu Muskelaufbau und Gewichtsabnahme.

Ein mögliches Ziel im Rahmen des Leitfadens ist der Muskelaufbau. Hier rät Daniel Kaptain allen, die mit dem Krafttraining starten möchten, zu einer professionellen Einführung im Fitnessstudio. Mit dem Gerätetraining sollte man erst im Jugendalter beginnen – sonst eigne sich Krafttraining per se für jeden.

Wer sich im neuen Jahr das Ziel gesetzt hat, Gewicht zu verlieren, erreiche das am schnellsten mit Joggen oder Walken. Für Einsteiger/-innen empfiehlt der Personal Trainer, beim Walken mit 5.000 Schritten in einem zügigen Tempo anzufangen. Zudem sei es ratsam, gleichzeitig die Ernährung umzustellen.

Neben Muskelaufbau und Gewichtsabnahme werden im Leitfaden auch die Ziele Herz-Kreislauf-Training, Beweglichkeit und Entspannung thematisiert. Für das Herz-Kreislauf-Training könne man Joggen z. B. mit Radfahren oder Schwimmen abwechseln. Für mehr Beweglichkeit bzw. gegen Verspannungen helfe bereits ein moderates Stretching. Wer viel sitzt, könne regelmäßig Dehnübungen für die Hüfte einplanen, wie den „Couch Stretch“. Um die Beweglichkeit im Allgemeinen zu steigern, eignen sich auch Yoga oder Pilates sehr gut.

