DHfPG erneut Testsieger bei Service-Studie

Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) belegt bei einer Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität erneut Platz 1 unter den privaten Hochschulen mit Schwerpunkt Gesundheit.

Gesundheitsberufe stehen nach wie vor im Fokus des öffentlichen Interesses. Auch in der Gesundheitsbranche gilt ein akademischer Abschluss als Sprungbrett, wenn nicht sogar als Voraussetzung für die berufliche Karriere. Wer sich in diesem Bereich höher qualifizieren möchte, kann an spezialisierten privaten Hochschulen aus vielen Studiengängen wählen.

Aus diesem Anlass testete das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag des Nachrichtensenders ntv, den Service und das Angebot von acht großen privaten Hochschulen mit dem Schwerpunkt Gesundheit.

Die beste private Hochschule mit Schwerpunkt Gesundheit

Die Messung der Service-Qualität erfolgte durch jeweils zehn verdeckte Telefon- und E-Mail-Tests, zehn Prüfungen der Websites durch geschulte Testnutzer sowie einer detaillierten Analyse des Internetauftritts. Zudem flossen insgesamt 248 Servicekontakte mit den Instituten in die Auswertung ein. In einem zweiten Teil wurden das Studienangebot und die Vertragsbedingungen untersucht und vergleichend bewertet. Die Erhebung dieser Daten erfolgte über offizielle Anfragen an die Hochschulen (Datenstand: 1. Oktober 2022).

Das Ergebnis: DHfPG erhält mit 81,7 Punkten als einzige Hochschule das Qualitätsurteil „sehr gut“

„Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (Qualitätsurteil: „sehr gut“) geht als Testsieger aus der Studie hervor und nimmt sowohl in puncto Service als auch in der Angebotsanalyse die führende Position ein. Am Telefon geben die freundlichen Studienberatenden kompetente und verständliche Auskünfte. Der Internetauftritt verfügt über einen sehr hohen Informationswert und liefert beispielsweise auch Details zur Preisgestaltung und einen Studienfinder. Das Studienangebot ist ausgesprochen vielfältig sowie sehr umfangreich und umfasst viele begleitende Angebote wie Hochschulsport oder die Möglichkeit der Promotion.“

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile mehr als 8.400 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung sowie Gesundheitsmanagement, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das spezielle duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen, die digital und/oder an bundesweit eingerichteten Studienzentren (München, Stuttgart, Saarbrücken, Köln, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Hamburg) sowie in Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich) absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 250.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 80 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

