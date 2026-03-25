„Diakonie-Aktie Solingen“ startet als erste Sozialaktie einer Diakonie in Deutschland

Innovatives Fundraising-Modell ermöglicht Unternehmen und Privatpersonen, direkt in soziale Projekte zu investieren

Neue Wege für gesellschaftliches Engagement: Das Diakonische Werk Solingen führt als erste Diakonie-Einrichtung in Deutschland eine sogenannte Sozialaktie ein. Mit diesem innovativen Fundraising-Modell können Unternehmen und Privatpersonen soziale Projekte in der Stadt gezielt unterstützen und sich zugleich ideell an deren Entwicklung beteiligen. Angesichts wachsender sozialer Herausforderungen und zunehmend schwieriger Finanzierungsbedingungen setzt das Diakonische Werk damit bewusst auf neue Formen des bürgerschaftlichen Engagements.

Gemeinsam Verantwortung für die Zukunft von Solingen tragen: Das Ziel ist es, zusätzliche Mittel für soziale Projekte zu mobilisieren und gleichzeitig Menschen stärker in die Gestaltung sozialer Arbeit einzubeziehen. Die „Diakonie-Aktie Solingen“ hat einen Wert von 1.000 Euro. Sie ist kein Finanzprodukt wie eine klassische Aktie an der Börse, sondern eine spendenbasierte Aktie ohne finanziellen Rückfluss und damit ein gemeinnütziges Finanzierungskonzept. Das eingeworbene Kapital fließt vollständig in Projekte und Initiativen des Diakonischen Werkes Solingen.

„Wir wollen Menschen und Unternehmen einladen, sich aktiv für das soziale Miteinander in unserer Stadt einzusetzen“, sagt Diakonie-Geschäftsführerin Ulrike Kilp. „Mit der Diakonie-Aktie investieren unsere Unterstützerinnen und Unterstützer nicht in finanzielle Rendite, sondern in gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Verlässliches und zukunftsgerichtetes Handeln steht für die Diakonie Solingen ganz oben: Sie will an der Seite der Menschen stehen und da sein für Familien, Beratung und Unterstützung bieten für Menschen in Not und Krisen, Teilhabe ermöglichen – unabhängig von Herkunft, Alter und sozialem Status. „Egal, wie sich die Welt entwickelt“, sagt Kilp, „aus christlicher Nächstenliebe nehmen wir jeden Menschen an und werden so zum Partner für eine soziale Gesellschaft.“

Auf der Aktionärsversammlung über die Mittelverwendung beraten

Ein besonderes Element des Modells ist die Beteiligung der Unterstützer: Einmal jährlich stellt das Diakonische Werk die Schwerpunkte und Projekte des Folgejahres vor. In einer an eine Aktionärsversammlung angelehnten Veranstaltung können die Spenderinnen und Spender über die Verwendung der eingeworbenen Mittel beraten. „So schaffen wir eine neue Form von Verantwortungsgemeinschaft“, so Kilp. „Jeder Beitrag ist eine Investition in gelebte Nächstenliebe, Würde und Teilhabe. Wer eine Sozialaktie zeichnet, wird Teil eines Netzwerks, das sich gemeinsam für eine starke und solidarische Stadtgesellschaft einsetzt.“

„Kindgerechtes Solingen“ im Fokus des Jahres 2026

Für dieses Jahr wurde der Förderschwerpunkt „Kindgerechtes Solingen – soziale und Bildungsgerechtigkeit für Kinder und Familien“ gewählt. Viele Kinder wachsen heute unter schwierigen Bedingungen auf und werden in ihrer Entwicklung durch fehlende Ressourcen, unzureichende Betreuung und mangelnde Förderangebote gebremst. „Kitas, Offener Ganztag, Beratung und Familienhilfe, Unterstützung für Kinder mit besonderem Förderbedarf – all diese Bereiche geraten zunehmend unter Druck“, beschreibt die Geschäftsführerin die Situation. „Familien warten zu lange auf Hilfen, Präventionsangebote verschwinden, und für viele Kinder wird der Start ins Leben schwerer statt leichter.“

Seit über 45 Jahren begleitet das Diakonische Werk Solingen Menschen in allen Lebenslagen unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Religion – von Familienberatung über soziale Unterstützung bis zu Angeboten für Teilhabe und Integration. „Das ist unser Auftrag für und in Solingen“, sagt Kilp, „Lebenswege begleiten – Räume schaffen – Menschen stärken!“

Die Diakonie Solingen besteht seit über 45 Jahren und arbeitet heute mit über 250 Mitarbeitenden in unterschiedlichen sozialen Arbeitsbereichen. Durch ihren Auftrag erfüllt sie unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke. Das Diakonische Werk nimmt praktische Aufgaben gesellschaftlicher Relevanz im Sinne der Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung evangelischer Kirche wahr. Im Evangelischen Kirchenkreis Solingen hat sie diakonische Arbeit anzuregen, zu fördern, zu koordinieren und selbst wahrzunehmen.

Im Mittelpunkt stehen vier Handlungsfelder: Gesellschaftliche Teilhabe, Beratung und Familienhilfen, Evangelische Kindertagesstätten sowie Offener Ganztag. Das Diakonische Werk erreicht mit seiner Arbeit eine Vielzahl von Menschen in Krisen- und Notsituationen in der Stadt Solingen. Finanziert werden die einzelnen Arbeitsbereiche über Kirchensteuermittel, kommunale Zuschüsse, aus Fördermitteln des Landes NRW, des Bundes bzw. der EU. Um möglichst vielen Menschen angemessen helfen zu können, ist die Diakonie aber auch auf Spenden dringend angewiesen.

Kontakt

Diakonisches Werk Solingen

Michaela Treskes

Kasernenstraße 23

42651 Solingen

0212 287 235



https://diakonie-solingen.de/

Bildquelle: Diakonisches Werk Solingen/Christian Beier