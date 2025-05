Diamanten im Fokus: Inflationsschutz oder nur ein glänzender Mythos?

Zollfreilager und strenge Regulierung für Sachanlagen: Chancen und Herausforderungen in einem sich wandelnden Markt.

Anleger suchen in wirtschaftlichen Unsicherheiten und der Gefahr von steigender Inflation sichere Anlagemöglichkeiten. Veränderte Marktentwicklungen im Bereich von Rohstoffen wie beispielsweise Diamanten als Sachanlage werfen zunehmend Fragen auf. Die Verbreitung von Labordiamanten und die Dynamik des Marktes verunsichern Verbraucher, Investoren und Anleger gleichermaßen. Trotz ihrer einzigartigen Eigenschaften als Sachwertanlage stehen Diamanten unter Druck, ihre Position als Inflationsschutz zu behaupten. Ein bedeutender Pluspunkt bleiben jedoch Zollfreilager und die strenge Regulierung durch die Finanzmarktaufsicht (FMA), die Anlegern zusätzliche Sicherheit und Vorteile bieten.

Dieser Artikel beleuchtet die langfristigen Chancen und Herausforderungen von Diamanten als Investitionsobjekt. Dabei fließen die Expertise von Dr. Peter Riedi, Geschäftsführer der Premium Diamonds, einer Marke der EM Global Service AG mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein, sowie aktuelle Studien und Marktanalysen ein, um ein umfassendes Bild zu zeichnen.

Die Besonderheiten von Diamanten als Sachwertanlage

Dr. Peter Riedi beschreibt Diamanten als „eine Kombination aus ästhetischem und intrinsischem Wert, die ihresgleichen sucht“. Diese einzigartigen Eigenschaften machen Diamanten nicht nur zu einer beliebten Wahl für Schmuck, sondern auch zu einer stabilen Sachwertanlage. Ihr Wert basiert auf objektiven Kriterien wie Karat, Reinheit, Farbe und Schliff, aber auch auf der begrenzten Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Diamanten.

Studien zeigen, dass die Preise für Diamanten seit Jahrzehnten stabil ansteigen. Laut dem Diamond Price Index stiegen die Preise für natürliche Diamanten im Durchschnitt um 3-4 Prozent pro Jahr, wobei Spitzenqualitäten sogar eine höhere Wertsteigerung verzeichnen. Dieser konstante Wertzuwachs macht Diamanten zu einer attraktiven Option für Anleger, die nicht nur Schutz vor Inflation suchen, sondern auch langfristige Renditen anstreben.

Inflation als Herausforderung für traditionelle Anlagen

Die Inflation stellt für klassische Anlageklassen wie Bargeld, Anleihen und Sparprodukte ein erhebliches Risiko dar. Während die Kaufkraft des Geldes sinkt, behalten Diamanten ihren Wert – unabhängig von Währungsschwankungen oder wirtschaftspolitischen Entwicklungen. Dr. Riedi erklärt: „Die begrenzte Verfügbarkeit von Diamanten und ihre physische Beständigkeit machen sie zu einem sicheren Hafen in unsicheren Zeiten.“

Ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht diesen Vorteil: Während der globalen Finanzkrise 2008, als viele Aktienindizes zweistellige Verluste hinnehmen mussten, blieben die Preise für hochwertige Diamanten stabil. Diese Resilienz macht sie zu einer idealen Anlage in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.

Zollfreilager als strategischer Vorteil

Zollfreilager bieten eine unvergleichliche Möglichkeit, Diamanten sicher und vorteilhaft zu lagern. Diese besonderen Lagerstätten, wie sie beispielsweise in Liechtenstein zu finden sind, vereinen steuerliche Vorteile, höchste Sicherheitsstandards und ein hohes Maß an Diskretion. In einem Zollfreilager können Vermögenswerte wie Diamanten von der Mehrwertsteuer und Zöllen befreit gelagert werden, solange sie nicht in den wirtschaftlichen Verkehr eingeführt werden. Das reduziert die Kosten erheblich und steigert die Attraktivität dieser Anlageklasse.

Doch damit nicht genug: Zollfreilager in Liechtenstein sind Hochsicherheitsanlagen, die von renommierten Sicherheitsunternehmen betrieben und von der Finanzmarktaufsicht (FMA) streng überwacht werden. Diese Kombination aus technischer Sicherheit und regulatorischer Kontrolle bietet Anlegern ein außergewöhnliches Maß an Schutz. Dr. Peter Riedi hebt hervor, dass die FMA-Aufsicht ein wesentlicher Vertrauensfaktor für internationale Investoren ist. „Die Einhaltung strikter Vorschriften und regelmäßige Überprüfungen schaffen eine Umgebung, in der Anleger ihre Vermögenswerte mit gutem Gewissen verwahren können.“

Zusätzlich punktet das Zollfreilager mit absoluter Diskretion. Die Vertraulichkeit der Kundendaten wird durch strenge Datenschutzgesetze gewährleistet, was besonders für Anleger, die Wert auf Privatsphäre legen, ein ausschlaggebender Faktor ist. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Vermögenswerte unkompliziert zu transferieren oder zu veräußern, ohne dass diese den Zoll- oder Steuerbehörden gemeldet werden müssen – ein Aspekt, der gerade in einem globalisierten Finanzmarkt zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Dr. Riedi fasst zusammen: „Zollfreilager bieten nicht nur steuerliche und sicherheitstechnische Vorteile, sondern schaffen auch ein Umfeld, in dem Anleger sich darauf konzentrieren können, den langfristigen Wert ihrer Investitionen zu erhalten.“

Risiken und Herausforderungen

Obwohl Diamanten viele Vorteile bieten, gibt es auch Herausforderungen. Der Diamantenmarkt ist im Vergleich zu anderen Anlageklassen weniger liquide. Dr. Riedi weist darauf hin: „Der Verkaufsprozess kann zeitaufwendig sein und erfordert spezialisierte Kenntnisse.“ Zusätzlich ist die Wertermittlung von Diamanten komplex und sollte von Experten durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der wahre Wert erkannt wird.

Die Rolle der FMA und regulatorische Sicherheit

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung und Überwachung von Zollfreilagern. Diese Aufsicht sorgt dafür, dass Anleger auf hohe Sicherheitsstandards und rechtliche Stabilität vertrauen können. Seit der Umsetzung der Digital Operational Resilience Act (DORA) im Februar 2025 hat die FMA zusätzliche Maßnahmen eingeführt, um die Sicherheit und Transparenz im Umgang mit Vermögenswerten wie Diamanten weiter zu erhöhen.

Fazit: Diamanten als Inflationsschutz und langfristige Wertanlage

In einer Zeit, in der traditionelle Anlageformen an Attraktivität verlieren, bieten Diamanten eine einzigartige Kombination aus Sicherheit, Werterhalt und potenzieller Wertsteigerung. Unterstützt durch steuerliche Vorteile und hohe Sicherheitsstandards in Zollfreilagern, stellen sie eine überzeugende Alternative für Anleger dar, die ihr Vermögen langfristig schützen möchten. Dr. Riedi fasst zusammen: „Diamanten sind nicht nur ein Symbol für Luxus und Beständigkeit, sondern auch ein starkes Instrument für Vermögensschutz.“

Investoren sollten jedoch stets die spezifischen Risiken und Herausforderungen berücksichtigen und sich von Experten beraten lassen, um das volle Potenzial dieser faszinierenden Anlageklasse auszuschöpfen.

Autor: Heinz Muser, geschäftsführender Gesellschafter EM Global Service AG.

Premium Diamonds ist eine Marke der EM Global Service AG. Im Herzen Europas gelegen, konzipiert und betreut das Unternehmen EM Global Service AG Rohstoffkonzepte. Das Leistungsspektrum der EM Global Service AG umfasst den Erwerb, die Verwahrung und Sicherheit von physischen Edelmetallen und Edelsteinen für die Eigentümer. Das Unternehmen baut auf wirtschaftliche Stabilität und sichert diese mit Zuverlässigkeit und Diskretion in der Vermögensverwahrung. Premium Diamonds bietet erstklassige, preiswerte Diamanten für Händler und Juweliere mit HRD- oder GIA-Zertifikaten.

