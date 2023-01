DIE 5 BESTEN ERGÄNZUNGSMITTEL ZUM FETTVERLUST

Meiner Erfahrung nach machen viele Menschen aus verschiedenen Gründen falsch, und das ist schade, denn richtig angewendet können Nahrungsergänzungsmittel genau der Anstoß sein, den Sie brauchen, um über die Ziellinie zu kommen und Ihr Ziel zu erreichen, überschüssiges Gepäck loszuwerden über die Feiertage abgeholt. Der Schlüssel zur Nahrungsergänzung zum Fettabbau besteht darin, den Kontext zu verstehen, in dem Sie etwas verwenden. Es ist auch wichtig zu verstehen, was Sie erreichen möchten – denn damit etwas funktioniert, müssen Sie möglicherweise andere Dinge anpassen. Was Sie nicht tun sollten, ist Ihren Körper mit Stimulanzien zu überladen; während es einen kurzfristigen metabolischen Nutzen haben kann, wird es auf längere Sicht möglicherweise Ihren Stoffwechsel und Ihr Energieniveau negativ beeinflussen.

Bei so viel Lärm darüber, was Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich bewirken und welche zu nehmen sind, kann es verwirrend werden. Aus diesem Grund werde ich Ihnen alle wichtigen Punkte geben, die Sie benötigen, damit Sie Ihren eigenen Super-Fat-Burning-Stack erstellen können.

Nahrungsergänzungsmittel & Fettabbau

Hier sind die Hauptziele bei der Auswahl eines Nahrungsergänzungsmittels zur schnelleren Fettverbrennung:

Ankurbelung der Thermogenese, um ein größeres Energiedefizit zu erreichen.

Verbesserung der Insulinresistenz, damit Sie Energie leichter nutzen können.

Erhöhung der Fettmobilisierung, damit Ihr Körper gespeichertes Fett leichter als Energie verbrauchen kann.

Bekämpfung des Katabolismus, um so viel Muskelmasse wie möglich zu erhalten, was wiederum den Stoffwechsel ankurbelt.

Leistungssteigerung, damit Sie härter trainieren und mehr Energie verbrennen können.

Dies sind die Grundvoraussetzungen für jedes Nahrungsergänzungsmittel zum Fettabbau. Ergänzungen müssen jedoch im richtigen Kontext verwendet werden. Zum Beispiel habe ich viele Menschen gesehen, die viele Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, aber ihre Ernährung und ihr Training sind nicht optimiert. Was dies normalerweise bedeutet, ist eine Menge verschwendetes Geld und Mühe. Die Realität ist, dass Nahrungsergänzungsmittel Ihnen nur dann helfen werden, Fett zu verlieren, wenn Ihre Ernährung vollständig verfolgt und auf den Punkt gebracht wird. Damit meine ich, dass sich dein Körper in einem Energiedefizit befindet, du die richtigen Makronährstoffe zu dir nimmst und dich neben der Aufnahme von Mikronährstoffen auch an eine Ernährung mit hoher Mahlzeitenhäufigkeit hältst. Gleiches gilt für die Ausbildung. Mit Y3T ist die Intensität immer ein Schlüsselmerkmal bei jedem Training, sodass Ihr Energieverbrauch erhöht wird. Cardio muss ebenfalls berücksichtigt werden, denn um die Fettmobilisierung zu verbessern, müssen Sie im Allgemeinen regelmäßig eine Form von Cardio machen, wenn der Fettabbau die Priorität hat.

Sobald all diese Dinge berücksichtigt sind, können die richtigen Nahrungsergänzungsmittel den Fettabbau absolut beschleunigen. Der Grund, warum ich diese Punkte zuerst durchgegangen bin, ist, um Kontext zu geben, weil ich nicht möchte, dass die Leute denken, dass sie durch die sofortige Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, die das Potenzial haben, den Fettabbau zu unterstützen, ohne die richtige Ernährung und den richtigen Trainingsplan Fortschritte machen an Ort und Stelle!

Die Top 5

Jetzt, da wir den richtigen Kontext geschaffen haben, in dem Nahrungsergänzungsmittel zum Fettabbau helfen können, werde ich erklären, warum diese fünf Nahrungsergänzungsmittel das Potenzial haben, Ihnen bei Ihren Fettabbauzielen zu helfen.

Grüner Tee

Grüntee-Extrakt ist eines der am besten dokumentierten natürlichen Nahrungsergänzungsmittel für den Fettabbau. Der wichtigste Inhaltsstoff ist das Antioxidans EGCG (Epigallocatechingallat). Während dies dem Körper zahlreiche gesundheitliche Vorteile bringt, ist es auch ein sehr guter natürlicher Stoffwechsel-Booster, der die Thermogenese erhöht. Infolgedessen können Sie durch die Ergänzung mit Grüntee-Extrakt jeden Tag mehr Kalorien verbrennen. Meine Kunden trinken aus diesem Grund oft auch grünen Tee. Mein Ansatz ist es, durch Ernährung und Nahrungsergänzung so viele Crossover-Vorteile wie möglich zu erzielen. Der Gehalt an Antioxidantien in grünem Tee ist äußerst gut für die Bekämpfung von Giftstoffen, hilft bei der Genesung und der allgemeinen Gesundheit.

L-Carnitin

L-Carnitin ist eine Aminosäure, die beim Fettabbau helfen und das Energieniveau verbessern kann. Der Weg, auf dem dies funktioniert, führt über den Transport von Fettsäuren zu den Mitochondrien, wo die Energie dann als Energie verwendet wird. In Wirklichkeit bedeutet dies, dass Ihr Körper im Laufe der Zeit, während er sich in einem Energiedefizit befindet, in der Lage sein wird, mehr gespeichertes Fett als Energie zu verwenden. Dies hilft Ihnen, schlanker zu werden.

Meine Kunden berichten oft auch von einer Verbesserung des Energieniveaus bei der Verwendung von L-Carnitin, was darauf zurückzuführen ist, dass ihr Körper Fettquellen effizienter nutzt.

Omega-3-Fettsäuren

Die Erhöhung der Insulinsensitivität ist eines der wichtigsten Dinge, wenn es darum geht, Fett zu verlieren. Omega-3-Fettsäuren haben das Potenzial, dabei zu helfen. Die Wand, die die Zelle umgibt, ist der Ort, an dem Nährstoffe passieren. Die Durchlässigkeit der Substanz innerhalb der Zellwand kann sich in Abhängigkeit von Variablen ändern, einschließlich der Ernährung. Um die Insulinsensitivität zu maximieren, möchten Sie, dass die Zellwand so „flüssig“ wie möglich ist und die Zellpermeabilität erhöht. Omega-3-Fettsäuren sind sehr gut darin, dies zu erreichen.

Stellen Sie nebenbei sicher, dass Ihre Ernährung nicht zu reich an Omega-6-Fettsäuren und gesättigten Fetten ist, da dies Ihr Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis beeinflussen kann. Sie möchten eine klare Ausrichtung auf Omega-3-Fettsäuren aus Ernährung und Nahrungsergänzung anstreben. Etwas gesättigtes Fett ist gut, aber stellen Sie sicher, dass Sie Omega-3-Fettsäuren immer den Vorrang geben.

Grüne Pulver

Grüne Pulver können auf viele Arten indirekt beim Fettabbau helfen, einschließlich:

Reduzierung des Heißhungers durch verbessertes Zuckermanagement aufgrund des Ballaststoffgehalts.

Erhöhung der Insulinsensitivität durch Hinzufügen zusätzlicher Ballaststoffe zu Ihrer Ernährung.

Hilft dem Körper, Östrogen effizienter zu verstoffwechseln.

Neben diesen wichtigen Vorteilen tragen grüne Pulver zur Verbesserung der Verdauung bei, wodurch Blähungen im Darm reduziert werden. Sie helfen auch, die Nährstoffaufnahme zu verbessern, sodass sich die Erholung und das allgemeine Energieniveau tendenziell verbessern.

BCAAs

BCAAs sind nicht direkt ein Nahrungsergänzungsmittel für den Fettabbau, aber Sie müssen bedenken, dass Sie zur Optimierung des Fettabbaus so viel metabolisch aktives Gewebe (d. h. Muskeln) wie möglich erhalten müssen. Während Sie sich in einem Energiedefizit befinden, verlieren Sie zweifellos eher Muskelmasse, weshalb BCAAs so hilfreich sein können. Sie helfen, die Muskelproteinsynthese aufrechtzuerhalten und die Auswirkungen des Katabolismus zu reduzieren. Aus ästhetischer Sicht werden Sie durch den Erhalt von mehr Muskelgewebe viel besser aussehen, wenn Sie auch eine Diät gemacht haben.

Durch die Zufuhr von BCAAs verbessert sich auch Ihre Erholung während Ihrer Fettabbauphase, was wiederum die Leistung steigern sollte. Dies hilft indirekt beim Fettabbau, da Ihr Energieverbrauch nicht abnehmen sollte, was passieren kann, wenn das Energieniveau reduziert wird.

online e-commerce platform un marketplace

Kontakt

Sparhi Gmbh

jirri boerek

Friedrichstr. 123 123

10117 Berlin

015203943135

ch@direect.ch

http://direect.ch