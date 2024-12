Das unverzichtbare Standardwerk für alle, die eine neue Küche planen!

Mit „DIE 99 SCHÖNSTEN KÜCHEN“ erscheint ein neues hochwertiges Coffee-Table-Book, das die faszinierende Welt der Küchengestaltung feiert. Auf eindrucksvolle Weise vereint das Buch Küchenkonzepte, die weit über die klassische Funktion hinausgehen und zu lebendigen Orten des Genusses, der Begegnung und der Kreativität werden. Die Leser erwartet eine einzigartige Sammlung von Küchen, die nicht nur funktional, sondern auch hochgradig inspirierend sind – von der charmanten Kleinküche im skandinavischen Stil über imposante moderne Designer-Küchen bis hin zu gemütlichen Landhausküchen, die das Herz jedes Zuhauses bereichern.

Jede vorgestellte Küche erzählt eine eigene Geschichte, geprägt von sorgfältig ausgewählten Materialien und durchdachter Raumplanung. Die Vielfalt reicht von minimalistischen Konzepten über rustikale Landhausküchen bis zu imposanten Designs mit mediterranem Flair. „DIE 99 SCHÖNSTEN KÜCHEN“ richtet sich an alle, die ihre Traumküche als lebendiges Herz des Hauses sehen und sich von innovativen Ideen begeistern lassen möchten. Es ist eine Einladung, den eigenen Stil zu entdecken und der Küche eine ganz persönliche Note zu verleihen.

Schon das Vorwort des Buches unterstreicht die besondere Rolle der Küche als Mittelpunkt des Hauses – ein Raum, der Funktionalität und Ästhetik vereint und als Treffpunkt für Familie und Freunde dient. Die vorgestellten Küchen sind Beispiele für Individualität und kreative Gestaltung, die den Charakter und Lebensstil ihrer Besitzer widerspiegeln. Dank der vielfältigen Auswahl an Stilen und Materialien sowie praktischen Anregungen ist dieses Buch eine wertvolle Inspirationsquelle für alle, die ihre Küche neu gestalten oder ihr ein frisches Gesicht geben möchten.

Mit den inspirierenden Beispielen internationaler Designer ermöglicht „DIE 99 SCHÖNSTEN KÜCHEN“ seinen Lesern, eigene Ideen zu entwickeln und auf ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Jede Küche wird hier als einzigartiges Projekt dargestellt, das durch eine harmonische Symbiose von Design und Zweckmäßigkeit geprägt ist. Damit ist das Buch ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die den Traum einer perfekt gestalteten Küche verwirklichen möchten – sei es als ruhiger Rückzugsort, als lebendiger Treffpunkt oder als kreativer Arbeitsplatz im Herzen des Zuhauses.

„DIE 99 SCHÖNSTEN KÜCHEN“ ist mehr als ein Bildband – es ist ein Leitfaden, der zeigt, wie Küchen zu Orten voller Atmosphäre und Stil werden. Dieses hochwertige Coffee-Table-Book macht Lust auf die eigene Traumküche und veranschaulicht die neuen Maßstäbe des Küchendesigns.

Key-Facts:

224 Seiten / 99 Küchen / Bildband / 26 x 28,5 cm

ISBN: 978-3-9820504-4-7

Preis: 39,99 EUR

Bestellbar unter www.btshop.de – oder im Buchhandel erhältlich.

Über den Verlag:

Das Coffee-Table-Book „DIE 99 SCHÖNSTEN KÜCHEN“ ist ein Buch von 99 BOOKS, der Buchsparte des BT Verlags. Der BT Verlag ist ein Medien- und Zeitschriftenhaus in München. Die Printprodukte des Verlags sind in ihren Segmenten visuelle, inhaltliche und/oder leistungsbezogene Marktführer. Es wird größter Wert auf die Qualität der Text- und Bildsprache in allen Medien gelegt. Dabei schätzen die Leser vor allem den hohen Nutzwert der Berichterstattung. Wellness, Wohnen, Smarthome, Gesundheit und das gute Leben sind einige der Themenfelder, in denen sich die Publikationen des Verlags – ob Buch, ob Magazin – bewegen.

Fotos/Bildmaterial & Rezensionsexemplaranforderung unter:

www.99books.media/pressebereich-99-books

