Das unverzichtbare Standardwerk für alle, die ihren Garten umgestalten möchten!

Das hochwertige Coffee-Table-Book „DIE 99 SCHÖNSTEN PRIVATEN GÄRTEN“ zelebriert die Kunst moderner Gartengestaltung in all ihrer Vielfalt und gestalterischen Tiefe. Es zeigt private Gärten aus aller Welt, klassische ebenso wie außergewöhnliche Gartenarchitekturen, und setzt neue Maßstäbe für Gartenliebhaber, Bauherren und Planer gleichermaßen. Im Mittelpunkt steht dabei das Zusammenspiel von Garten und Architektur, als ganzheitliches Konzept, das Innen- und Außenraum miteinander verbindet und neue Lebensräume entstehen lässt.

Anhand von 99 eindrucksvollen Projekten präsentiert „DIE 99 SCHÖNSTEN PRIVATEN GÄRTEN“ herausragende Gartenanlagen rund um den Globus – von kompakten Stadtgärten bis hin zu großzügigen, landschaftlich geprägten Anlagen. Jeder Garten erzählt dabei seine eigene Geschichte und zeigt eine individuelle Verbindung aus Gestaltung, Funktion und Atmosphäre. Materialien, Pflanzen und Raumstrukturen werden gezielt eingesetzt, um Orte zu schaffen, die sowohl ästhetisch als auch erlebbar sind.

Das Buch ist in zwei Abschnitte gegliedert: Der erste Teil widmet sich Gärten aus der DACH-Region, die durch präzise Planung, handwerkliche Qualität und ein feines Gespür für Ort und Architektur überzeugen. Der zweite Teil eröffnet eine internationale Perspektive und versammelt inspirierende Projekte aus verschiedenen Klimazonen und Kulturkreisen, die globale Trends ebenso wie regionale Besonderheiten widerspiegeln.

„DIE 99 SCHÖNSTEN PRIVATEN GÄRTEN“ ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle, die ihren Garten neu denken, gestalten oder weiterentwickeln möchten. Es inspiriert dazu, den Außenraum als erweiterten Wohnbereich zu begreifen und individuelle Lösungen zu entwickeln. In einer Zeit schnelllebiger digitaler Eindrücke bietet dieser Bildband Beständigkeit, Tiefe und die Möglichkeit, Gestaltung bewusst zu erleben. Er lädt dazu ein, eigene Ideen zu entwickeln und begleitet auf dem Weg zum 100sten Garten: dem eigenen.

Die umfassende Inspirationsquelle „DIE 99 SCHÖNSTEN PRIVATEN GÄRTEN“ richtet sich an alle, die ihr Zuhause als ganzheitlichen Lebensraum verstehen und Wert auf eine durchdachte Verbindung von Architektur und Natur legen. Das Coffee-Table-Book eröffnet Perspektiven, die weit über die klassische Gartengestaltung hinausgehen. Es zeigt, wie Gärten zu Orten der Ruhe, Begegnung und Lebensqualität werden können.

Key-Facts:

224 Seiten / 99 Traumgärten / Bildband / 26 x 28,5 cm

ISBN: 978-3-9827813-2-7

Preis: 39,99 EUR

Bestellbar unter www.btshop.de – oder im Buchhandel erhältlich.

Über den Verlag:

Das Coffee-Table-Book „DIE 99 SCHÖNSTEN PRIVATEN GÄRTEN“ ist ein Buch von 99 BOOKS, der Buchsparte des BT Verlags. Der BT Verlag ist ein Medien- und Zeitschriftenhaus in München. Die Printprodukte des Verlags sind in ihren Segmenten visuelle, inhaltliche und/oder leistungsbezogene Marktführer. Es wird größter Wert auf die Qualität der Text- und Bildsprache in allen Medien gelegt. Dabei schätzen die Leser vor allem den hohen Nutzwert der Berichterstattung. Wellness, Wohnen, Smarthome, Gesundheit und das gute Leben sind einige der Themenfelder, in denen sich die Publikationen des Verlags – ob Buch, ob Magazin – bewegen.

Kontakt

99 Books /BT Verlag

Florian Hahn

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+49 (0)89 45709625



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