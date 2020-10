Die Alternative zum Familienseminar

“DU! und Deine Partnerschaften” – Familienseminar in Buchform für zuhause und unterwegs

Konflikte in Familie und Partnerschaft sind alltäglich. Und doch belasten sie uns oft nachdrücklicher, als Konflikte im Beruf. Mehr noch: Unglückliche familiäre Konstellationen können die berufliche Situation beeinflussen und erschweren. Diese Zusammenhänge sind Thema in einem sogenannten Familienseminar. Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz hat in seiner langjährigen Tätigkeit viele Menschen getroffen, die in dieser Falle steckten und ihnen in vielen Fällen Wege eröffnet, ihre privaten Partnerschaften und beruflichen Beziehungen besser und konfliktfreier zu gestalten. “Die Erfahrung hat mich auf die Idee gebracht, ein Familienseminar wie eine Art Mindmap und Skizze für den Alltag auf Papier zu bringen. Zeit- und ortsunabhängig leitet mein NICHT-NUR BUCH, das zum aktiven Reflektieren anleitet, durch eine effektive Selbstanalyse, verbunden mit neuen Perspektiven auf das vielfältige Miteinander in der Familie”, fasst Kai-Uwe Harz zusammen.

Verständnis füreinander entwickeln: “DU! und Deine Partnerschaften” als Familienseminar

Wie funktioniert sein Familienseminar im praktischen Ratgeber Format? Kai-Uwe Harz legt die Annahme zugrunde, dass Partner oder Mitglieder einer Familie ihr eigenes ICH mit unterschiedlichen genetischen und sozialisierten Prägungen in ein Miteinander, das WIR einbringen. “Es kann unglaublich heilsam sein, wenn wir uns über unsere eigenen biografischen Einflüsse, über die Ecken und Kanten unserer eigenen Persönlichkeit und ihrer Ursprünge sowie über denkbare genetische Einflüsse bewusst werden. Dabei kann ein Aha-Effekt entstehen, dessen positive Energie sich auf das Miteinander in der Familie übertragen lässt. Wenn wir uns darüber bewusstwerden, wie auch unsere Partner und Familienmitglieder bestimmte Prägungen erfahren haben, können wir ein ganz neues Verständnis für sie und ihre Entscheidungen entwickeln. Das kann ein unglaublich lösender und ausgleichender Effekt sein”, beschreibt Kai-Uwe Harz.

Aha-Effekte durch Familienseminar in Buchform mit “DU! und Deine Partnerschaften”

Auf diese Aha-Effekte zielt nicht nur das klassische Familienseminar, sondern auch das NICHT-NUR BUCH von Kai-Uwe Harz. Er begleitet seine Leser Schritt für Schritt auf dem Weg der Selbstreflektion hin zur Erkenntnis über die Prägung des Gegenübers. Am Ende dieses Weges können glücklichere und erfülltere Beziehungen in Familie und Beruf stehen. Impulse in Form von Diamanten und Saatkörner helfen dem Leser dabei, seine Gedanken, Gefühle, Erkenntnisse und Ideen, die er bei der Lektüre gewinnt, direkt festzuhalten – eine effektive Methode, um sich über Vieles ganz neu bewusst zu werden.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

