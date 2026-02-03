Ein investigatives Buch über Macht, Ideologie und gesellschaftliche Einflussnahme

Zug, 2026 – Mit seinem neuen Buch „Die Anthroposophen kommen – oder wie eine Glaubensmafia dabei ist, die Gesellschaft zu unterwandern“ legt der Schweizer Autor Pirmin A. Breig eine schonungslose, persönliche und zugleich politische Analyse der Anthroposophie und ihres gesellschaftlichen Wirkens vor. Das Buch ist soeben im Imprint „Mein Buch“ der Europäischen Verlagsgesellschaften GmbH erschienen.

Ausgehend von eigenen Erfahrungen beschreibt Breig, wie anthroposophische Netzwerke seiner Ansicht nach über Jahrzehnte hinweg zentrale Positionen in Politik, Justiz, Kultur und Gesundheitswesen besetzt haben – oft unauffällig, aber mit nachhaltiger Wirkung. Der Autor spricht von einer schleichenden ideologischen Umformung gesellschaftlicher Maßstäbe, bei der Menschen zunehmend nach einem bestimmten „Menschenbild“ bewertet werden.

Im Zentrum des Buches steht ein detailliert dokumentierter Fall aus Breigs eigener Familie: die schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen, die sein Bruder mit Trisomie 21 nach wiederholten medizinischen Behandlungen durch anthroposophische Ärzte erlitt. Der Autor erhebt den Vorwurf, dass dabei ideologische Motive, geheime Lehren und ein bewusst konstruiertes Krankheitsbild eine entscheidende Rolle gespielt hätten. Die Vorgänge seien – so Breig – systematisch vertuscht und von staatlichen Stellen nicht weiterverfolgt worden.

„Die Anthroposophen kommen“ ist dabei weit mehr als ein persönlicher Erfahrungsbericht. Das Buch verbindet Autobiografie, Chronologie, ideologiekritische Analyse und gesellschaftspolitische Warnschrift. Breig ordnet die Lehren Rudolf Steiners historisch ein, beleuchtet deren esoterische und rassistische Elemente und stellt sie in einen Zusammenhang mit heutigen institutionellen Strukturen.

Der Autor richtet sich mit seinem Buch an eine breite Öffentlichkeit: an Journalistinnen und Journalisten, Juristinnen und Juristen, politisch Interessierte, medizinisches Fachpersonal sowie an alle Leserinnen und Leser, die sich mit Fragen von Macht, Ideologie, Transparenz und Menschenrechten auseinandersetzen möchten.

Buchdaten (Auswahl):

-Titel: Die Anthroposophen kommen – oder wie eine Glaubensmafia dabei ist, die Gesellschaft zu unterwandern

-Autor: Pirmin A. Breig

-ISBN: 978-3-03877-988-9

-Erscheinungsjahr: 2026

-Preis: 16,80 EUR / 18 CHF

-Verlag/Imprint: Mein Buch

-Erscheinungsort: Zug

Über den Autor:

Pirmin A. Breig, geboren 1968 in Basel, studierte u. a. Medizin, Kunstgeschichte, Geschichte und Philosophie. Er ist ausgebildeter Künstler und war über Jahre hinweg selbst in anthroposophischen Kontexten aktiv. Mit diesem Buch vollzieht er eine bewusste, öffentliche Abrechnung mit einer Ideologie, die er heute als menschenrechtsgefährdend einstuft.

MeinBu.ch ist ein Anbieter für Self-Publishing-Lösungen, d.h., wir unterstützen Autoren, die sich entscheiden, ihr Buch selbst herauszubringen – und dabei unser Verlags-Know-How nutzen wollen. Wir helfen, indem wir für sie Lektorat, Buchsatz, Coverlayout, Druck, Vertrieb und Werbung/PR übernehmen.

