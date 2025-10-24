Ein biografischer Psychothriller über Trauma, Rache und die Schatten von Hannover.

Die Asphalt Chroniken – Ein biografischer Psychothriller über Trauma, Rache und die Schatten von Hannover ist da und setzt neue Maßstäbe. Das Taschenbuch erschien bereits am 03. September, das E-Book folgte am 08. September – warten Sie nicht länger.

Azra Yildirim floh in die Unterwelt Hannovers, baute eine eiskalte Festung gegen die Dämonen ihrer traumatischen Vergangenheit. Doch die Vergangenheit holt sie sofort ein, skrupelloser als je zuvor, als das Schicksal der jungen Emelie ihr Leben ins Wanken bringt. Ein unschuldiges Leben steht auf dem Spiel. Azra muss sich der verstörenden Tatsache stellen: Ihre Vergangenheit ist eine skrupellose Macht. Ihre einzige Chance? Sie muss sich in das Monster verwandeln, das sie fürchtet.

Entdecke, wie Rache und Trauma die menschliche Psyche neu definieren. Der Kampf um die Kontrolle kostete Azra fast alles. Sie entdeckte, dass wahre Macht in der Akzeptanz des eigenen Schattens liegt. Die Asphalt Chroniken sind seit September erhältlich. Biografisch, psychologisch, schonungslos realistisch. Erlebe den Nervenkitzel der Verwandlung. Sichern Sie sich jetzt sofort das Taschenbuch oder E-Book.

Frank Hasler bietet Coaching & Supervision für Leitungen sozialer Einrichtungen, und Fortbildungen für Erzieher, Pädagogen und Sozialarbeiter an. Erfahren Sie, wie Sie Verhaltensauffälligkeiten als Überlebensstrategien verstehen und mit praxiserprobten Strategien Burnout vorbeugen. Spezialisiert auf Traumapädagogik und Konfliktmanagement, liefert er keine leeren Theorien, sondern wirksame Lösungen für Ihre tägliche Arbeit in Schulen, Kitas und sozialen Einrichtungen

