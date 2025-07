Die automatisierte Endpunkt-Management-Plattform von NinjaOne ist ab sofort über den Google Cloud Marketplace verfügbar

Mit nur wenigen Schritten können Google-Cloud-Kunden NinjaOne nutzen, um ihre IT-Prozesse effizienter und produktiver zu gestalten – skalierbar und zukunftssicher.

Austin, Texas – 22. Juli 2025 – NinjaOne®, die Plattform für automatisiertes Endpunkt-Management, gibt heute bekannt, dass sie ab sofort im Google Cloud Marketplace verfügbar ist. Google-Cloud-Nutzer können NinjaOnes cloud-native Plattform jetzt im Handumdrehen implementieren – zur Automatisierung zeitraubender IT-Prozesse und zur nachhaltigen Steigerung der Produktivität im gesamten Unternehmen.

Unternehmen nutzen heute deutlich mehr Endpunkte – Tendenz stark steigend. Die Absicherung und Verwaltung von Endpunkten war lange Zeit mit Komplexität und hohem Zeitaufwand verbunden. Im Durchschnitt werden nur 68% der Geräte eines Unternehmens von der IT-Abteilung oder einem Drittanbieter verwaltet, und mehr als die Hälfte der Unternehmen (54%) berichtet, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein – verursacht durch unbekannte, nicht verwaltete oder schlecht verwaltete Endpunkte.*

Die NinjaOne-Plattform automatisiert das Endpunkte-Management, Patch-Management und Backup in jeder Größenordnung, um Abläufe zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und die Kosten für IT-Teams und MSPs zu senken. Die Verfügbarkeit von NinjaOne im Google Cloud Marketplace verbessert den Zugang zu Transparenz, Sicherheit und Kontrolle im Endpunkt-Management für die Millionen von Kunden der Google Cloud. Dies ermöglicht es Kunden außerdem, beim Kauf über den Google Cloud Marketplace von einem Dollar-für-Dollar-Abzug ihres gebundenen Budgets zu profitieren.

„Die Aufnahme von NinjaOne in den Google Cloud Marketplace wird Kunden dabei helfen, die cloudnative Plattform des Unternehmens schnell bereitzustellen und zu verwalten – auf der vertrauenswürdigen, globalen Infrastruktur von Google Cloud“, sagt Dai Vu, Managing Director, Marketplace & ISV GTM Programs bei Google Cloud. „NinjaOne kann jetzt sicher skalieren und Kunden unterstützen, die seine Plattform zur Automatisierung des Endpunkt-Managements nutzen möchten.“

„Unsere Verfügbarkeit im Google Cloud Marketplace unterstreicht unser Engagement, IT-Teams dabei zu helfen, ihre Abläufe zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern“, sagt Rahul Hirani, Chief Product Officer bei NinjaOne. „Die Bereitstellung der NinjaOne-Lösungen für Google-Cloud-Nutzer ermöglicht es ihnen, das Endpunkt-Management schneller zu automatisieren und Zeit sowie Ressourcen freizusetzen, um sich auf strategischere Projekte zu konzentrieren.“

Diese Nachricht folgt auf die jüngste Ankündigung von NinjaOne:

Diese Nachricht folgt auf die jüngste Ankündigung von NinjaOne über eine Series-C-Erweiterung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 5 Milliarden US-Dollar. Die Finanzierungsrunde wurde von ICONIQ Growth und CapitalG angeführt und soll die Forschung und Entwicklung in den Bereichen autonomes Endpunkt-Management, automatisiertes Patch-Management sowie Schwachstellenbehebung vorantreiben – ebenso wie die Erweiterung von IT-Anwendungsfällen, die das Nutzungserlebnis der Mitarbeitenden mit ihren Geräten verbessern.

– Neue Funktionen, die das Schwachstellenmanagement und Patch-Workflows miteinander vereinen, um einen risikobasierten Ansatz für das Patchen zu ermöglichen und die Zeit zur Behebung von Schwachstellen zu verkürzen.

– NinjaOne Patch Intelligence AI, die die Komplexität von Patches reduziert und die Effizienz verbessert, indem sie generative KI nutzt, um eine umfassende Stimmungsanalyse für Patches bereitzustellen.

Um mit NinjaOne im Google Cloud Marketplace zu starten, besuchen Sie: https://console.cloud.google.com/marketplace/product/ninjaone-public-marketplace/ninja-one?inv=1&invt=Ab0jmA.

* Enterprise Strategy Group, eine Abteilung von TechTarget, Enterprise Strategy Group Research Report: The Growing Role of AI in Endpunkt-Management and Security Convergence, April 2025.

Über NinjaOne:

NinjaOne, die automatisierte Endpunkt-Verwaltungsplattform, bietet mehr als 24.000 Kunden in über 120 Ländern Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die cloudbasierte NinjaOne-Plattform automatisiert die Endpunktverwaltung, das Patchen und die Transparenz für Umgebungen jeder Größe. Sie steigert nachweislich die Produktivität, reduziert Sicherheitsrisiken und senkt die Kosten.

NinjaOne ist auf den Erfolg seiner Kunden ausgerichtet und bietet kostenlose und unbegrenzte Onboarding-, Schulungs- und Supportleistungen.

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/freetrialform/

