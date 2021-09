Die Ballermann Ranch ist immer eine Reise wert

Für die Tierpaten der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch war kein Weg zu weit

Bereits wenige Stunden, nachdem Annette u. André Engelhardt die Führung über die Ballermann Ranch am ersten Sonntag im September öffentlich angekündigt hatten, waren die begehrten und wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nur begrenzten Plätze vergeben. Sogar aus dem Saarland sind Tierfreunde angereist, um endlich einmal wieder ihre Patentiere, die Kaltblüter Hanna, Berta und Paula zu sehen.

Während die Kinder im Alter ab acht Jahren mit den Eseln und Ponys spielten, informierten sich die “Großen” über Haltung und Fütterung der Pferde sowie über die medizinische Versorgung der alten Pferde, die vielfach aus schlechter Haltung von Gut Aiderbichl gerettet wurden. Intensiv begutachteten die aufmerksamen Gäste die Stallungen, die Hengstkoppeln und Weideflächen der Stuten und Wallache, die große Halle mit den Ponybuchten, die Kaltblut-Suite und das Eseldorf.

Auf besondere Beachtung stieß auch die Möglichkeit, auf der Gut Aiderbichl Ranch in der kleinen St. Leonhard Kapelle inmitten von Eseln und Ponys zu heiraten oder sein Ehegelübde zu erneuern. Annette und André Engelhardt sparten auch nicht mit spannenden Tiergeschichten über spektakuläre Pferderettungen, die auf der Ballermann Ranch ein neues, glückliches Zuhause gefunden haben.

Die nächste Möglichkeit der Besichtigung des Blockwinkeler Pferde- und Eselparadieses gibt es am 03. Oktober, pünktlich um 10 Uhr. Telefonische Anmeldungen für die leider weiterhin begrenzten Plätze sind ab sofort möglich unter 04245-3179970.

