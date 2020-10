Die beiden ersten gebremsten, absenkbaren und zusammenfaltbaren Zweirad-Anhänger der Welt

EILER. German Trailer Technology präsentiert:

das neue Zweiradanhänger-System für Motorräder, E-Bikes und mehr.

Maulbronn/Stuttgart 28.10.2020

“Wir präsentieren die ersten gebremsten, innovativen Zweirad-Anhänger der Welt, den TREILER 750 und den TREILER 1000”, so Gabriele Eiler. Sie leitet den Verkauf, die gesamte Administration und zusammen mit dem Sohn, Marcel Eiler, das Marketing. Weiterhin ist Jean Eiler der kompetente Ansprechpartner für die Technik, den Vertrieb und einen zuverlässigen, starken Service.

Bei einem Ziel sind sie sich einig: “Wir wollen die Nummer 1 werden.” Durch den bestätigten Verkaufs-Erfolg von EILZURR Produkten angetrieben, wurde in diesen Tagen die Premiere des neuen TREILERS, dem Transport- und Anhängersystem für alle Zweiräder (Bikes, E-Bikes, Mountainbikes, Fahrräder) in der eigenen Werkshalle in Maulbronn bei Stuttgart gefeiert und die innovativen Produkte der Öffentlichkeit vorgestellt.

Der Erfolg der neuen TREILER Zweirad- Anhänger scheint vorprogrammiert zu sein:

Über 100 Vorbestellungen sind bereits eingegangen und die Fertigung und Auslieferung des neuen TREILERS läuft auf Hochtouren.

Aufklappen. Absenken. Anhängen. Los geht”s

Der Zweiradanhänger der neuen Generation.

Ein Punkt, der entscheidend in das Thema “Topqualität” einzahlt ist: Manufactured in Germany by EILER.

Das bedeutet neben einer sehr hochwertigen Verabeitung in Edelstahl und Aluminium kommen noch kurze nachvollziehbare Produktionswege hinzu.

Hochwertigster Edelstahl und Aluminium sind zudem komplett rostfrei” – so definiert Jean Eiler seine neuesten Innovationen.

Jeder TREILER ist daher qualitativ sehr hochwertig verarbeitet und mit namhaften Komponenten versehen.

“Wer einen TREILER erwirbt ist nicht nur auf dem aktuellsten Stand der Technik, sondern hat sehr lange Freude an diesem Produkt.”

Die robuste V-Deichsel ist eine echte Investition in das Thema “Sicherheit und Mobilität” und garantiert zudem noch eine perfekte Straßenlage und ein stabiles Fahrverhalten unterstreicht Marcel Eiler.

Die TREILER 750 und 1000 bieten Platz für bis zu 2 Motorräder.

Eine klare Antwort auf den boomenden E-Bike-Markt. Der TREILER 350.

Speziell für den boomenden Markt der schweren E-Bikes wurde das Modell TREILER 350 entwickelt. Somit muss kein E-Bike mehr mühsam aufs Dach oder umständlich an einen verlängerten Kofferraum-Träger gebunden werden.

Der TREILER ist für bis zu 4 Fahrräder ausgelegt und findet zusätzlichen Einsatz im Bereich Home & Garden.

Ausreichend Verzurrpunkte für alle Verzurr-Varianten durch eine innovative Verzurr-Reling.

Um ein Motorrad StVO konform zu verzurren, sind ausreichend Verzurrpunkte vorhanden. Die eigens entwickelte Verzurr-Reling bietet sich für alle Verzurrmöglichkeiten die sich auf dem Markt befinden an. Selbstverständlich ist es auch für das tausendfach bewährte Verzurr-System EILZURR perfekt geeignet.

Der Markenname ist Programm: TREILER.

Aufklappen. Absenken. Anhängen. Losfahren.

Nur wenige Handgriffen sind notwendig um die TREILER “ready to drive” zumachen. Komplett ohne Werkzeug wird der TREILER in die gewünschte Position gekurbelt. Danach fährt man das Motorrad einfach und sicher auf- oder ab. Optional gibt es eine passgenaue Vorderradwippe und mit den Maßen findet jeder TREILER garantiert ein Plätzchen in der Garage.

CUSTOMIZE MY TREILER. Wunschfarbe bestellen. Felgentyp auswählen.

Gegen einen Aufpreis kann man den Rahmen in Sonderfarbe lackieren lassen, man kann auch den gesamten TREILER in komplett Metall-glänzend bestellen und sich für die sportliche Alufelgen entscheiden.

Mit diesen Maßen findet sich fast immer ein Stellplatz:

TREILER 500 Breite: 180 cm x Tiefe: 65 cm x Höhe: bis 185 cm = Fläche 1,2 m². TREILER 750 Breite: 180 cm x Tiefe: 65 cm x Höhe: bis 195 cm = Fläche 1,2 m². TREILER 1000 Breite: 212 cm x Tiefe: 70 cm x Höhe: 210 cm = Fläche 1,5 m².

Die Firma EILER GERMAN TRAILER TECHNOLOGY GmbH beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von innovativen Zweirad-Anhängersystemen.

Aus der Ideenschmiede stammt auch das unter Motorradfahrern sehr bekannte und beliebte Verzurr-System EILZURR. Das zu den sichersten Verzurrsystemen der Welt gehört.

EILER. GERMAN TRAILER TECHNOLOGY ist ein schwäbisches Filialunternehmen mit Sitz in Maulbronn/Stuttgart.

Unter der Leitung von Jean, Gabriele und Marcel Eiler ist das neue Zweiradanhänger-System TREILER entwickelt worden.

Dazu gehören die Produkte TREILER 500, TREILER 750 und der TREILER 1000. Die Unterscheidung liegt zum einen in der ” gebremsten Variante” und auch in der Menge der zu transportierenden Bikes.

Für den boomenden E-Bike Markt wurde speziell der TREILER 350 in Edelstahl/Aluminium entworfen. Auf dem TREILER finden bis zu 4 E- Bikes einen sicheren Platz finden und lösen auf pfiffige Art das meist noch übliche anbringen am PKW.

Der TREILER 350 ist zudem zusammenklappbar und benötigt sehr wenig Platz beim abstellen.

