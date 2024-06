Die belebenden Wasser-Transformer „eClypsi“, jetzt bei Amazon

ZARO Biotec ionisiert und belebt Wasser mit „eClypsi“ dem ultimativen Wasserwandler, der durch eine molekulare, hexagonale Strukturierung die Wasserqualität optimal verbessert

München/Bayern – Es liegt mit seiner elliptischen Form gut in der Hand und verfügt über ganz besondere Fähigkeiten. Es ist ein Verlaufsschlager, das erfolgreichste Produkt der Firma ZARO Biotec (http://www.zarobiotec.com), es nennst sich „eClypsi“ und überträgt seine strukturierende Energie auf Wasser, Trinkwasser, Teich, Pools und reinigt chemiefrei, alles mit reinem unverfälschtem Wasser, ohne chemische Zusätze ohne mechanische oder elektronische Hilfsmittel. Das klingt spannend und unglaublich, aber das formschöne Teilchen ist seit 2003 auf den Markt und macht aus Wasser optimale reine Kraftquellen.

EZ-WATER® ist das Markenzeichen

Dazu meint der Entwickler, die Schwingungsfrequenz ist im Kunststoff inhärent eingebunden und kann damit auch nicht aus dem Kunststoff entweichen, die ältesten Teile sind jetzt seit über 20 Jahren im Einsatz und sie funktionieren nach wie vor. Bei ZARO Biotec ist man von den Eigenschaften des EZ-WATER® überzeugt, und berichtet voller Freude, das mittlerweile in vielen Ländern mit dem Wunderteil chemiefrei gereinigt wird und damit EZ-WATER® täglich genutzt wird.

Die Zeit hat die Wirkungsweise bewiesen

Mittlerweile ist es jedermann verständlich das ein „eClypsi“ chemiefrei reinigt und wer es von Anfang an nutzte, bezweifelte das zu keiner Zeit. Vor allem ist unsere EZ-WATER-Technologie zu namhaften Industrieunternehmen durchgedrungen, Wasserfilteranbieter, Poolbauer, Schwimmteicharchitekten, Golfplatzbewässerungen, Wasserversorgungen für Hotels- und Gastronomie schätzen die natürliche, biologische Technologie die günstig und effektiv optimales Wasser realisiert.

Die Geschichte des belebten Wassers ist nicht mehr neu, erklärt der Erfinder, was mit Grander-Wasser begann und belächelt wurde, hat die Wissenschaft veranlasst die Phänomene aus Wechselwirkungen genau zu untersuchen. Über diese Wechselwirkungen konnten geforderte Beweise erbracht werden nur hatten diese kaum Gültigkeit. Durch die beweisführenden Entdeckungen Definitionen von Prof. Dr. Pollack wurde „Exclusionszone-Water“ zu einer Definition von speziellem Wasser, dem EZ-Water.

Es ist auch der wohl günstigste Wassertransformer im Markt, denn der Kunde bekommt ein eClypsi für unter 50,00 EUR, das kleine Wasserwunder, gibt es jetzt bei amazon und kann dort bequem bestellt werden.

Man darf gespannt sein, was die kreativen Köpfe noch so alles erfinden werden, denn sie forschen und entwickeln weiter in Sachen Wasser. Und laut Auskunft des Unternehmens gibt es da noch viel zu entdecken. Wasser und Licht sind wichtige Lebensbausteine und wir sind dabei diese Bausteine immer besser zu verstehen, das kann noch viele positive Auswirkungen auf Körper und Geist haben, es ist ein Universum voller Möglichkeiten in dem wir leben. (Ende)

ZARO Biotec forscht, entwickelt und produziert bioenergetische Innovationen zur Wasseroptimierung, Wasserreinheit, Trinkwasser und chemiefreier Reinigung.

