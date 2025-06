Die beliebtesten Campingplätze in Italien

Top 10 der meistgebuchten roadsurfer Stellplätze in Italien:

Vom Weingut in Venetien bis zur Berghütte im Trentino – diese Campingplätze lagen im Mai besonders im Trend.

München, 26. Juni 2025 – Italien gehört zu den beliebtesten Reisezielen für Camper in Europa. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Buchungszahlen von roadsurfer spots, der Plattform für individuelle Stell- und Campingplätze von roadsurfer, dem weltweit führenden Anbieter für Camper-Reisen. Im Mai 2025 zählte Italien – neben Deutschland und Frankreich – zu den meistgebuchten Ländern auf der Plattform.

Auf Basis der Buchungen über die roadsurfer spots App wurden die 10 beliebtesten Stellplätze in Italien ermittelt. Grundlage ist die Anzahl der Buchungen im Zeitraum vom 1. bis 31. Mai 2025.

„Unsere Daten belegen: Authentische Camping-Erlebnisse, persönliche Gastgeber und naturnahe Plätze erfreuen sich wachsender Beliebtheit“, sagt Susanne Dickhardt, Mitgründerin und CXO bei roadsurfer. „Das Ranking der beliebtesten Spots spiegelt wider, wie viele Facetten die Campingplätze in Italien bieten – vom Sonnenuntergang am Strand bis zum Panoramablick in den Alpen.“

In der roadsurfer spots App sind über 10.000 handverlesene Stell- und Campingplätze in ganz Europa direkt buchbar. Zusätzlich findet man hier Inspiration für Roadtrips: für alle, die Freiheit und Natur verbinden möchten.

Italien zählt bei roadsurfer zu den meistgebuchten Camping-Reisezielen im Mai 2025.

Das sind die Top 10 Camping-Spots in Italien in der Übersicht:

1) Campingplatz am Weingut Corte Odorico: Ruhiges Camping direkt auf einem Valpolicella-Weingut und Gelegenheit zur Weinprobe in Venetien.

2) Camping il Pruno Agrigarden und Glamping: Garten-Camping mit Glamping-Zelten, nahe Pisa.

3) Camping Lido Verbano: Direkt an der Adria gelegener Campingplatz mit freien Blicken aufs Wasser und Zugang zum Strand.

4) Piccolo Paradiso: Camp am Fluss Maggia mit eigenem Kiesstrand, Restaurant, Spielplatz und Fitnessbereich.

5) The Camp by Maggiore Suites: Exklusiver Campingplatz direkt am Seeufer des Lago Maggiore mit Strandzugang, Wassersport und Sauna.

6) Giglio Campeggio Trattoria: In Hügellandschaft gelegener Familiencampingplatz nahe dem Gardasee.

7) Agrotourismus bei der Agri Camping Soul Farm: Hundefreundlicher Bauernhof-Campingplatz mit authentischem Landleben, nahe Mailand.

8) Camping zwischen Natur und Bergen: Ein naturnaher Campingplatz inmitten von Wäldern und Bergen in Trentino.

9) Camping Bergkristall: Hoch gelegener, alpiner Campingplatz mit Bergpanorama in Vorarlberg.

10) Agritourism Argaland: Argaland ist ein naturnahes Bauernhof-Camp nahe Parma, umgeben von regionalen Burgen und mittelalterlichen Dörfern.

Über roadsurfer spots

roadsurfer spots ist die Buchungsplattform für handverlesene Stell- und Campingplätze in Europa. Ob auf Weingütern, in Olivenhainen oder am Seeufer – Gastgeber bieten ihre privaten Flächen für Camper an. Zusätzlich bieten ausgewählte Campingplätze in schöner Natur Komfort, Verpflegung und Unterhaltung. Die Plattform ist Teil des Outdoor-Experten roadsurfer, dem weltweit führenden Anbieter für Camper-Reisen.

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der weltweit führende Experte für Camper-Reisen. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

