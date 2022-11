Die beliebtesten Katzennamen – Von Felix bis Simba: Klassiker und Film-Vorbilder in den Top 10

Uelzen, 17.11.2022 – Viele Katzen heißen Luna, Lilly oder Simba – egal ob sie jung sind oder schon etwas älter. Das zeigt eine Auswertung der häufigsten Namen von bei der Uelzener Versicherung versicherten Katzen. Auffällig: Zeitlose Klassiker sind bei der Namenswahl ebenso beliebt wie die Namen tierischer Filmhelden.

„Sowohl bei den Namen junger Katzen bis drei Jahre als auch bei denen älterer Tiere über zehn Jahre wird weit über die Top 10 hinaus deutlich, dass Filme, Serien und Co. einen großen Einfluss auf die Namensgebung haben“, erklärt Bernd Buttkus, Versicherungsexperte der Uelzener Versicherung. „Sehr beliebt sind Katzencharaktere, aber auch andere Figuren etwa aus Disneyfilmen oder angesagten Serien setzen sich bei der Namenswahl häufig durch. So finden sich – passend zur Neuverfilmung von Der König der Löwen aus dem Jahr 2019 – sowohl Simba als auch Nala unter den drei häufigsten Namen von Katzen bis drei Jahre.“

Andere Klassiker, wie zum Beispiel Das Dschungelbuch, und ihre Neuauflagen schlagen sich mit Namen wie Balu und Mogli in den Listen beider Katzen-Altersgruppen nieder. Neue Produktionen wie Game of Thrones inspirieren zu Namen wie Sansa oder Arya bei jungen Katzen. Und auch der nordische Gott Loki, der durch die Marvel-Filme große Beliebtheit gewann, findet sich in der Liste der jungen Katzen weit oben wieder. Diego heißen hingegen häufiger ältere Katzen und sind damit Namensvetter des Säbelzahntigers aus Ice Age, der besonders in den 2000ern viele Fans hatte.

Abseits von Film- und Serienheld:innen geben Katzenhalter:innen ihren Tieren vor allem Namen, die diese gut wahrnehmen können: Studien zufolge sollen die Vokale „A“ und „I“ für Katzen besonders gut zu verstehen sein und Namen mit zwei Silben sollen sich besonders gut einprägen. Dass Katzenhalter:innen dies beherzigen, zeigen nicht nur die Top 10, sondern auch ein Großteil der weiteren beliebten Namen für junge wie ältere Katzen.

Und auch Klassiker haben nach wie vor ihre Berechtigung: Mit Simba, Luna, Lilly, Charly, Leo und Sammy sind gleich sechs Namen unter den Top 10 sowohl bei den jüngeren als auch bei den älteren Katzen.

Zur Erhebung: Die Übersicht zu den jeweils zehn häufigsten Katzennamen in den Altersgruppen 0 bis 3 Jahre und 10 bis 20 Jahre basiert auf anonymisiert ausgewerteten Daten der Uelzener Versicherung. Für die Altersgruppe 0 bis 3 Jahre waren es etwa n=26.000 Katzen mit über 7.400 Namen, bei der Gruppe 10 bis 20 Jahre waren es rund n=14.000 Katzen mit über 5.000 unterschiedlichen Namen. Gleiche Namen unterschiedlicher Schreibweise wurden zusammengefasst.

Die Uelzener Versicherung zählt zu den führenden Spezialversicherern für Tiere in Deutschland. Als erstes deutsches Versicherungsunternehmen entwickelte die Uelzener schon 1984 die Tierkrankenversicherung. Seitdem vertrauen Hunde-, Katzen- und Pferdehalter:innen sowie gewerbliche Kund:innen wie Hundeschulen oder Pferdebetriebe bis hin zu landwirtschaftlichen Betrieben auf die Expertise der Uelzener Versicherung. Neben dem Servicebüro Berlin sowie der Tochtergesellschaften Uelzener Service GmbH in Wegberg und Deine Tierwelt GmbH in Hannover, hat der Unternehmensverbund mit seinen 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Stammsitz im niedersächsischen Uelzen.

