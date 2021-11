Die beliebtesten Urlaubsdestinationen auf Instagram

Eine Social-Media-Analyse

Bremen, 10. November 2021. Mallorca gilt als das 17. Bundesland Deutschlands, bei den beliebtesten europäischen Urlaubsregionen auf Instagram schafft es die Insel jedoch nur auf den fünften Platz. Das hat der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen in einer Analyse von etwa 400 Millionen Posts auf dem sozialen Netzwerk herausgefunden. Dabei wurde die Nutzung von knapp 800 verschiedenen urlaubsbezogenen Hashtags im deutschsprachigen Raum für über hundert Orte und Regionen in Europa untersucht.

Der Gewinner-Hashtag: Reisen nach Paris

Paris, die Stadt der Liebe, kann sich mit großem Abstand den Titel als beliebteste Urlaubsdestination sichern: Mit 316.400 urlaubsbezogenen Hashtags ist die französische Hauptstadt Spitzenreiter im Rennen um die beliebteste Urlaubsregion.

Die passende Unterkunft in Paris bietet Traum-Ferienwohnungen: https://www.traum-ferienwohnungen.de/europa/frankreich/paris/

Deutschlands Ostseeküste beliebter als Barcelona und Mallorca

Auch ans Meer fahren die Nutzer gerne: Die Ostsee setzt sich mit 150.000 Posts als zweitbeliebteste Reisedestination auf Instagram durch und landet damit noch vor der Touristenhochburg Barcelona (125.700 Nennungen). Den vierten Platz sichert sich ein weiterer Ort der Bundesrepublik: Mit knapp fünf Millionen Touristen im vergangenen Jahr ist Berlin nicht nur das beliebteste Städtereiseziel in Deutschland, sondern auch im Netz besonders angesagt. 102.500 Posts verlinken auf die pulsierende Bundeshauptstadt.

Ferienhäuser an der Ostsee finden Sie hier: https://www.traum-ferienwohnungen.de/europa/deutschland/ostsee/

Die Nordsee muss sich seinem benachbarten Gewässer zwar geschlagen geben, von den Nutzern wird die Küstenregion dennoch eifrig besucht: 67.400 Posts sind mit Schlagworten rund um eine Reise an die Nordsee versehen. Erst auf dem sechsten Platz findet sich eine Insel wieder, die viele Deutsche mit Party, Strand und Urlaub verbinden: Unter 47.100 Bildern wird Mallorca genannt, womit die Heimat des Ballermanns die beliebteste Insel für Reisende ist.

Der Süden Europas ist häufiges Bildmotiv

Neben Amsterdam (28.600 Tags) reiht sich die Insel der Schönen und Reichen, Santorini, mit 22.700 Bildern oben ein. Auch die Toskana ist unter den Nutzern beliebt: 19.800 Posts verlinken auf die Region Mittelitaliens. Die portugiesische Insel Madeira kann im Netz ebenfalls einige Reisefans verbuchen: 19.000 Hashtags beziehen sich auf einen Urlaubstrip auf die Insel im Atlantik.

Sechs deutsche Destinationen unter den Top 20

Die Ausflüge gehen hierzulande nicht nur ans Meer, sondern häufig auch in die Berge: Mit 13.200 Posts liegt der Harz auf dem elften Platz. Das Mittelgebirge kann sich deutlich gegen die Alpen durchsetzen, die im Bezug auf Reisen nur gut 2.000 mal genannt werden. Punkten kann auch Dresden, das die weltberühmte Frauenkirche und Semperoper beheimatet: Sachsens Landeshauptstadt reiht sich mit 12.300 Tags direkt hinter dem Harz ein. Der Bodensee ist mit 4.600 Posts ebenfalls ein beliebtes Reiseziel auf Instagram.

Einen besonders genußvollen Ausblick auf den Bodensee bietet die Ferienwohnung See-Loggia.

Franziska Borel, Unternehmenssprecherin von Traum-Ferienwohnungen, kommentiert:

“Unsere Analyse zeigt nicht nur, wie beliebt deutsche Ferienregionen wie die Ostsee oder der Harz im Netz sind. Es macht auch deutlich, dass die Regionen für die Ferien vor vielen europäischen Millionenmetropolen bevorzugt werden. Dieser Hype hat sich ebenfalls bei der Nachfrage an Ferienwohnungen insbesondere seit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Reisebeschränkungen ins Ausland gezeigt. Der Urlaub im eigenen Land ist beliebter denn je, ob in den Bergen, am Meer oder in der Stadt. Nun ist außerdem klar. Die Republik ist für Touristen nicht nur vielfältig, sondern bietet wunderschöne Ecken für den perfekten Schnappschuss.”

Eine Übersicht aller Ergebnisse finden Sie hier: https://unternehmen.traum-ferienwohnungen.de/presse/pressemitteilungen/analyse-urlaubsdestinationen-instagram/

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 46 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

Firmenkontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Sören Gattung

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 748

presse@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/

Pressekontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Sören Gattung

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 748

gattung@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/

Bildquelle: Familie Brigitte und Frank Rehm