Die besondere Rolle der Genossenschaft zur heutigen Zeit.

Leitbild „MIT DIR zum starken WIR"

Bergneustadt, Sonntag, den 08.10.2023

Kein Platz mehr frei im Blumen Hotel in Bergneustadt: Rund 25 Gäste aus den verschiedensten Bereichen waren zur Unternehmensveranstaltung erschienen um die CEHATROL Technology eG

näher kennenzulernen.

Melanie Veerasingam, Repräsentantin im Außendienst der CEHATROL, betonte gleich zu Beginn der Veranstaltung die besondere Rolle der Genossenschaft. Das Image von Genossenschaften wird häufig mit den Attributen verstaubt, altmodisch, antiquiert und überholt beschrieben. Aber, die CEHATROL zeigt, dass sie ein sinn- und werteorientiertes Gemeinschaftsunternehmen ist, und nach dem Credo „MIT DIR zum starken WIR“ lebt.

Die geladenen Gäste zeigten ein riesiges Interesse an den genossenschaftlichen Visionen und in den einzelnen Bereichen MENSCH, ENERGIE & Umwelt. Die Mischung im Gästeumfeld war ideal, so wurden nähere Fragen gestellt auch zu den Themen Wohnprojekt, Energie und Vermögensaufbau. Jeder der Gäste hatte die Möglichkeit, seine Themen und Fragestellungen mit einzubringen.

„Hochinteressant“, „Das ist die Zukunft“, … so oder so ähnlich war die Begeisterung der Gäste auf der Unternehmensveranstaltung im Blumen Hotel, die sich von 11.00 Uhr – 16:00 Uhr erstreckte.

Vielen Dank an das Blumen Hotel, Gästen und Neugierigen.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

