DIE besonderen Baumkalender für 2024: Sagenhafte Baumgestalten & Baumleben – Faszination pur mit ganz besonderen Bäumen aus ganz Deutschland

Auch in 2024 präsentiert Ihnen der Baumsachverständige Peter Klug ganz besondere Bäume, die durch ihr hohes Alter, einen mächtigen Stammumfang oder ihre persönliche, individuelle Gestalt beeindrucken. Dazu finden Sie auf beiden Kalendern viele Infos

„Sagenhafte Baumgestalten 2024“

Deutschlands älteste Bäume im Großformat

Schon das Titelbild demonstriert, was 12 Monate lang den Betrachter erfreut: Deutschlands älteste und schönste Baumgestalten.

Diese im Landkreis Vorpommern-Rügen wachsende Linde beeindruckt mit einem Stammumfang von 11 m. Ihr Alter mag bei 700 Jahren liegen.

Auch die bei Güstrow stehende Schäfersbuche gehört mit einem Stammumfang von 9 m zu den mächtigsten Buchen Deutschlands. Ähnlich markant ist der im Oberallgäu wachsende Berg-Ahorn bei Oberstaufen.

Arbus-Verlag 2023, Format 42 x 42 cm, Fotos und Text: Peter Klug

ISBN-13: 978-3-934947-56-6, Preis: 19,- Euro

„Baumleben 2024“ – Die Faszination der Bäume

Bäume sind für uns Menschen immer besondere Lebewesen: Sie können sehr alt werden, zeigen sich in sehr unterschiedlichen Farbtönen und faszinieren durch ihre vielfältigen Überlebensstrategien.

Dies ist, was in dem Kalender Baumleben zu finden ist: eine uralte Eibe im Oberallgäu, eine 400 Jahre alte Linde bei Donzdorf auf der Schwäbischen Alb mit ihren Verwachsungen. Eine Tulpenbaumallee, die 1830 gepflanzt wurde, die leuchtenden Herbstfarben einer Lärche und eine hoch gewachsene Säulen-Eiche auf der Insel Rügen.

Wie der Titel sagt: Baumleben. Erfreuen Sie sich daran, 12 Monate lang!

Arbus-Verlag 2023, Format 22 x 34 cm, Fotos und Text: Peter Klug

ISBN-13: 978-3-934947-57-3, Preis: 12,- Euro

Bäume sind Lebewesen und verdienen daher einen respektvollen Umgang. Bäume können ohne Menschen, aber Menschen nicht ohne Bäume leben.

Falsche und schädliche Behandlung von Naturgütern insbesondere Bäume ist oft Folge von Nichtwissen oder unzureichendem Wissen.

Mit unseren Medien und Produkten unterstützen wir Sie dabei, einen ästhetischen, vitalen und verkehrssicheren Baumbestand zu erhalten.

Firmenkontakt

Arbus – Produkte & Medien für den Grünbereich

Peter Klug

Gartenstraße 10

73108 Gammelshausen

07164/8160003



http://www.arbus.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.