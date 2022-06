Die beste Klimaanlage für den Sommer 2022 – Mobieleaircos testet für Sie!

Mit seiner langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet elektrischer Haushaltsgeräte weiß Fachmann Nigel, worauf es beim Kauf von Luftkühlern ankommt.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie hoch die Temperaturen auch in Deutschland steigen können. Glücklicherweise sorgen Ventilatoren und Klimaanlagen zumindest in Gebäuden für ein wenig Abkühlung. Doch die Auswahl ist groß und die technischen Details sind für Laien oft schwer verständlich.

Dank Mobieleaircos.com gehören Entscheidungsschwierigkeiten und Fehlkäufe der Vergangenheit an. Mit seiner langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet elektrischer Haushaltsgeräte weiß Fachmann Nigel, worauf es beim Kauf der praktischen Luftkühler ankommt. Seine detaillierten Produktvergleiche teilt er mit seinen Lesern und ermöglicht ihnen so, den individuell passenden Ventilator zu finden.

Klimageräte sind in vielen Variationen und Preisspannen erhältlich

Ventilatoren und Klimaanlagen sorgen für die gewünschte Abkühlung in warmen Sommermonaten. Doch welches Gerät ist das richtige? Die Produktpalette ist umfangreich und umfasst fest installierte Deckenmodelle ebenso wie mobile Varianten oder Luftreiniger mit App und Sprachsteuerung. Die Liste der Herstellerfirmen reicht von bekannten Marken wie AEG bis zu No-Name-Produkten. Und auch die Preisspanne erstreckt sich von geringen zwei- bis zu dreistelligen Eurobeträgen.

Mobieleaircos macht die Suche schneller und transparenter

Wer sich nicht auskennt, musste bis 2020 für den richtigen Ventilatoren-Kauf viel Zeit investieren. Seitdem gibt es Mobieleaircos – und damit die Möglichkeit einer transparenten und effektiven Suche. Der Gründer der Online-Vergleichsseite versteht sich als persönlicher Experte, für den Kundenzufriedenheit stets an erster Stelle steht.

Die Testergebnisse von mehr als einhundert Klimaanlagen und Ventilatoren hat Nigel auf seinem Internetportal übersichtlich zusammengefasst. Dabei stellt er nicht einfach stichpunktartig ausgewählte Geräte einander gegenüber. Er erklärt und berät auch und bietet gezielte Suchfunktionen nach Hersteller, Budget oder Einsatzzweck. Lesen Sie den Test hier.

Geräte von AEG, LG, Dyson oder Comfee stehen zu Auswahl. Und das zu Preisen von unter 50 bis über 150 Euro, für das Bade-, Schlaf- oder Wohnzimmer. Vor- und Nachteile verschiedener Formate führt der Fachmann ebenso verständlich auf wie Hinweise zur Timer-Funktion oder der Geräuschentwicklung bei Inbetriebnahme.

Der Experte analysiert Klimaanlagen seit 2017

Seit 2017 bereits analysiert und bewertet Nigel Klimaanlagen und Ventilatoren unterschiedlichster Händler. Drei Jahre später hat er den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und Mobieleaircos.com ins Leben gerufen.

Seitdem stellt der Experte seine hochwertigen Informationen rund um elektrische Luftkühler kostenlos auf seinem Testportal zum Abruf bereit. Dabei sind sämtliche Erklärungen zu Luftfiltern und Reinigungsfunktionen, Abluftschläuchen und Fernbedienungen klar verständlich auf den Punkt gebracht.

Seine Top-10-Liste basiert zur Aufrechterhaltung größtmöglicher Objektivität auf Rezensionen durch Kunden. Und sollten doch noch Fragen offen sein, steht der fachkundige Berater ebenfalls zur Verfügung – per Kontaktformular oder E-Mail.

Ich, Nigel Hooijmans, teste und vergleiche Haushaltsprodukte. So informieren sich Verbraucher mit meinem Kaufratgeber.

Firmenkontakt

Hooijmans Digital Marketing

Nigel Hooijmans

Spanjaardstraat 133a

3025TN Rotterdam

–

info@mobieleaircos.com

https://mobieleaircos.com/de/startseite/

Pressekontakt

Hooijmans Digital Marketing

Nigel Hooijmans

Spanjaardstraat 133a

3023ER Rotterdam

0639262997

info@hooijmansdigitalmarketing.com

https://mobieleaircos.com/de/startseite/

Bildquelle: Nigel Hooijmans – MobieleAircos.com