Die besten Gemeinde für Familien in Dubai

TOP Familienfreundliche Gemeinden

Bei der Suche nach einem idealen Familienhaus ist die Nähe von Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Supermärkten und anderen Einrichtungen ein wichtiger Faktor. Auch die Verfügbarkeit von Unterhaltungszentren und Parks, in denen sich die Bewohner entspannen und Sport treiben können, spielt eine wichtige Rolle. Wir haben eine Liste der TOP familienfreundlichen Gemeinden in Dubai erstellt, um Expats bei der Auswahl der günstigsten Option für den Kauf oder die Miete einer Immobilie zu unterstützen.

TOP familienfreundliche Gemeinden in Dubai

Dieser Abschnitt enthält die besten familienfreundlichen Villengemeinschaften in Dubai. Alle vorgeschlagenen Wohngebiete liegen in der Nähe einer gut ausgebauten Infrastruktur mit Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Supermärkten und Lebensmittelgeschäften. Die teuerste Option für den Verkauf von Villen ist Emirates Hills, die günstigste Gemeinde ist Jumeirah Lake Towers.

Immobilien in Dubai

Emirates Hills

Der Entwickler der luxuriösen Gated Community Emirates Hills, die Teil des Emirates Living Project ist, ist Emaar Properties. Die Wohnanlage basiert auf dem Konzept von Beverly Hills in den USA. Darüber hinaus ist Emirates Hills eine der ersten Freehold-Immobilienanlagen in Dubai, in der Expats die Immobilie zu 100 % erwerben können. Laut dem jährlichen Marktbericht 2021 von Bayut gehört dieses Viertel zu den besten Gemeinden der Stadt, um Villen zu erwerben.

Zu den Annehmlichkeiten von Emirates Hills gehören Swimmingpools, Parkplätze, Grünflächen, Haustierparks, Kinderspielplätze, Grillplätze und Sicherheit rund um die Uhr. Die Gemeinde beherbergt auch einen 18-Loch-Golfplatz der Spitzenklasse, den Montgomerie Golf Club Dubai.

Da es sich um eine geschlossene Wohnanlage handelt, gibt es auf dem Gelände keine Bushaltestellen oder Metrostationen. Die nächstgelegenen Verkehrsmittel sind die Metrostation Dubai Marina und die Marina-Bushaltestellen, die beide in 10 Minuten mit dem Auto zu erreichen sind. Wir empfehlen, ein eigenes Auto zu haben, um sich in und um die Gegend bequemer bewegen zu können.

Umm Suqeim

Umm Suqeim ist eine der ältesten Gemeinden in Dubai. Das Viertel umfasst fünf Untergemeinden: Umm Suqeim 1, Umm Suqeim 2, Umm Suqeim 3, Umm Suqeim Road und Madinat Jumeirah Living.

Das Gebiet bietet den Bewohnern eine Vielzahl von Einrichtungen wie Cafes, Geschäfte, Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien, Supermärkte, Moscheen und Apotheken. In unmittelbarer Nähe befinden sich Bildungs- und medizinische Einrichtungen, Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel sowie der Umm Suqeim Park und Strände.

Darüber hinaus befindet sich in Umm Suqeim der Kite Beach, an dem die Bewohner eine Vielzahl von Wassersportarten und Strandaktivitäten ausüben können.

Viele Villen verfügen über private Hinterhöfe und separate Zimmer für das Hausmädchen. Einige Villen haben auch Swimmingpools und Tiefgaragenstellplätze.

Al Barari

Al Barari ist ein wunderschönes Wohnviertel im Zentrum von Dubai, das in zwei Phasen unterteilt ist. Phase eins umfasst The Nest, Seventh Heaven, Ashjar, The Reserve und The Residences. Phase zwei umfasst ein Resort-Hotel, Einzelhandelsgeschäfte, medizinische Einrichtungen und mehrere zusätzliche Wohnanlagen.

Die Bewohner von Al Barari haben Zugang zu erstklassigen Einrichtungen wie dem Body Language Health Club, dem berühmten Gourmetrestaurant The Farm und dem Heart & Soul Spa.

Aufgrund der zahlreichen Grünflächen, natürlichen Seen und weitläufigen, üppigen Gärten ist diese Gegend auch eines der grünsten Viertel in Dubai. In der Gemeinde Al Barari werden luxuriöse Villen mit 4 bis 7 Bruttoregistertonnen zum Kauf und zur Miete angeboten.

Silicon Oasis

Dubai Silicon Oasis ist eine Gemeinde im Zentrum von Dubai mit einer Gesamtfläche von 7.200.000 Quadratmetern und einer Freihandelszone. Die meisten Wohngebäude verfügen über eigene Parkplätze, und in der Umgebung der Gemeinde gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten.

Zu den Annehmlichkeiten von Silicon Oasis gehören Lebensmittelgeschäfte, Kindergärten, Restaurants, Supermärkte, ein Kids Jungle Activity Center und ein Technologiepark mit verschiedenen intelligenten Geräten wie solarbetriebenen Bänken und einem intelligenten Beleuchtungssystem.

Das Viertel Dubai Silicon Oasis bietet Villen mit 3 bis 6 Schlafzimmern zum Kauf und zur Miete an.

Dubai Hills Estate

Dubai Hills Estate ist die erste Phase von Mohammed Bin Rashid City und ein gemeinsames Projekt von Meraas Holding und Emaar Properties. Die Gesamtfläche des Viertels beträgt kolossale 20.000.000 Quadratmeter. Die Gemeinde ist das grüne Herz Dubais aufgrund ihrer zahlreichen üppigen Grünzonen.

Die Bewohner von Dubai Hills Estate haben Zugang zu verschiedenen Annehmlichkeiten wie Schulen, Hotels, Krankenhäusern, dem Dubai Hills Park, offenen Freizeitanlagen, der Dubai Hills Mall und einer 33 Meilen langen Fahrradroute.

Darüber hinaus ist die Wohngegend eine der beliebtesten Golfgemeinschaften in Dubai und beherbergt einen 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz – den Dubai Hills Golf Club.

Immobilien in Dubai Hills Estate

Mirdif

Die familienfreundliche Vorstadtgemeinde Mirdif befindet sich in unmittelbarer Nähe des internationalen Flughafens von Dubai. Das Viertel umfasst vier Untergemeinden: Uptown Mirdif, Mirdif Tulip, Ghoroob und Shurooq. Das Gebiet Shurooq ist eine Eigentumszone für ausländische Staatsangehörige.

Jede der Untergemeinden bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie Parks, Tierhandlungen, Lebensmittelgeschäfte, Schönheitssalons, Restaurants und Sportanlagen. Die Bewohner von Mirdif haben auch schnellen und einfachen Zugang zur großen Anlage des Mushrif Park.

Die Villen in der Region Mirdif sind für ihre eklektische Architektur bekannt. Viele der angebotenen Immobilien verfügen über Swimmingpools, große Gärten und eigene Garagen.

DAMAC Hills

Die Wohnanlage DAMAC Hills ist ein abgeschlossenes Projekt. Die Wohneinheiten sind hier von Golfplätzen, offenen Grünflächen, Freizeitbereichen, üppigen Gärten und Seen umgeben. Die Gemeinde beherbergt den weltberühmten Trump International Golf Club Dubai mit einem Schwimmbad, Restaurants und einem hochmodernen Fitnessstudio.

Zu den lokalen Annehmlichkeiten in DAMAC Hills gehören ein Supermarkt, eine Schule, ein Fußballplatz, Schönheitssalons, Cafes, Kinderspielplätze, Tennisplätze und ein 21.500 m² großer Skate-Park. DAMAC Hills Estate bietet 3BR-7BR Villen zum Verkauf und 3BR-6BR Villen zur Miete an.

Immobilien in DAMAC Hills

Arabian Ranches

Arabian Ranches ist eine weitere vorstädtische Eigentumswohnanlage in Dubai, zu der auch eine Golfanlage gehört, der Arabian Ranches Golf Club. Der Bauträger des Viertels ist Emaar Properties und umfasst 3 Phasen: Arabian Ranches I, Arabian Ranches II, Arabian Ranches III und umfasst fünfzehn Untergemeinschaften: Al Reem, Alma, Al Mahra, Saheel, Palmera, Aseel, Savannah, Mirador, Terra Nova, Hattan, Mirador La Coleccion, Golf Homes, Alvorada, Polo Homes und La Avenida.

Das Design der Gated Community wurde von der Schönheit der arabischen Wüste inspiriert, verfügt aber auch über viele grüne Wege auf dem Gelände und ist eine haustierfreundliche Nachbarschaft. Arabian Ranches ist Teil der Dubailand-Entwicklung und hat eine Gesamtfläche von 1.650 Acres. Zu den Annehmlichkeiten der Gemeinde gehören Swimmingpools, Grillplätze, offene Grünflächen sowie Tennis- und Basketballplätze.

Arabian Ranches verfügt über ein großes Angebot an Immobilien für Bewohner, die nach günstigen Mietobjekten in der in sich abgeschlossenen Gemeinde in Dubai suchen. Wer einen baldigen Umzug plant, kann den Kauf einer bereits möblierten Immobilie in Betracht ziehen. Die Gemeinde Arabian Ranches bietet Villen mit 2 bis 7 Schlafzimmern zum Kauf und zur Miete an. Villen in diesem Gebiet sind ideal für diejenigen, die mehr als ein Auto haben, da alle Villen in Arabian Ranches über eigene Parkplätze verfügen.

Tilal Al Ghaf

Entwickler der Weltklasse-Gemeinde Tilal Al Ghaf ist das Immobilienunternehmen Majid Al Futtaim. Derzeit befindet sich das Projekt in der Entwicklungsphase, wobei die Fertigstellung des gesamten Viertels für das Jahr 2027 geplant ist.

Tilal Al Ghaf wird sich über mehr als 3 Quadratmeter erstrecken und die folgenden drei Untergemeinschaften umfassen: Harmony, Serenity und Elan Townhouses. In der Wohnanlage werden ausschließlich Villen mit 3 bis 7 Schlafzimmern zum Verkauf angeboten.

Die Bewohner der Siedlung haben Zugang zu 7 Meilen Radwegen und 11 Meilen Fußgängerwegen. Es gibt eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie Geschäfte, Restaurants, Kindergärten und Freiflächen sowie die Lagune Al Ghaf mit Stränden und The Park im Zentrum von Tilal Al Ghaf. Picknick- und Grillplätze, Märkte im Freien, Kinderspielplätze und ein Open-Air-Kino befinden sich ebenfalls auf dem Gelände von The Park.

Villanova

Das familienfreundliche Viertel Villanova ist Teil der Eigentumswohnanlage Dubailand. Die Bewohner von Villanova haben Zugang zu Annehmlichkeiten wie einem Grillplatz, einem öffentlichen Schwimmbad, Picknickzonen, einem Kinderspielplatz, Laufstrecken und dem Al Habtoor Polo Resort und Club.

Alle Villen in der Wohnanlage verfügen über eigene überdachte Parkplätze für zwei oder mehr Fahrzeuge, und entlang der Straßen des Viertels gibt es ausgewiesene öffentliche Parkflächen.

Die Villanova-Gemeinschaft bietet Villen mit 2 bis 5 Schlafzimmern im mediterranen Stil zum Kauf und Villen mit 2 bis 4 Schlafzimmern zur Miete an.

Jumeirah Lake Towers (JLT)

Jumeirah Lake Towers ist ein gemischt genutztes Viertel in Dubai, das sich um künstliche Seen und eine Parklandschaft herum erstreckt. Die Gemeinde besteht aus 26 Clustern mit jeweils drei Gebäuden sowie Büros und Einzelhandelsgeschäften. JLT ist eine Eigentumswohnanlage. Die Bewohner haben Zugang zu verschiedenen Einrichtungen wie einem haustierfreundlichen JLT Park, Supermärkten, Restaurants, Kliniken, Krankenhäusern und Kindergärten.

Obwohl sich die meisten Bewohner für Villen entscheiden, wenn sie eine Familie haben, sind geräumige 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen im JLT-Gebiet auch eine praktische Option für Familien.

Immobilien in JLT

Zusammenfassung

– Wenn Sie den Kauf oder die Miete eines Hauses in den oben genannten Stadtteilen in Betracht ziehen, erhalten Sie nicht nur hochwertige Immobilien, sondern auch eine günstige Lage

– Einige Stadtteile sind zwar auf Autobesitzer ausgerichtet, bieten aber auch ein breites Spektrum an Einkaufsmöglichkeiten, Bildungs- und medizinischen Einrichtungen sowie Orte zum Entspannen mit der Familie.

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

T Klingler

Marina Gate

00000 Dubai

971522776604

info@immobilien-welt.ae

http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.