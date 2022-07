Die besten Immobilien für Kryptowährungen in Dubai

TOP-10 Immobilienprojekte in Dubai, die mit Kryptowährungen erworben werden können

Virtuelle Währungen werden immer beliebter, um alltägliche Dinge zu kaufen, und jetzt können sie auch zum Kauf von Immobilien in Dubai verwendet werden. Kryptowährung ist eine digitale Währung, die in Form von Münzen oder Token dargestellt wird. Diese Version des Geldes verwendet Codes oder Technologien, die nicht verändert werden können, während die Blockchain-Technologie, die die Grundlage für die Funktionsweise von Kryptowährungen bildet, fast unmöglich gehackt oder manuell verändert werden kann.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über Projekte berühmter Bauträger, die es Käufern ermöglichen, Immobilien mit Kryptowährungen zu erwerben. Sie können jedoch jederzeit eine Einheit in diesen Projekten auf vertrautere Weise kaufen.

Digitale Währung in Dubai

Wenn Sie eine Immobilie mit Hilfe von Kryptowährungen erwerben möchten, ist es besser, die Hilfe von Experten in Anspruch zu nehmen und mehr über den Ruf des ausgewählten Unternehmens zu erfahren. Namhafte Bauträger sind bereit, Immobilien in luxuriösen Projekten unter Verwendung von Kryptowährungen zu verkaufen, allerdings arbeiten sie nur mit lizenzierten Immobilienagenturen, Handelsunternehmen und Maklern zusammen.

Um eine Transaktion durchzuführen, benötigen Sie: einen internationalen Reisepass, einen Personalausweis oder einen gültigen Identitätsnachweis, den Nachweis einer Wohnadresse, Kontaktdaten und einen Nachweis über die Rechtmäßigkeit der Transaktionen, durch die Sie Kryptowährungen erhalten haben.

Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, Immobilien direkt mit Kryptowährungen zu bezahlen. Die Zentralbank der VAE schreibt vor, dass alle Transaktionen innerhalb des Landes in Dirham (AED) abgewickelt werden müssen. Daher müssen Sie Kryptowährungen auf das Konto des Handelsunternehmens überweisen und sich einen Scheck ausstellen lassen, den Sie zum Kauf des gewünschten Objekts verwenden können. Mehr darüber, wie Krypto und Blockchain in Dubai reguliert werden, erfahren Sie in diesem Artikel.

Emaar-Projekte für Kryptowährungen

Emaar Properties wurde 1997 gegründet und ist nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Europa, Afrika, Nordamerika und Asien tätig. Neben der Einführung von Wohnimmobilieneinheiten ist der Entwickler für Einzelhandels-, Gastgewerbe-, Unterhaltungs- und Freizeitprojekte bekannt, zu denen das größte Einkaufszentrum der Welt, die Dubai Mall, die Dubai Marina Mall, das Armani Hotel Dubai und der Dubai Hills Golf Club gehören.

Emaar Beachfront Address The Bay

Emaar Address The Bay ist eine 50-stöckige Wohnanlage in Emaar Beachfront, einer der beliebtesten Gegenden bei Einheimischen und Ausländern, die das Leben am Wasser genießen wollen. Auf dem hohen Podium des Gebäudes wird sich ein Hotel von Address Hotels + Resorts by Emaar Hospitality Group befinden. Das Projekt bietet Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Wohnflächen von 803 bis 1.970 m².

Die Bewohner werden den Blick auf die Palm Jumeirah, den Arabischen Golf und die berühmte Skyline von Dubai genießen. Zu den Annehmlichkeiten der Wohnanlage gehören ein Infinity-Pool, ein privater Zugang zu einem weißen Sandstrand, spezielle Sportbereiche, Michelin-Sterne-Restaurants, ein 194.000 Quadratmeter großes Einkaufszentrum und zwei Kreuzfahrtterminals in unmittelbarer Nähe. Der Yachthafen von Dubai ist in 10 Minuten mit dem Auto vom Address The Bay aus zu erreichen, während die Innenstadt von Dubai in 25 Minuten zu erreichen ist. Der Startpreis für ein 1-Schlafzimmer-Apartment mit einer Wohnfläche von 848 Quadratmetern beträgt 2.900.000 AED.

Emaar Creek Palace

Beach Mansion ist das letzte Wohngebäude in der Gegend von Emaar Beachfront, das eine Kombination aus städtischem Leben und einem fabelhaften Lebensstil am Wasser bietet. Der Komplex bietet Apartments mit 1 bis 4 Schlafzimmern, Stadthäuser mit 3 bis 4 Schlafzimmern und Penthäuser mit 4 Schlafzimmern, die alle über großzügige Balkone verfügen. Die Wohnfläche eines 1-Schlafzimmer-Apartments beginnt bei 793 Quadratmetern, Stadthäuser haben Grundrissflächen ab 2.262 Quadratmetern, und die Wohnflächen von Penthäusern liegen bei 4.864 Quadratmetern.

Zu den Annehmlichkeiten der Emaar Beachfront Beach Mansion gehören der Zugang zu einem Privatstrand, ein Kinderspielplatz, ein Fitnesscenter und ein Infinity-Pool. Das Projekt befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich Ende 2025 fertiggestellt.

Der Startpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in Beach Mansion beträgt 1.759.000 AED. Der Mindestpreis für ein Stadthaus mit 3 Schlafzimmern beträgt 7.000.000 AED und Penthäuser mit 4 Schlafzimmern kosten 8.040.000 AED.

Emaar Beachfront Palace Beach Residence

Das Creek Palace befindet sich im sich entwickelnden Dubai Creek Harbour. Das 33-stöckige Gebäude bietet einen fantastischen Blick auf den Burj Khalifa und den Creek Beach. Künftige Bewohner können zwischen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern sowie luxuriösen Waterfront Villas mit Wohnflächen zwischen 642 und 2.287 Quadratmetern wählen.

Den Bewohnern steht eine Vielzahl von Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein Fitnessstudio, ein Infinity-Pool, ein Kinderbecken, ein Kinderspielplatz, Grünflächen, Grillplätze, ein eigener Yogaraum sowie Spa-Behandlungen, ein Hausmeisterservice auf Abruf, Valet- und Conciergeservice und vieles mehr. Eine 1-Schlafzimmer-Einheit mit einer Fläche von 643 sqft kostet ab AED 1.125.000

Kürzlich kündigte Emaar eine neue Phase des Creek Palace an, die die erste Phase des Projekts ergänzen wird.

Select Group-Projekte für Kryptowährungen

Die Select Group wurde 2002 gegründet und hat seitdem mehr als 7.000 Einheiten fertiggestellt, weitere 5.000 Einheiten sind in Planung. Das Unternehmen ist bekannt für Projekte wie No. 9, Botanica, The Torch, Marina Gate II und viele andere.

Select Group Peninsula

Peninsula is an exclusive waterfront community located in the heart of Business Bay, surrounded by Dubai Canal on three sides, and is minutes away from Downtown Dubai. Future owners can choose from studios, as well as from 1-4 bedroom units with amazing waterfront views. The starting price of a 1-bedroom apartment with a living area of 695 sqft is AED 963,000.

AED 963,000. Among the amenities which will be offered to residents in Peninsula are tennis and squash courts, cycle and jogging tracks, open air parks, waterfront plazas, promenades, boutique retail stores, various F&B options, and much more to come. Convenient access to Sheikh Zayed Road and Al Khail Road will enable residents to get to any area of Dubai in a short period of time.

Select Group Six Senses The Palm

Six Senses the Palm ist ein einzigartiges Projekt, das das erste Hotel und die erste Markenresidenz von Six Senses Hotels Resorts Spas in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein wird. Das auf der berühmten Palm Jumeirah gelegene Projekt wird 60 Hotelzimmer und 162 ultra-luxuriöse Residenzen bieten, darunter 121 Penthäuser, 32 Sky-Villen und 9 exklusive Villen direkt am Strand.

Den Bewohnern stehen Wellness- und Lifestyle-Einrichtungen zur Verfügung, darunter Swimmingpools, Strandzugang, ein Massage-Pool, Sportplätze, eine Joggingstrecke, ein Six Senses Spa, gemeinschaftlich genutzte Arbeitsbereiche, Tagungsräume und viele weitere Annehmlichkeiten. Der Startpreis für ein Penthouse mit 2 Schlafzimmern und einer Wohnfläche von 1.990 Quadratmetern beträgt 8.900.000 AED.

Nakheel-Projekte für Cryptocurrency

Nakheel ist einer der führenden Bauträger der Welt, der mehr als 300.000 Menschen ein Zuhause gegeben hat, und ist bekannt für Projekte wie Murooj Al Furjan, Tilal Al Furjan, Nad Al Sheba Villas und andere Entwicklungen.

Nakheel Jebel Ali Village

Jebel Ali Village befindet sich in unmittelbarer Nähe der Sheikh Zayed Road und des Einkaufszentrums Ibn Battuta Mall und wird nach seiner Fertigstellung aus vier separaten Siedlungen mit Villen mit 4-5 Schlafzimmern bestehen. Dies ist die perfekte Option für Familien mit Kindern, die einen ruhigen Lebensstil bevorzugen und dennoch die Möglichkeit haben, die wichtigsten Gebiete des Emirats in kürzester Zeit zu erreichen. Jede Wohneinheit verfügt über einen großzügigen Garten und eine Garage mit Ladestation für Elektroautos.

Zu den Annehmlichkeiten der Wohnanlage gehören üppige Grünflächen, endlose Sportplätze, Schwimmbäder, Radwege, eine Gemeinschaftsfarm, Kinderspielplätze und vieles mehr. Der Preis für ein 4-BR-Stadthaus in Jebel Ali Village beträgt 2.385.000 AED, womit Sie und Ihre Familie ein Goldenes Visum für 5 Jahre beantragen können.

Nakheel The Palm Tower

Der Palm Tower ist ein 52-stöckiges Hotel- und Wohngebäude mit einem 290-Zimmer-Hotel des St. Regis Dubai The Palm und 432 Luxuswohnungen auf der berühmten Palm Jumeirah. Künftige Eigentümer können zwischen Studios und Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Wohnflächen zwischen 441 und 2.589 Quadratmetern wählen, die einen atemberaubenden Blick auf den Arabischen Golf, die Palm Jumeirah und die berühmte Skyline von Dubai bieten.

Jumeirah und die berühmte Skyline von Dubai. Die Bewohner haben Zugang zu einer Vielzahl von Annehmlichkeiten wie dem beliebten AURA Skypool und der Lounge mit Infinity-Pool, dem Restaurant SUSHISAMBA, einer Aussichtsplattform namens The View at The Palm und direktem Zugang zur Nakheel Mall. Ein 1-Schlafzimmer-Apartment mit einer Wohnfläche von 507 Quadratmetern kostet ab 1.700.000 AED.

DAMAC-Projekte für Kryptowährungen

DAMAC Properties ist einer der führenden Bauträger im Nahen Osten, der mehr als 39.400 Häuser gebaut hat und 28.000 weitere in Planung hat. Das Unternehmen liefert seit 2002 Wohn-, Geschäfts- und Freizeitimmobilien und ist bekannt für Projekte und Gemeinden wie DAMAC Lagoons, The Legends, Greenwoods und viele mehr.

DAMAC Safa Two

DAMAC Safa Two ist ein 83-stöckiges Gebäude, das von der italienischen und schweizerischen Edelschmuckmarke De Grisogono gebrandmarkt wird. Der Wolkenkratzer befindet sich gegenüber von Safa One. Die beiden Gebäude werden durch elektrische Kabinen verbunden und bieten einen atemberaubenden Blick auf die Sheikh Zayed Road und die berühmte Skyline von Dubai. Künftige Eigentümer können zwischen Studios und Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Wohnflächen von 400 bis 1.500 Quadratmetern wählen, wobei die Optionen veränderbar sind. Jedes Apartment verfügt außerdem über mindestens einen Balkon.

Die Bewohner von Safa Two haben Zugang zu vier vom Strand inspirierten Swimmingpools, einem Nebelwald auf dem Dach, in dem sich mehrere Restaurants befinden, sowie zu weiteren Annehmlichkeiten. Adrenalin-Liebhaber werden auch das Edge-Walk-Deck zu schätzen wissen, von dem aus man einen Panoramablick auf Dubai und spiralförmige Glasrutschen genießen kann. Der Preis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in dieser Anlage beträgt ab 1.570.000 AED.

DAMAC Cavalli Estates

DAMAC Cavalli Estates ist die perfekte Option für alle, die ihre Privatsphäre und Sicherheit schätzen. Es befindet sich in DAMAC Hills, einem der Eigentumsgebiete von Dubai. Zukünftige Bewohner können zwischen Villen mit 6 Schlafzimmern und einer Wohnfläche von 11.317 Quadratmetern und Villen mit 7 Schlafzimmern und 17.531 Quadratmetern wählen.

Sie werden sich an ihrem eigenen privaten Swimmingpool mit Wasserfall oder im Grillbereich auf der Terrasse entspannen können. Auf dem Dach befinden sich ein Jacuzzi und ein Spielzimmer, und das Untergeschoss kann in einen Kinoraum, einen Wellnessbereich oder eine Turnhalle umgewandelt werden. In DAMAC Hills stehen den Bewohnern eine Vielzahl von Sportplätzen und Joggingstrecken zur Verfügung. Eine Villa mit 6 Schlafzimmern in DAMAC Cavalli Estates kostet ab 19.700.000 AED.

Meraas-Projekte für Kryptowährungen

Meraas ist ein in Dubai ansässiger Hauptentwickler, der für den Bau von Wohnanlagen an verschiedenen Wasser-, Stadt- und Vorstadtstandorten wie City Walk, Bluewaters, Pearl Jumeirah, Jumeira Bay und anderen Standorten bekannt ist. Alle Projekte von Meraas vereinen sowohl Raffinesse als auch Innovation, was sie so beliebt macht.

Jadeel in Madinat Jumeirah Living

Jadeel in Madinat Jumeirah Living befindet sich in Umm Suqeim, einer der besten Gegenden für Familien mit Kindern. Potenzielle Käufer können zwischen Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern und Wohnflächen zwischen 743 und 2.694 m² wählen. Jede Einheit verfügt über 1-3 Balkone oder Terrassen, von denen aus die Bewohner den Blick auf den Burj Al Arab, die Skyline von Dubai und das Pooldeck genießen können.

Zu den Annehmlichkeiten, die den Bewohnern des Jadeel in Madinat Jumeirah Living zur Verfügung stehen, gehören Swimmingpools für Erwachsene und Kinder, Fitnesscenter mit modernen Geräten und Grillplätze. Die Bewohner können im Schatten der Palmen spazieren gehen und sich in den kleinen Parks der MJL-Gemeinschaft entspannen. Der Preis für eine 1-Schlafzimmer-Einheit mit einer Wohnfläche von 770 Quadratmetern beginnt bei 1.199.000 AED.

Meraas Port De La Mer

Meraas Port De La Mer ist eine Wohnanlage, die in der Verlängerung von La Mer liegt. Künftige Bewohner können in dieser exklusiven Siedlung zwischen Wohnungen, Stadthäusern und Villen wählen. Die Gemeinde besteht aus mehreren Clustern namens La Cote, La Rive, Le Pont, Le Ciel und La Voile. Der Startpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in Port de La Mer beträgt 1.270.000 AED.

Den Bewohnern der Gemeinde stehen Swimmingpools, ein weißer Sandstrand, ein Jachthafen mit über 190 Liegeplätzen und ein Yachtclub zur Verfügung. Die Bewohner können mit ihren Angehörigen von den Plätzen zu den Freiflächen spazieren gehen und dabei die herrliche Aussicht auf die Umgebung genießen. Ein breites Angebot an Boutiquen, Hotels, Cafes und Restaurants wird sich sowohl in der Gemeinde selbst als auch in der La Mer-Siedlung befinden, die zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten bietet.

Mehr Immobilien in Dubai:

