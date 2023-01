Die blöcher cooperation bietet mit blöcher consulting einen hohen Mehrwert

Jochen Blöcher zeigt auf, welche Beratungsleistungen seine Kunden in der Zusammenarbeit mit der blöcher cooperation erwarten können.

Als Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) sei man im Unternehmen zahlreichen Anforderungen ausgesetzt, berichtet Geschäftsinhaber Jochen Blöcher. „Praktisch jeden Tag gibt es neue Verordnungen, Gesetze, technische Regeln oder Vorgaben, die das Tagesgeschäft der Arbeitssicherheit oder des Gesundheitsschutzes beeinflussen. Dazu kommen die Ereignisse im eigenen Unternehmen, die analysiert werden müssen und auf deren Ursache angemessen reagiert werden muss. Das heißt in der Praxis immer, sofort ausreichende Maßnahmen einzuleiten, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Unsere jahrelange Erfahrung in dem Bereich zeigt, dass in kleinen und mittelständischen Unternehmen das Problem nicht anders ausfällt als in großen Unternehmen: Die oft minimalistische Besetzung der Abteilungen lässt es kaum zu, sich adäquat fortzubilden und mit der Entwicklung Schritt zu halten“, zeigt der Experte die hohen Herausforderungen an Unternehmen auf.

Ist ein schlimmer oder öffentlichkeitswirksamer Vorfall oder Unfall geschehen, stehen zumeist nahezu unbegrenzte Mittel zur Verfügung, um dagegen anzugehen – aber warum muss es so weit kommen? „Es ist erstaunlich, dass es für Unternehmer und Entscheider Alltag ist, in allen anderen Bereichen vorausschauend zu planen und zu agieren. Warum fällt ihnen im Bereich Arbeitsschutz eine Prävention und vor allem die Investition in solche Maßnahmen so schwer? Ist ist es der fehlende kaufmännische Anreiz? Arbeits- und Gesundheitsschutz ist nicht produktiv, steigert nicht die Effizienz und somit den Ertrag“, betont Jochen Blöcher den Status Quo in vielen Unternehmen.

Dabei sei allen Beteiligten bewusst: der Ausfall von Mitarbeitenden, Maschinen oder Produktionsprozessen durch Vorfälle oder Unfälle ist deutlich teurer, als diese im Vorfeld durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Doch wie kann dies effizient umgesetzt werden, wenn die eigenen Fachleute im Unternehmen nicht über genügend Ressourcen wie Zeit oder Fachwissen verfügen?

Die blöcher cooperation hat für ihre Kunden einen Lösungsweg entwickelt. Im Rahmen ihres breit aufgestellten Kundenservices und der blöcher consulting stellen sie eigene Experten zur Verfügung, um diese Lücken zu schließen. Durch das branchenübergreifende Arbeiten in allen Unternehmensgrößen verfügen ihre Fachleute über die hochqualifizierte Expertise, um ihre Kunden zielgerichtet zu beraten.

„Wir unterstützen unsere Kunden sowohl bei der Analyse, Dokumentation, Verbesserung und Digitalisierung der HSE-Prozesse als auch bei der Vorbereitung der Zertifizierung oder internen Auditierung nach der ISO 45001. Zudem bieten wir mit unserem „Training on the Job“-Angebot eine fortlaufende Begleitung von angehenden oder bereits ausgebildeten Fachkräften für Arbeitssicherheit (Sifa) an. Hierbei begleiten wir unsere Kunden im Arbeitsalltag, unterstützen sie bei der Auswahl der richtigen Mittel und Verfahren und sind Sparringspartner für alle Fragen rund um den Bereich HSE“, erklärt Jochen Blöcher das breite Angebot.

Wenn Sie sich detaillierter über das spezielle Angebot informieren möchten, finden Sie mehr unter: https://www.bloecher.net/consulting/analyse-diagnostik-consulting/ und https://www.bloecher.net/services/externe-fachkraefte/angebots-uebersicht/.

Mehr zu Jochen Blöcher und der blöcher cooperation erfahren Sie hier: www.bloecher.net.



Im Jahr 2000 legte Jochen Blöcher den Grundstein für sein heutiges Unternehmen. Als Einzelunternehmer gründete er sein kleines Systemhaus mit den Schwerpunkten Netzwerkbetreuung, Schulungen im Bereich Netzwerk, Anwendung, Excel, PowerPoint, Entwicklung von individueller Software, Gerätewartung etc.. Seitdem hat sich viel getan. Heute sind für die rein inhabergeführte Jochen Blöcher GmbH über 80 Mitarbeitende tätig, die sich rund um das Thema Softwareentwicklung, Support, Vertrieb, Beratung, Einführung der HSE-Lösung eplas und den damit verbundenen Leistungen kümmern.

Für die blöcher cooperation ist es wichtig, alles durch die eigenen Mitarbeitenden abbilden zu können. Das heißt, alle Leistungen und jedes Produkt werden durch sie hergestellt. Darauf sind sie stolz und sehen und schätzen die Besonderheiten ihrer Mitarbeitenden.

