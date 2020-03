Die Capital Region USA vom heimischen Sofa aus entdecken

Virtuelle Touren durch weltbekannte Museen, Webcasts mit Geschichtsexperten sowie Konzerthighlights auf großen Bühnen und heimischem Parkett

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Washington, DC die wohl attraktivste Hauptstadt weltweit ist, wenn es um kostenfreie Museen und Attraktionen geht. Doch das gilt nicht nur für den Besuch vor Ort, sondern auch für Entdeckungswillige, die derzeit das Fernweh auf dem heimischen Sofa packt. Zahlreiche Häuser der renommierten Smithsonian Institution können bei virtuellen Rundgängen oder mit Diashows der Exponate online erkundet werden. Wer wollte nicht schon immer mal einen Blick ins Gehege der Großen Pandas oder Elefanten im National Zoo werfen? Über Live-Cams gibt es rund um die Uhr einen Blick auf die “wilden” Tiere mitten in der Großstadt Washington, DC. Die Tourismusorganisation Destination DC hat die besten virtuellen Reiseerlebnisse auf ihrer Website zusammengefasst: https://washington.org/virtual-dc-museums

Auf der “Digital Stage” des John F. Kennedy Center for the Performing Arts lassen sich zahlreiche Auftritte international bekannter Künstler verschiedener Genres wie Ballett, Hip-Hop, Comedy oder Jazz noch einmal erleben. Zur virtuellen Bühne geht es hier entlang: www.kennedy-center.org/digitalstage

In die Geschichte der USA eintauchen

Auch im Bundestaat Virginia, der im Süden an Washington, DC grenzt, gehören Entdeckungstouren über PC, Tablet oder Smartphone zum lehrreichen Zeitvertreib, denn hier gibt es besonders viel amerikanische Geschichte zu entdecken. Ob eine virtuelle Tour in Mount Vernon, dem ehemaligen Landsitz von George Washington, eine interaktive Zeitreise durch Colonial Williamsburg oder ein Live-Online-Webcast aus dem Programm “History is Fun – At Home!” mit Museumspädagogen von Jamestown Settlement and the American Revolution Museum at Yorktown – hier haben Interessierte die Möglichkeit, mehr über die Geschichte Amerikas zu erfahren. Einen Überblick über diese und weitere virtuelle Angebote hat Virginia Tourism Corporation auf folgender Website zusammengestellt: https://blog.virginia.org/2020/03/virginia-virtual-tours

The show must go on: Live-Konzerte

Das Baltimore Symphony Orchestra hat am letzten Sonntag (22. März 2020) eine Online-Konzertserie gestartet. Mit Hilfe von Facebook Live! werden die klangvollen Werke von Musikern aus deren heimischen vier Wänden übertragen. Pianistin Lura Johnson machte den Anfang und rief alle Facebook-Zuschauer im Vorhinein dazu auf, sich trotz heimischem Sofa wie für ein Konzertbesuch zu kleiden und ihr 45-minütiges Klavierkonzert stilvoll zu genießen. Das Event und die kommenden Musikhighlights gibt es auf der Facebook-Seite vom Baltimore Symphony Orchestra unter www.facebook.com/BSOmusic

Vom Regenwald bis zur Shark Alley – auch das National Aquarium in Baltimore heißt virtuelle Besucher bekommen. In der Online-Tour können acht Bereiche des Aquariums erkundet werden, das insgesamt Lebensraum für mehr als 20.000 Fische, Vögel, Amphibien, Reptilien und Meeressäuger bietet. Der Rundgang ist verfügbar unter https://aqua.org/media/virtualtours/baltimore/index.html

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

