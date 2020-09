Die Chance auf eine neue Meeting-Kultur

Notgedrungen werden die meisten Meetings derzeit digital durchgeführt. Janine Müller-Dodt weiß, worauf es bei der Umsetzung virtueller Formate ankommt

Meetings, Workshops und vor allem die in vielen Unternehmen nicht wegzudenkenden Vertriebstagungen sind fester Bestandteil der Jahresplanung und wurden bislang ganz selbstverständlich im Präsenz-Format durchgeführt. Neben der reinen Wissensvermittlung sind auch der soziale Aspekt, das persönliche Zusammentreffen und der sich anschließende informelle Teil fester Bestandteil solcher Veranstaltungen.

Doch ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Die Einschränkungen der Pandemie seien eine gute Gelegenheit, Sinn und Zweck bestehender Formate zu hinterfragen, sagt Janine Müller-Dodt: “Mit Blick auf möglicherweise länger andauernde Kontaktbeschränkungen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um für anstehende Veranstaltungen das jeweils passende Format zu definieren und gezielt vorzubereiten.” Gleichzeitig gibt sie zu bedenken, dass sich bislang analoge Veranstaltungen nicht 1:1 in die virtuelle Zone übertragen lassen.

Die Digital Workshop Trainerin rät, in einem ersten Schritt alle regelmäßigen Besprechungen, die der reinen Informationsvermittlung dienen, ersatzlos zu streichen und die Informationen künftig per E-Mail, webbasierter Instant-Messaging-Dienste oder Podcasts zu übermitteln. Für alle anderen Formate setzt sie auf das Potenzial digitaler Tools: “Ich bin davon überzeugt, dass sich Online- und Hybrid-Events mehr und mehr etablieren und Technologien wie Virtual Reality und Augmented Reality dabei immer mehr an Bedeutung gewinnen werden.”

Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt Janine Müller-Dodt passende Formate und nutzt dabei digitale Tools und Techniken, um den sozialen Austausch auch im digitalen Raum zu fördern. Die erfahrene Trainerin räumt dabei digitale Hürden auch auf didaktischer Ebene aus dem Weg und schafft Raum, um in Echtzeit gemeinsam Dinge zu entwickeln, zu bauen oder zu kreieren. Die ersten virtuellen Workshops wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Die Teilnehmer zeigten sich überrascht von der Kurzweiligkeit und der Effizienz der Online-Meetings. Sie lobten vor allem die durchdachte Vorbereitung, die professionelle Moderation und die kreativen Inputs.

Und auch Change Coach Janine Müller-Dodt ist zuversichtlich, auf dem richtigen Weg zu sein: “Bei allen Herausforderungen glaube ich fest daran, dass Organisationen, Geschäftsbereiche und Teams jetzt die Chance haben, bestehende Besprechungs- und Veranstaltungsformate zu hinterfragen. Dabei gilt es nicht nur, die Meeting-Kultur neu zu erfinden, sondern auch die gesamte Unternehmenskultur so zu gestalten, dass dauerhaft flexibles Arbeiten möglich ist. Davon profitieren Unternehmen und Organisationen auch in Zukunft.”

Mehr Informationen zu Janine Müller-Dodt – Janine Dodt Healthcare Consulting – finden Sie unter: www.janinedodt.de

Janine Dodt Healthcare Consulting

Der immer komplexer, volatiler und dynamischer werdende Gesundheitsmarkt führt dazu, dass Veränderungen innerhalb von Unternehmen und in der Führung exponentiell zunehmen. Janine Müller-Dodt unterstützt, berät und begleitet als Change-Coach und Sparringspartnerin Führungskräfte und Teams bei Veränderungsvorhaben.

Janine Müller-Dodt hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in führenden Positionen in der Healthcare-Branche und kennt die Herausforderungen sowohl aus eigenem Erleben als auch aus ihrer Erfahrung als Change-Coach unterschiedlichster Unternehmen. Sie ist systemischer Business Coach, Change Management Coach, ActeeChange-Beraterin und Digital Trainerin. In ihrer Arbeit zeigt sie wichtige Zusammenhänge auf, schafft Klarheit und entwickelt mit den Führungskräften eine sowohl strategisch ausgerichtete als auch handlungsorientierte Denk- und Herangehensweise für anstehende Veränderungsprozesse.

Janine Müller-Dodt befähigt Führungskräfte und Teams, die Veränderungen nachhaltig zu etablieren. Dabei zählt für sie stets das Ergebnis. Entsprechend greift sie auf die Mittel zurück, die ihre Kunden dafür brauchen. Das reicht von der Organisationsdiagnose über die Konzeption eines Change-Designs, das Coaching von Führungskräften und Teams, das Sparring bis hin zum handfesten Support des Projektleiters in der Projektsteuerung des Veränderungsvorhabens im Rahmen eines Interim-Mandats. Durch eine gezielte Verzahnung von Projekt- und Change-Management und einen optimalen Einsatz von management- und leadership-orientierten Maßnahmen macht sie Change zum Erfolg.

