Die CODIC Development GmbH erwirbt erneut Grundstück im Düsseldorfer Medienhafen

DÜSSELDORF – Der nächste Aufschlag der CODIC Development GmbH im Düsseldorfer Medienhafen ließ nicht lange auf sich warten. Der bekannte Düsseldorfer Developer hat ein 10.500 qm großes Grundstück zwischen den QVC-Studios und dem von der CODIC ins Leben gerufenen Office- Campus MIZAL gekauft. Während das MIZAL nach seiner Fertigstellung komplett von der britischen Werbeholding WPP bezogen wird, bietet CODIC mit dem danebenliegenden Grundstück allen kreativen Partnern der Branche die Chance, ihren Gedanken und Ideen freien Lauf zu lassen.

“Unser Wunsch ist die Schaffung von Transformationsräumen auf ca. 25.000 qm BGF: ein “cuttingedge” Office Building mit magischer Anziehungskraft – mit inspirierenden und spielerischen Szenarien, Orten urbaner Dichte und Erdung in stetigem Wandel”, so die Geschäftsführung von CODIC.

Die Vorbereitungen für diesen unkonventionellen, aber zukunftsweisenden Aufruf haben bereits begonnen. CODIC initiiert ein eigenes Workshop-Verfahren unter dem Arbeitstitel “Challenge”. Neben bekannten Architekturgrößen sollen auch junge “Rising Stars” die Möglichkeit erhalten, ihre innovativen und kreativen Ideen zu präsentieren.

Der Baubeginn des Projektes ist für 2022 geplant.

Bereits bei der Analyse der Entwicklungsmöglichkeiten von Immobilien nutzt CODIC seine Erfahrungen aus 30 Jahren Projektentwicklung, um zielgenau entscheidungsrelevante Informationen zu recherchieren. In seiner langjährigen Tätigkeit als Projektentwickler konnte CODIC seine Erfahrungen stetig ausbauen. CODIC-Projekte haben einen hohen Anspruch an Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. Um Projekte mit diesem Anspruch zukünftig auch an den weiteren BIG-SEVEN-Standorten Deutschlands an den Markt zu bringen, führt CODIC derzeit detaillierte Sondierungen durch.

