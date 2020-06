Aufbruch in eine digitale Zukunft

Die Corona-Krise in der Kreativwirtschaft überwinden: Aufbruch in eine digitale Zukunft.

Die Corona-Krise erzeugt viele Geschädigte, aber auch wenige Gewinner. Die Krise birgt die große Chance,

sich nachhaltig durch Digitalisierung zu stärken. Dies gilt für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen.

Das Buch zeigt praktische Beispiele, liefert innovative Impulse und Lösungsvorschläge.

ISBN:978-3-7519-4880-7 (E-Book Corona Soforthilfe Kampagne 99 cent, danach 9,99€. Print Buch: 14,99€

Andreas Bode ist Digitalisierungsexperte und erfahrener Praktiker. Er ist auch Autor des Bestsellers

“Mit Medienmusik erfolgreich in der Kreativwirtschaft” (Musikmarkt Verlag €29,80 ISBN:97839811024-8-2)

“Reise nach Digitalien” BoD € 29,99 Andreas Bode/Manfred Zöllner ISBN:-13:9783749422760.

Das Unternehmen Kreativwirtschaft unterstützt seit Jahrzehnten Selbständige und Unternehmen praxisnah und erfolgreich in der Kreativwirtschaft. Der Inhaber Andreas Bode verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Kreativwirtschaft und in der Digitalisierung. (Bertelsmann, Google Gemeinschaftsprojekte, Süddeutscher Verlag, renommierte Internetagenturen). Ein großes Netzwerk an renommierten Partnern sorgt für optimale Umsetzung und Andreas Bode ist mit sehr viel Herzblut der Kreativwirtschaft verbunden – von Gründern, Unternehmen bis Unternehmensnachfolge. (Finanzierung, Marketing, Sponsoring, Geschäftsanbahnung, Vertrieb, PR, Firmenaufbau und – Ausbau.

