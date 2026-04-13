Die dehner academy auf der Messe Zukunft Personal Süd

Die dehner academy zeigt mit vier Vorträgen wie Burnout-Prävention und Organisationsentwicklung wirksam zusammenfinden.

„Viele Unternehmen stehen unter hohem Veränderungsdruck. Gleichzeitig nehmen Erschöpfung, innere Anspannung und Orientierungsverlust in Teams und ihren Führungskräften spürbar zu. Ich glaube, dass wir Personalentwicklung heute mehr denn je ganzheitlich denken müssen: persönlich, kulturell und organisational“, sagt Jasper Dehner, Geschäftsführer der dehner academy GmbH.

Mit diesem Anspruch präsentiert sich die dehner academy am 21. und 22. April 2026 auf der Zukunft Personal Süd 2026 in Stuttgart. Auf der Fachmesse für HR, Recruiting und Organisationsentwicklung ist das Unternehmen am Stand G.46-4 vertreten. Zusätzlich gestaltet Jasper Dehner auf der Live Training Area 1 insgesamt vier Vorträge zu den Themen Burnout-Prävention und organisationswirksame Personalentwicklung.

Der Messeauftritt der dehner academy greift damit zwei Themen auf, die in vielen Unternehmen aktuell stark an Bedeutung gewinnen: den wirksamen Umgang mit psychischer Belastung im Arbeitskontext und die Frage, wie Personalentwicklung als Impulsgeber für nachhaltige Organisationsentwicklung wirken kann. Es geht also um ein ganzheitliches Verständnis von Entwicklung, das Menschen stärkt, Führung reflektiert und organisationale Strukturen bewusst weiterdenkt.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf dem Vortrag „Burnout – Die stille Katastrophe: Wie Du mit Introvision rechtzeitig die Notbremse ziehst“. Im Zentrum stehen frühe Warnsignale, innere Stressdynamiken und Wege, Belastung rechtzeitig zu begegnen. Die dehner academy arbeitet dabei mit Introvision, einem Ansatz zur mentalen Selbstregulation, der Menschen dabei unterstützt, innere Stressmuster bewusst wahrzunehmen und aufzulösen.

Ein weiterer Fokus richtet sich auf den Vortrag „PE als Treiber für Organisationsentwicklung: Entwicklung von Menschen und Strukturen geht Hand in Hand“. Hier zeigt die dehner academy, wie Personalentwicklung weit über klassische Weiterbildungslogiken hinauswirken kann. Sie schafft Orientierung, begleitet Veränderung und trägt dazu bei, dass Organisationen ihre Zusammenarbeit, ihre Führung und ihre Kultur gezielt weiterentwickeln.

„Personalentwicklung entfaltet ihre Wirkung dann, wenn sie nicht isoliert gedacht wird. Sie wird relevant, wenn sie Menschen in ihrer Selbstführung stärkt und gleichzeitig in die Entwicklung der Organisation hineinwirkt“, so Jasper Dehner.

Die Vorträge von Jasper Dehner finden zu folgenden Zeiten auf der Live Training Area 1 statt:

Dienstag, 21. April 2026

– 11:30 bis 12:00 Uhr

Burnout – Die stille Katastrophe: Wie Du mit Introvision rechtzeitig die Notbremse ziehst

– 15:30 bis 16:00 Uhr

PE als Treiber für Organisationsentwicklung: Entwicklung von Menschen und Strukturen geht Hand in Hand

Mittwoch, 22. April 2026

– 09:30 bis 10:00 Uhr

PE als Treiber für Organisationsentwicklung: Entwicklung von Menschen und Strukturen geht Hand in Hand

– 13:30 bis 14:00 Uhr

Burnout – Die stille Katastrophe: Wie Du mit Introvision rechtzeitig die Notbremse ziehst

Neben den Vorträgen lädt die dehner academy Fachbesucherinnen und Fachbesucher dazu ein, am Stand G.46-4 mit dem Team ins Gespräch zu kommen. Im Mittelpunkt stehen Fragen rund um gesunde Führung, mentale Selbstregulation, wirksame Personalentwicklung und nachhaltige Organisationsentwicklung. In der Praxis zeigt sich, dass Veränderungen erst dann tragfähig werden, wenn individuelle Klarheit und organisationale Entwicklung zusammenfinden.

Mit ihrer Präsenz auf der Zukunft Personal Süd 2026 setzt die dehner academy einen Impuls für Unternehmen, die Entwicklung nicht nur begleiten, sondern wirksam gestalten wollen.

Unter dem Motto: „Ihr Potenzial ist unsere Stärke“ unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenaue Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen.

Kontakt

dehner academy GmbH

Alice Dehner

Theodor-Heuss-Str. 36

78467 Konstanz

+49 7531 942008-0



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Bildquelle: © Uwe Klössing | Ben Schulz & Partner AG