Die DEMGY Gruppe übernimmt Tool Gauge

Saint-Aubin-sur-Gaillon, Lemgo/Euskirchen und Seattle, 11. April 2025: Die DEMGY Gruppe, ein auf innovative Kunststoffverarbeitung spezialisierter Technologiekonzern, baut mit der Übernahme von Tool Gauge ihre internationale Präsenz weiter aus. Tool Gauge ist ein amerikanischer Hersteller von Kunststoffteilen für die Flugzeuginnenausstattung und wichtiger Lieferant von Boeing. Mit der Akquisition stärkt DEMGY seine weltweite Führungsposition im Bereich von Hochleistungs-Kunststofflösungen für die Luftfahrtindustrie und erweitert seine Aktivitäten in den USA. Die Übernahme trat am 31. März 2025 in Kraft.

Zwei Jahre nach der erfolgreichen Integration der deutschen E.I.S.-Aircraft GmbH (heute DEMGY EIS), einem wichtigen Lieferanten von Airbus, wird die DEMGY Gruppe mit der Akquisition von Tool Gauge nun endgültig zu einem der weltweit größten Anbieter von Kunststoffkomponenten für Flugzeuginnenräume – und die Luftfahrtbranche zum Hauptmarkt der DEMGY Gruppe.

Tool Gauge wird zu DEMGY Pacific: Hauptlieferant von Boeing für Kunststoffteile

Tool Gauge, mit Sitz in Tacoma bei Seattle, hat sich mit der Herstellung einiger der schwierigsten und komplexesten Kunststoffbauteile für die zivile und militärische Luftfahrt einen Namen gemacht. Die Spezialisten für Hochleistungskunststoffe sowie Metallbearbeitung und langjährigen Boeing-Zulieferer erhielten ab 2010 neun Jahre in Folge den „Silver Performance Excellence Award“ von Boeing. Im Zuge der Übernahme wird Tool Gauge in die DEMGY Gruppe integriert und künftig unter DEMGY Pacific firmieren.

Die Akquisition des US-amerikanischen Herstellers unterstreicht DEMGYs Engagement für Innovation und kontinuierliche Verbesserung im Bereich der strukturellen Gewichtsreduzierung von Bauteilen in der Luftfahrtindustrie. Sie festigt zudem seine Position als Tier-1-Lieferant von Boeing und Airbus sowie als Tier-2-Lieferant für alle Luftfahrtausrüster.

Mit DEMGY Pacific stärkt die DEMGY Gruppe ihre Präsenz in den USA mit zwei Fertigungsstätten im Bundesstaat Washington, spezialisiert auf:

-Spritzgussverarbeitung von Hochleistungspolymeren für die Kabineninnenausstattung

-Metallbearbeitung für Flugzeugersatzteile – künftig ebenfalls für Hochleistungspolymere.

„Mit dem Ausbau unserer Führungsposition in der Verarbeitung von hochwertigen Kunststoffen für die Luftfahrtindustrie ist die DEMGY Gruppe zu einem der weltweit führenden, wenn nicht sogar dem führenden, Anbieter von Kunststoffteilen für Flugzeugkabinen geworden – nicht nur für Airbus und Boeing, sondern für alle amerikanischen und europäischen Luftfahrtausrüster. Gleichzeitig haben wir Verträge mit unseren wichtigsten Kunden unterzeichnet, was sicherlich dazu beitragen wird, die Vorteile aus der Übernahme optimal zu nutzen“, erklärt Pierre-Jean Leduc, Präsident der DEMGY Gruppe.

DEMGY Pacific integriert sich in das standortübergreifende Angebot der DEMGY Gruppe

An der Spitze der neuen, erweiterten Organisation stehen Pierre-Jean Leduc als CEO der DEMGY Gruppe und DEMGY Pacific, Mike Walter als Präsident von DEMGY Pacific und DEMGY Chicago (den beiden US-Standorten von DEMGY) sowie Eric Wilmoth als Vice President of Operations von DEMGY Pacific.

„Durch diese Übernahme werden wir unsere Präsenz in den USA ausbauen und unsere Marktstellung in der Verarbeitung von hochwertigen Kunststoffen für die Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsbranche festigen“, ergänzt Mike Walter, Präsident von DEMGY Pacific und DEMGY Chicago.

„Wir freuen uns besonders auf die Synergien, die DEMGY Pacific beispielsweise mit den Werken der DEMGY Gruppe in den Bereichen Spritzguss, Montage und Dekoration entwickeln kann.“

Mit der Übernahme von Tool Gauge wird die Luftfahrtbranche zum Hauptmarkt der DEMGY Gruppe, noch vor Automotive und Medizintechnik. Der Konzern verfügt nun über 10 Standorte mit insgesamt 950 Mitarbeitern. Für 2025 wird ein Umsatz von über 130 Millionen Euro erwartet, bis 2030 werden 200 Millionen Euro Umsatz pro Jahr angestrebt.

Das Marktforschungsunternehmen Precedence Research prognostiziert, dass der weltweite Luft- und Raumfahrtmarkt bis 2034 auf über 791,78 Milliarden US-Dollar anwachsen wird und dabei „eine solide jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,8 % im Zeitraum von 2024 bis 2034“ verzeichnen dürfte.

(Quelle: https://www.precedenceresearch.com/aerospace-market)

Über die DEMGY Gruppe: Nachhaltige und intelligente Kunststofflösungen

1947 in der Normandie gegründet, hat sich DEMGY auf innovative Kunststoff- und Verbundstofftechnik spezialisiert. Hersteller, Konstrukteure und Designer verschiedenster Branchen nutzen die innovativen Lösungen der DEMGY Gruppe für die Produktion von hochwertigen Komponenten. Die Leistungen des Konzerns reichen von Forschung und Entwicklung über die Materialauswahl, das Co-Design, die Entwicklung, die Herstellung von Prototypen bis hin zur Produktion von Unterbaugruppen und Baugruppen. Dank der konzernweiten Zusammenarbeit verschiedenster Fachbereiche (Circular Multiplasturgy-Angebot) ist DEMGY zudem in der Lage, die effiziente und nachhaltige Umsetzung selbst komplexester Kunststoff- und Verbundwerkstoffprojekte aus einer Hand zu ermöglichen.

Übergeordnetes Ziel der DEMGY Gruppe ist es, die Dekarbonisierung der Industrie zu fördern und ihre Wettbewerbsfähigkeit mit ökologischer Verantwortung in Einklang zu bringen. Der Konzern arbeitet fortwährend daran, den Lebenszyklus von Kunststoffen zu optimieren und den CO2-Fußabdruck der Produktionskette zu reduzieren.

Die DEMGY Gruppe vereint heute mehr als 950 Mitarbeitende an vier Standorten in Frankreich, jeweils zwei Standorten in Deutschland, Rumänien und den USA sowie drei Forschungs- und Entwicklungszentren.

