Die Detektei DSH ist nun auch in der Metropole München zu finden

Unsere auch von Führungskräften aus Industrie und Wirtschaft genutzte Detektei Detektiv-Team DSH aus Stuttgart hat nun in der bayrischen Hauptstadt München eine Niederlassung eröffnet. Das in erster Linie als Wirtschaftsdetektei tätige Unternehmen ist bei Bedarf auch als Privatdetektei ermittelnd tätig. Unternehmen und Privatkunden können sich in München mit ihrem Anliegen gerne an uns wenden.

In jeder Großstadt gibt es ein durchaus bedeutsames Maß an Betrugskriminalität. In vielen Fällen reichen die polizeilichen Ermittlungen nicht aus. Hauptursache ist der Personalmangel. Bei Betrugsfällen werden deshalb du wegen der häufig komplexen Natur- nur knapp 20 % der Betrugsfälle von behördlicher Seite beweiskräftig aufgedeckt.

In München hat nun die Filiale Detektei DSH München in der Agnes-Bernauer-Straße 151 eröffnet. Interessierte können bei uns über die Rufnummer 089-21537281 einen Termin vorvereinbaren.

Das Einsatzspektrum der Detektive ist recht groß. Unternehmen müssen sich in heutiger Zeit gegen so manchen Ihrer Konkurrenten wehren. Beispielsweise Industriespionage. Betriebsinterne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können einem Unternehmen auch hierbei massiv schaden. Die Möglichkeiten sind weit größer als angenommen. Problematisch bis existenzbedrohend ist es zum Beispiel, wenn Betriebseigentum, Produktionsgüter, betriebseigene Expertise oder hoch vertrauliche Informationen wie z. Bsp. Daten zur Stammklientele widerrechtlich veruntreut werden. Unternehmen erleiden auch einen wirtschaftlichen Schaden, wenn Arbeitszeiten nicht richtig von den Beschäftigten abgerechnet werden. Bei erheblichen Unregelmäßigkeiten kann eine professionelle und diskrete Ermittlung durch einen Privatdetektiv der Wirtschaftsdetektei München hilfreich sein.

Betrugsdelikte ähneln sich naturgemäß. Auch im privaten Sektor stehen unsere Experten selbstverständlich mit ihrem Fachwissen und einer modernen technischen Ausrüstung zur Verfügung. Wer bei konkretem Verdacht Gewissheit will, der kann von der Privatdetektei München die nötige Hilfe erhalten.

Die Detektei DSH München ermittelt nicht nur auf regionaler Ebene. Dank eines umfangreichen Netzwerkes können die notwendigen Ermittlungstätigkeiten auch überregional und sogar international vorgenommen werden. In allen Fällen arbeiten die Detektive zielgerichtet diskret. Anwaltsreferenzen für eine Detektei im Web gibt es unter deutschen Detekteien fast nirgends. Wir haben hier -ein belegbares Alleinstellungsmerkmal- 5 Topreferenzen von Anwaltskanzleien. Diese Referenzen bescheinigen uns Erfolgsorientierung, eine sehr hohe Effizienz und absolute Diskretion.

In der Wirtschafts- und Privat-Detektei DSH München wird Expertise in der Praxis angeboten. Hierzu gehören im wirtschaftlichen Bereich:

– Das Bekämpfen von Wirtschaftskriminalität

– Betrugsbekämpfung generell

– Ermittlung von Anlagebetrug

– Insolvenzbetrug

– Bekämpfung von erheblichen Schädigungen jeglicher Art

Im privaten Sektor gehören zu den Leistungen beispielsweise:

– Ermittlungen in Bezug auf Erbangelegenheiten

– Abwehr von Stalking und Mobbing

– Unterschiedlichste Privatangelegenheiten

Mit Eröffnen der neuen Filiale in München hat das Traditionsunternehmen Detektiv-Team DSH aus Stuttgart seinen Einzugsbereich konsequent erweitert und bietet seine Hilfe allen Betroffenen nunmehr auch in dieser Metropole an. Inhaber Wolfgang Hasenmaier, praktiziert seit Ende der 1980er eine ständige Optimierung in der Berufspraxis. Er und seine Experten begreifen Veränderungen als CHANCE. In unserer Zeit des extremen Wandels eine unabdingbare Grundvoraussetzung für komplexe Ermittlungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: dshprotect.de/wirtschaftsdetektei-muenchen

Hinter der Detektei Detektiv-Team DSH steht Wolfgang Hasenmaier als Geschäftsführer. Ansässig ist die Zentrale bereits im Jahr 1986 gegründete Unternehmen in Stuttgart. In Fachkreisen ist Herr Hasenmaier bis in die USA ein hochgeschätzter Kollege. Er gilt als Macher. Während Hasenmaier in den ersten 5 Gründungsjahren noch allein als Detektiv unterwegs war, beschäftigt er in heutiger Zeit ein Team von Experten. In den langen Jahren konnte das Detektiv-Team DSH ein wertvolles Experten-Netzwerk auf nationaler und internationaler Ebene aufbauen. Damit ist das Team für auch für sehr komplexe Ermittlungstätigkeiten gerüstet. Die Praxiserfahrung lehrt: Ein Experte bringt häufig mehr als unbegrenzt viele Durchschnittsermittler.

Der Schwerpunkt der Detektei Detektiv-Team DSH liegt in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Hochkarätige Unternehmen bauen nachweislich auf Herrn Hasenmaier wenn es zur Beseitigung von Missständen kommt. Nach einer eingehenden Beratung folgt die Phase der Informationserhebung. Die Detektei DSH erstellt zu diesem Zweck einen kontinuierlich optimierten Ermittlungsplan. Mithilfe von Finessen und absoluter Diskretion wird oftmals die Täterschaft ermittelt. Im Gegensatz zu vielen anderen Detekteien hilft die Detektei Detektiv-Team DSH -auf Wunsch- auch bei der optimierten Verwertung der Ermittlungsergebnisse. Im privaten Bereich sind die Detektive im Opferschutz im Einsatz.

Die Detektei DSH ermittelt mit Filialen der Regionen Stuttgart und München regional, europaweit und in den USA. Ständig optimiert seit über 3 Jahrzehnten.

