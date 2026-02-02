Die Deutsche Immobilienmesse kehrt nach Essen zurück

am 25.06.2026 ins UNESCO Weltkulturerbe Zeche Zollverein

Mit dem Restart der Deutsche Immobilienmesse (DIM) in Essen meldet sich eines der wichtigsten Branchenevents der deutschen Immobilienwirtschaft eindrucksvoll zurück. Austragungsort ist kein Geringerer als das Zeche Zollverein, UNESCO-Weltkulturerbe und Symbol für Wandel, Innovation und industrielle Stärke – Werte, die heute mehr denn je auch den Immobilienmarkt prägen. Gastgeberstadt ist Essen, das Herz der Metropolregion Rhein-Ruhr.

Warum Messen heute wichtiger sind denn je

In Zeiten digitaler Kommunikation, virtueller Meetings und KI-gestützter Prozesse könnte man meinen, Fachmessen hätten an Bedeutung verloren. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade im digitalen Wandel gewinnen reale Begegnungen massiv an Wert. Messen sind Orte der Einordnung, der Orientierung – und der echten Gespräche.

Wer Messen besucht, erhält nicht nur Informationen, sondern Zusammenhänge. Trends werden hier nicht nur präsentiert, sondern diskutiert. Strategien entstehen im direkten Austausch, Kooperationen beginnen oft bei einem Kaffee, nicht im Videocall.

Die DIM als Begegnungsstätte der Branche

Die Deutsche Immobilienmesse versteht sich nicht als klassische Ausstellungsfläche, sondern als Erlebnis- und Begegnungsraum für die gesamte Branche. Ein Ort, an dem Wissenstransfer, Inspiration und persönliches Networking im Mittelpunkt stehen.

Mehr als 50 Aussteller, 8 hochkarätige Keynotes im Auditorium, 25 praxisnahe Workshops, ein eigenes Podcast Center und zahlreiche Networking-Formate machen die DIM zu einem der vielseitigsten Branchenevents Deutschlands.

Vom Einzelkämpfer zur Kooperation

Der klassische Einzelhändler-Immobilienmakler gehört zunehmend der Vergangenheit an. Märkte werden komplexer, Anforderungen steigen, Digitalisierung verändert Prozesse und Kundenerwartungen. Zukunftsfähig sind diejenigen, die sich vernetzen, kooperieren – regional wie überregional.

Die DIM bietet genau dafür den Rahmen: Austausch auf Augenhöhe, neue Partnerschaften, Impulse für digitale Strategien und Einblicke in funktionierende Kooperationsmodelle.

Ein besonderes Messeerlebnis

Die Kulisse der Zeche Zollverein verleiht der Messe eine besondere Atmosphäre: Industriegeschichte trifft Zukunftsbranche. Weite Hallen, klare Architektur und ein inspirierendes Umfeld schaffen Raum für Gespräche, Ideen und neue Perspektiven. Die DIM ist nicht nur eine Messe – sie ist ein Erlebnis.

Infos unter www.messe.immo

DIM – Deutsche Immobilienmesse

Die DIM ist die zentrale Plattform für Austausch, Innovation und Vernetzung der Immobilienwirtschaft.

Sie bringt Marktteilnehmer, Entscheider und Vordenker an einem Ort zusammen – praxisnah, hochwertig und zukunftsorientiert.

Im Fokus stehen Wissenstransfer, persönliche Begegnungen und neue Kooperationsmodelle.

Ein Branchenevent, das den Wandel der Immobilienwirtschaft aktiv gestaltet.

