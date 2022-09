Die DigiDuck GmbH startet eine neue Form des digitalen Wissenstransfers für Unternehmen und ihre Mitarbeiter!

Grevenbroich, 14. September 2022. Für Unternehmen jeglicher Größe gibt es immer mehr Herausforderungen, ihren Mitarbeitern die regelmäßigen, rechtlich notwendigen Unterweisungen und Informationen zukommen zu lassen. Viele Geschäftsführer und Unternehmer sind sich gar nicht darüber bewusst, dass Sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Bisher erfolgte ein solches Wissenstransfers in sogenannten Präsenztrainings. Diese sind aber zeit- und kostenintensiv. Hinzu kommt, dass nicht immer alle Mitarbeiter wegen Urlaub oder Krankheit daran teilnehmen können. Kommt noch die wachsende Zahl an internationalen Mitarbeitern dazu, so dass eine Sprache zur Vermittlung kaum ausreicht. Gerade bei Unternehmen, bei denen die Mitarbeiter viel unterwegs und kaum in der Firmenzentrale sind (z.B. Logistik, Außendienst, etc.), sind solche Präsenztrainings schwer durchzuführen.

So entstand bei der green duck GmbH, einem der führenden Spezialisten im Bereich Arbeitssicherheit, Gefahrgut und Mitarbeiterqualifikation, die Idee zu einer neuen Art des digitalen Lernens. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich des Präsenztrainings wissen sie, welche qualitativen Anforderungen inhaltlich dafür notwendig sind. Ende 2021 entschied man sich dann zu einem Joint Venture mit einem der Pioniere der Digitalwelt. Mit seiner AGIDOS GmbH entwickelt Harald Meurer seit über 20 Jahren digitale Geschäftsmodelle und Startups in den unterschiedlichsten Branchen und erhielt dafür zahlreiche Auszeichnungen, wie das Bundesverdienstkreuz, den Landesverdienstorden NRW und den Deutschen Exzellenzpreis etc. Anfang 2022 wurde gemeinsam zur Umsetzung der neuen Plattform die DigiDuck GmbH gegründet, die jetzt mit ihrer Plattform an den Markt geht. Es sind bereits viele Unterweisungen in mehreren Sprachen realisiert. Nach erfolgreichem Online-Test erhält der Mitarbeiter sein Zertifikat. Mit DigiDuck haben Unternehmensverantwortliche die Gewissheit, ihre rechtlichen Pflichten erfüllt zu haben.

DigiDuck ist ein Joint Venture zwischen zwei Urgesteinen in ihren jeweiligen Branchen. Die green duck GmbH ist einer der führenden Spezialisten im Präsenztraining in der Arbeitssicherheit, Gefahrgut und Mitarbeiterqualifikation. Das green duck-Team, bestehend aus hochqualifizierten Trainern und Beratern, kennt die Praxis aus eigener Erfahrung.

Die AGIDOS GmbH und ihr Gründer gehören zu den Pionieren in der Digitalisierung. Für ihre digitalen Projekte erhielten sie zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den deutschen Exzellenzpreis, den Landesverdienstorden NRW und das Bundesverdienstkreuz. Gemeinsam bilden Sie das Team von DigiDuck und garantieren in ihren

Aufgabenbereichen höchste Qualität.

