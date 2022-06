Die FaMeta zieht Metallbearbeiter an

Die Fachausstellung Metallbearbeitung FaMeta 2022 verspricht intensive Fachgespräche und Begegnungen auf 3000 Quadratmetern Fläche. Von Mittwoch, 29. Juni bis Freitag, den 1. Juli erwarten rund 50 Aussteller und über 100 Werkzeugmaschinen im CNC Outlet Center in Olching bei München die Fachbesucher. Die FaMeta hat inzwischen einen festen Platz im süddeutschen Messekalender errungen.

Zwischen Metav und AMB schiebt sich an den drei Tagen vom 29.06.22 bis 01.07.22 die Fachausstellung Metallbearbeitung FaMeta von G+S Werkzeugmaschinen und dem CNC Outlet Center Olching. Während die Besucherzahlen großer Branchentreffs rückläufig sind, liegen kleinere, regionale Veranstaltungen im Trend: „Aussteller wie Besucher berichten uns von intensiveren Fachgesprächen und persönlichen Kontakten, ebenso von neuen Entdeckungen“, sagt Holger Kösler, Geschäftsführer des CNC Outlet Centers. „Maschinen unter Strom und Span zu erleben, führt zu konkreteren Ergebnissen als die großen Marketing-Shows.“

Rund 50 Aussteller präsentieren sich in den Hallen des CNC Outlet Centers, in denen ganzjährig rund 100 Werkzeugmaschinen vorgeführt werden. Von Werkzeugsystemen über Lasergravier- und Schneidanlagen, Messtechnik, Industriesoftware, Werkzeugvoreinstell-Geräte, Betriebseinrichtungen bis zu Spanntechnik und Automatisierungslösungen findet der Besucher eine breite Palette technischer Highlights. Im Zentrum stehen die verschiedenen CNC Bearbeitungszentren, Dreh- und Schleifmaschinen, doch das Programm umfasst inzwischen ebenso spanlose Fertigungsanlagen und ein renommierter Anbieter von 3D-Druckern. Zu den Ausstellern gehören unter anderen Burkhardt+Weber, Chiron, EMAG, EWS Weigele, Heidenhain, Hurco, Index Traub, Kunzmann, Okuma, Tornos und Weiler.

„Kleine und mittelständische Betriebe schätzen konzentrierte Termine, die durch ein attraktives Rahmenprogramm ergiebig und entspannt verlaufen“, sagt Rene Schmidt, Geschäftsführer des CNC Outlet Centers. „Deshalb bieten wir ein umfassendes Vortragsprogramm, aber auch „Kühlflüssigkeit“ und Speisen in einem traditionellen Biergarten mit Almhütte an.“

Überschaubar und intensiv – so verlief die Veranstaltung im Vorjahr, mit über 500 Besuchern aus 300 Unternehmen, die von rund 100 Experten der rund 50 Aussteller beraten wurden.

Weitere Informationen zum Rückblick, zur kommenden FaMeta 2022 und zur Anmeldung finden sich unter www.fameta.de Für Fragen rund um die Veranstaltung wenden Sie sich per E-Mail an event@fameta.de oder telefonisch an: +49 8142 4487-299

Das aktuelle Logo und Bilder der vergangenen Veranstaltungen finden Sie zum Download hier: https://www.fameta.de/info_presse

Das CNC Outlet Center in Olching bei München eröffnet Herstellern von Werkzeugmaschinen und Zubehör auf circa 3.700 Quadratmetern Ausstellungs- und Lagerfläche eine weltweit einzigartige Präsentationsplattform.

Verschiedene Anbieter, die sich für eine der Partnerschaften entschieden haben, werden in umfangreiche Marketingdienstleistungen mit einbezogen: Über das Internet, Events und Seminare, die Fachpresse und Messen werden breite Zielgruppen der internationalen Metallbearbeitung angesprochen. Interessenten finden im CNC Outlet Center ständig bis zu 100 neue und gebrauchte Werkzeugmaschinen, Zubehör und Peripherie-Geräte. Herstellerunabhängige Beratung, Live-Vorführungen, und Veranstaltungen sorgen dafür, dass jeder Besuch sich lohnt. Wer sich für eine Investition entscheidet, profitiert von einem umfangreichen Dienstleistungsangebot! Dazu gehören Finanzierung, Bewertung und Verwertung, Transporte, Fabrikumzüge und die Liquiditätsbeschaffung. Weitere Informationen unter www.cnc-outlet.center

Firmenkontakt

CNC Outlet Center GmbH

René Schmidt

Gewerbering 6

82140 Olching

+49 (0)8142 / 44 87 -121

info@cnc-outlet.de

http://www.cnc-outlet.center

Pressekontakt

hightech marketing e. K.

Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

089/4591158-0

info@hightech.de

http://www.hightech.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.