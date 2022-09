Die formativ.net Internetagentur ist Sponsor beim JoomlaDay DACH und stellt neuen Extension Builder vor.

Die Digitalagentur unterstützt den diesjährigen JoomlaDay Deutschland, Österreich, Schweiz als Bronze-Sponsor. In einem Vortrag präsentiert sie dort auch den neuen Extension Builder.

Karlsruhe / Frankfurt, 15. September 2022 – Vom 23. bis 24. September 2022 trifft sich wieder die Joomla-Community im deutschsprachigen Raum zum jährlichen JoomlaDay(TM). Diesmal findet er im hessischen Bad Hersfeld statt. Die Internetagentur formativ.net unterstützt die Veranstaltung als Bronze-Sponsor. Sie ist auch mit einem Infostand sowie einem eigenen Vortrag vor Ort und stellt den neuen Extension Builder vor. Dieser kann die Entwicklung von Komponenten und Erweiterungen für Joomla! deutlich vereinfachen.

Komponentenentwicklung für Joomla

Joomla ist ein leistungsfähiges Content Management System, das weit mehr vermag, als die Basis für das Erstellen einfacher Websites zu sein. Dank seiner offenen Systemarchitektur und eines eigenen PHP-Frameworks kann es sehr gut um leistungsstarke Komponenten erweitert werden. So lassen sich vielfältige individuelle Webanwendungen realisieren.

Der erste Schritt bei der Entwicklung einer Joomla-Komponente, eines Moduls oder eines Plugins ist immer die Zusammenstellung aller notwendigen Dateien und der korrekten Ordner-Struktur. Bei diesem oftmals fehleranfälligen Schritt bietet der Extension Builder eine wertvolle Unterstützung.

Nach der Angabe verschiedener Information zur geplanten Joomla-Erweiterung erzeugt er ein fertiges Installations-Paket. Es beinhaltet bereits alle notwendigen Basis-Dateien, die zur individuellen Entwicklung der Erweiterung benötigt werden. Weiterführende Infos und umfangreiche Einstellungen helfen Joomla-Entwicklern bei der Umsetzung ihrer Extension.

Der Extension Builder für Joomla wird Teil der in Kürze erscheinenden formativ.net-Toolbox sein, die eine Reihe interessanter Werkzeuge für Web-Entwickler und Web-Worker bereitstellt.

Der JoomlaDay Deutschland, Österreich, Schweiz

Einmal jährlich trifft sich die Joomla-Community im deutschsprachigen Raum für zwei Tage zu einem intensiven fachlichen Austausch. Das Publikum ist bunt gemischt: vom Anwender über spezialisierte Agenturen bis hin zu spezialisierten Software- oder Hosting-Anbietern. Entsprechend vielfältig ist das Programm aus Vorträgen und Workshops. Die Orientierung im umfangreichen Programmkalender vereinfachen farbliche Wegweiser: Es gibt Veranstaltungen „Für alle“, für „Anwender“, „Fortgeschrittene“, „Design“, „Entwickler“, für „Diskussion und Austausch“ sowie „SEO“.

„Wir freuen uns schon sehr auf den JoomlaDay und den fachlichen Austausch in der Joomla-Community“, betont Sebastian Mohila von formativ.net. Tickets, Programm und weitere Infos gibt es auf der Homepage des JoomlaDay unter: https://dach.joomladay.org/.

Über die formativ.net Internetagentur

Seit mehr als 20 Jahren erbringt die Onlineagentur formativ.net umfangreiche Dienstleistungen rund um das Thema Internet und digitale Kommunikation. Die Webentwickler und Webdesigner haben sich dabei unter anderem auf die Umsetzung von komplexen Internetprojekten mithilfe des Joomla-CMS spezialisiert. Regelmäßig ist die Agentur auch Gastgeber für die Treffen der lokalen Joomla User Group Karlsruhe.

Mit Joomla haben die Programmierer der Agentur inzwischen nicht nur hunderte von Webseiten erstellt. Sie setzen hiermit auch die unterschiedlichsten Individuallösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen um. Beispiele sind Webanwendungen für die Verwaltung von Immobilien, für die Personaleinsatzplanung, für das Veranstaltungsmanagement, individuelle Shop- und E-Commerce-Lösungen, digitale Abrechnungssysteme und Controlling sowie zahlreiche Online-Tools, z.B. für die Berechnung von Baustoffen, die Verwaltung von Terminen oder digitales Formular-Management von Behörden. Auch die Integration bereits bestehender Systeme zur Datenverarbeitung wie z.B. DATEV, HubSpot, Active Campaign, Bexio und ImmobilienScout beziehungsweise deren Anbindung über geeignete Schnittstellen (APIs) sind eine häufig gestellte Anforderung.

Weitere Informationen zur Webentwicklung mit Joomla: https://www.formativ.net/internetagentur/webdesign/webdesign-mit-joomla/

Tag-It: JoomlaDay, Joomla CMS, Komponenten Entwicklung, Joomla Extensions, Webentwicklung, Datenbankentwicklung, Webdesign, Apps, PHP-Programmierung, Webanwendungen, Schnittstellenprogrammierung, API, Digitalagentur, Internetagentur, Karlsruhe, Frankfurt

Rechtliche Hinweise:

formativ.net is not affiliated with or endorsed by the Joomla! Project or Open Source Matters. The Joomla! name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters, the trademark holder in the United States and other countries.

JoomlaDay (TM) events are officially recognized and licensed by, but not organized or operated by, Open Source Matters, Inc. (OSM) on behalf of The Joomla! Project (TM). Each JoomlaDay is managed independently by a local community. Use of the Joomla! (R) name, symbol, logo, JoomlaDay (TM), and JDay (TM) and related trademarks is licensed by Open Source Matters, Inc.

Die Digitalagentur formativ.net ist seit Gründung im Jahr 2000 ein beständiger Partner für Webentwicklung und Internetkommunikation. Bis heute begleiteten die Internetexperten von formativ.net viele hundert Onlineprojekte für ihre Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Die Bürostandorte der Agentur liegen in Frankfurt am Main und Karlsruhe.

Das Leistungsspektrum umfasst die PHP-Programmierung und Datenbankentwicklung, die Programmierung von individuellen Webapplikationen und internetbasierten Software-Anwendungen, die Programmierung von Mobile Apps, Webdesign und das Erstellen von Internetseiten, Server-Hosting, Domain-Management und E-Mail-Lösungen, die Wartung von Applikationen und Websites, Updates und Back-Up-Management sowie die Beratung zu Onlinemarketing und SEO.

Kontakt

formativ.net GmbH – Agentur für Webentwicklung, Webdesign und Onlinemarketing

Holger Rückert

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

069/24450434

presse@formativ.net

https://www.formativ.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.