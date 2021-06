Eine Buch- und Autorenvorstellung

Die (Geheim-)Waffe der Frau ist … ihre Weiblichkeit!

“Weiblichkeit ist Macht, Kraft, die stärkste Waffe einer Frau” (Zitat aus dem Buch “Erfolgsrezept Weiblichkeit 4.0”)

Hand aufs Herz: wieviel wissen wir wirklich darüber? Ist eine Frau weiblich, nur weil sie weibliche Geschlechtsorgane hat? Was gehört alles dazu und wie kann ich als Frau das Gesamtpaket, das mir von der Natur gegeben ist, nutzen und damit ganzheitlich erfolgreich sein?

Mein Lehrer Dantse Dantse ist ein bekennender Frauenversteher. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben und in seinem Verlag indayi edition veröffentlicht:

“Erfolgsrezept Weiblichkeit 4.0”:

Mehr als Rosa, Lippenstift, High Heels versus hart und männlich

Diese unbenutzten femininen Eigenschaften führen zum glücklichen Erfolgt ohne Kampf

Afrikanische und westliche Weiblichkeit im Vergleich”.

Der Ausdruck “Erfolg” wird in diesem Buch, wie auch in der Lehre und in der Lebensphilosophie von Dantse Dantse ganzheitlich verwendet.

“Es geht nicht um einzelne Erfolge, wie Beruf, mehr Geld oder mehr Sex, sondern um das gesamte Paket. Das bedeutet, wenn man einfach glücklich und zufrieden mit sich ist, mit dem was man macht, dann ist man auch erfolgreich. Man findet seine Erfüllung im Leben, wenn man gesund ist. Man ist einfach glücklich, wie man ist und wie es ist. Was man noch verbessern kann, versucht man zu ändern, was man nicht ändern kann, akzeptiert man. Das macht ein Erfolgsrezept aus. Dieser Erfolg läuft bei Frauen besser, wenn sie zu ihrer Weiblichkeit stehen und sie zu nutzen wissen.”

Es klingt toll, oder?

Wieso “afrikanisch inspiriert”? Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner und Vater von fünf Kindern. Er lebt seit über 25 Jahren in Deutschland. Er ist Lehrer, Coach, Berater, Bestsellerautor, (Vor-)Denker, Schriftsteller, Verleger, Visionär und Unternehmer.

Er kennt beide Kulturen – die afrikanische und die westeuropäische. Er kann sie nicht nur miteinander vergleichen, er vereint das Beste aus beiden Kulturkreisen und nutzt das tagtäglich für seine Kund*innen in seinem Coaching.

“Frauen können dasselbe erreichen wie Männer – sei es beruflich oder privat – ohne ihre Persönlichkeit als Frau aufzugeben. Sie bleiben FRAUEN, und erreichen, was sie wollen und sind dabei ausgeglichener, glücklicher, gesünder und genießen das Leben mehr.

DIESES BUCH ZEIGT DIR WIE”.

Das Beste daran ist, auch Männer profitieren davon, den Zugang zu Weiblichkeit zu erlangen – sei es für sie persönlich (wir alle tragen sowohl männliche als auch weibliche Eigenschaften in uns) oder in Bezug auf ihre Partnerinnen, Mütter, Töchter, Schwestern, gute Freundinnen, ….

Ich lebe meine ganz persönliche Erfolgsgeschichte, seit ich angefangen habe, meine Weiblichkeit zu entdecken.

Allein hätte ich es nicht geschafft. Ich habe einen ganz besonderen Menschen hinter mir – Dantse Dantse. Er ist mein persönlicher Magier, mein Lehrer, mein Retter. Er zeigt mir mein Potenzial und blinde Flecke. Er führt mich behutsam heran, mich richtig und schonungslos kennenzulernen, mich anzunehmen, mich zu lieben, zu meiner Weiblichkeit zu stehen.

Er ist der erste Mann, der mir ohne jeden Hintergedanken oder Eigennutzen gesagt hat, dass ich schön und erotisch bin und nun lernen sollte, dies auch zu zeigen. Ich bin in der Entwicklung, auf dem Weg zu mir selbst. Und hey – es ist wunderbar!!

Danke, mein Lehrer! Ich freue mich auf jeden neuen Tag voller Entdeckungen.

Das Buch “Erfolgsrezept Weiblichkeit 4.0” ist meine persönliche und unbedingte Kaufempfehlung.

Inhaltsübersicht:

1. Was bedeutet Weiblichkeit?

2. Das Abtrainieren der Weiblichkeit: Warum werden Frauen immer weniger weiblich?

3. Negative, altmodisch Weiblichkeit und Sexualität

4. Die positive, moderne Weiblichkeit und ihre Erfolge

5. Positive moderne Weiblichkeit: Erfolg mit dem Partner und in der Sexualität

6. Positiv moderne Weiblichkeit und Erfolg im Beruf

7. Weiblichkeit im Mann macht ihn noch stärker: meine eigene Geschichte – der Mann mit den weiblichen Attributen

Neugierig geworden?

Die Kurzvorstellung des Buches gibt es beim Verlag indayi edition:

https://indayi.de/leseprobe-erfolgsrezept-weiblichkeit-4-0-von-dantse-dantse/

Eine Leseprobe aus dem Kapitel 3.3 (“Frauen mit negativer Weiblichkeit masturbieren nur,….”) gibt es auf dem Youtube-Kanal des Verlags (es gelten Altersbeschränkungen):

https://youtu.be/kTjhGKPxEY0

Ich wünsche uns allen viel Freude am Entdecken von uns selbst!

